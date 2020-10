Esporte: IGUAÇUENSE PEPÊ SUPERA NÚMEROS DE CEBOLINHA COM A CAMISA DO GRÊMIO

O atacante Pepê vive grande momento com a camisa do Grêmio e é, hoje, uma das principais peças da equipe comandada por Renato Portaluppi. Marcando gols e participando ativamente de todas as partidas, o jogador superou os números de Everton Cebolinha, hoje no Benfica, no começo de sua trajetória com a camisa tricolor.

A equipe do Gremistas.net fez um levantamento com base no site ogol que mostra como foram os primeiros 107 jogos dos atacantes com a camisa do Grêmio.

Pepê completou recentemente, com a camisa tricolor, 107 jogos, marcando 26 gols. Já Everton Cebolinha quando completou os mesmos 107 jogos pelo Grêmio, tinha apenas 16 gols marcados.

O atacante, natural de Foz do Iguaçu onde começaram seus “primeiros passos” no futebol, chegou ao Grêmio em 2016, após disputa do campeonato paranaense com a equipe. Chegou ao tricolor para reforçar o time sub-20 e logo já foi ganhando chances no profissional.

