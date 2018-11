ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO-APRENDIZAGEM EM LÍNGUAS ADICIONAIS ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS, GRATUITAMENTE

A UNILA está com inscrições abertas para o curso de Especialização em Ensino-Aprendizagem em Línguas Adicionais, destinado a portadores de diploma de curso superior interessados na temática – entre os quais, egressos dos cursos de graduação em Letras ou áreas afins. Serão ofertadas até 51 vagas, totalmente gratuitas, para brasileiros e não brasileiros.

As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de novembro, exclusivamente online, através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (https://goo.gl/F8UVqm). Os interessados deverão conferir, no Edital, https://goo.gl/VcEEw2), toda a documentação e os requisitos exigidos. A seleção será realizada em duas fases: a primeira consistirá na análise do currículo e demais documentações; a segunda será uma entrevista em vídeo.

A grade curricular possui cinco disciplinas obrigatórias (quatro comuns e uma específica), 12 optativas e um trabalho de conclusão do curso. Na disciplina específica, denominada Metodologia do Ensino de Língua Adicional, o candidato poderá optar pela língua adicional de seu interesse, entre as seguintes opções: português, espanhol, guarani, Inglês e alemão. O curso terá duração de três semestres, com carga horária de 120h por semestre. As aulas serão ministradas aos sábados pela manhã e tarde.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail secretaria.eeala@unila.edu.br, ou telefone: (45) 3576-7387.

Para saber mais sobre o curso, os interessados devem acessar a página: https://unila.edu.br/especializacao/linguas-adicionais.

