ESPERANÇA NA ESCURIDÃO

O mundo espera o melhor, mas o Senhor oferece a melhor esperança.

(John Wesley)

Versículo do dia: “Pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos”

(Jeremias 31:25)

Leitura bíblica recomendada: Jeremias 31:16-26.

Conta a lenda que Qu Yuan era um sábio patriota, funcionário do governo, que viveu durante o Período dos Estados Combatentes (475–246 a.C.). Ele tentou alertar repetidamente o rei sobre uma ameaça que destruiria o país, mas o rei rejeitou o seu conselho. Por fim, Qu Yuan foi exilado. Quando soube da queda de seu amado país diante do inimigo, sobre o qual ele os tinha alertado, suicidou-se.

Alguns aspectos da vida de Qu Yuan se parecem com aspectos da vida de Jeremias. Ele também serviu a reis que desprezaram seus alertas, e seu país foi saqueado. Entretanto, à medida que Qu Yuan cedeu ao seu desespero, Jeremias encontrou a verdadeira esperança.

Jeremias conhecia o Senhor que oferece a única e verdadeira esperança. “Há esperança para seu futuro”, Deus garantiu ao profeta. “Seus filhos voltarão para sua terra” (Jeremias 31:17). Embora Jerusalém tenha sido destruída em 586 a.C., foi reconstruída mais tarde (Neemias 6:15).

Em algum momento, todos nós nos deparamos com situações desesperadoras. Pode ser um problema de saúde, a súbita perda do emprego, o desmoronamento familiar. Mas quando a vida nos golpeia, ainda podemos olhar para cima — pois Deus está no trono! Ele toma os nossos dias em Suas mãos e nos leva para perto do Seu coração.

OREMOS: Senhor, enche-me de esperança e faz-me lembrar que as coisas voltarão aos eixos a Tua maneira e no Teu tempo.

(Poh Fang Chia)