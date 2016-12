ESPAÇO CRISTÃO – REFLEXÕES

VERSÍCULO:

Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés; e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: “Tenho compaixão desta multidão; já faz três dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho”. (Mateus 15:29-32)



PENSAMENTO:

A cena provavelmente parecia igual a qualquer hospital público. Centenas de doentes esperando por ajuda. Podiam ficar horas esperando, muitos começando a passar fome. Se a cura viesse, tudo que passavam seria “café pequeno”. Mas, Jesus, filho do nosso bom Pai, não fica satisfeito em apenas curar. Ele quer alimentar também. Para Jesus esse povo merece tratamento de primeira. Como nosso Deus é bom! Como ele é diferente de nós. Para nós “bom” é cumprir ou providenciar o mínimo. Para Jesus bom é dar tudo que você tem e tudo que pode, e até o que não tem e não pode. Deus sempre vai além. Para aqueles que O servem, é bom lembrar disso. Deus sempre vai além. Além das nossas expectativas. Além das nossas forças. Além do limite da nossa visão. Como nós somos abençoados quando, pela fé, deixamos ele ir além! Tem algo em que sua visão pode estar limitando a ação de Deus? Tem algo onde Deus pode ir além, mas, você ainda não o deixa? Deus pode fazer muito mais do que você imagina, mas você tem que deixar tudo nas mãos dele. Isso requer tanta fé. Talvez foi por isso que ele disse que a obra que Deus espera de nós – é simplesmente crer em Jesus (João 6:29). Ore para crer. É isso que mais precisamos.



ORAÇÃO:

Pai amado, graças lhe dou porque o Senhor tem muito mais do que pena de nós. O Senhor sente o que sentimos, e compreende o que passamos. E o Senhor jamais nos deixa ficar onde estamos. O Senhor quer nos levar ao Céu e é para lá que iremos, se ao menos conseguirmos confiar no poder do Senhor de ir além. Em Jesus nós temos nosso representante pessoal diante do trono do Soberano. Obrigado por Jesus e tudo que ele faz por nós. Em nome do Rei oramos. Amém.

“O que me motiva levantar da minha cama a cada manhã é a perspectiva de construir alguma coisa que irá durar muito mais do que a minha própria vida.” Larry Allums

Alguns dias você se encontra completamente exausto. Descanse por um período de tempo, mas não por muito tempo e a seguir volte para a sua rotina com um renovado vigor e propósito. Alguns dias você irá se sentir realizado. Porém, cuidado para que isto não venha paralisá-lo ao viver apenas das realizações do passado. Alguns dias você ficará triste. Busque o conforto em entender que tristeza é possível apenas porque alegria também é possível. É doloroso mas também é lindo compreender que você é capaz de se importar com aquilo que é importante. Você irá superar isso. Alguns dias você ficara frustrado. Apesar de você ter tido a melhor das intenções, você foi mal compreendido e suas motivações questionadas. Aprenda com esses dias. Respire fundo. Saiba que você está fazendo progresso mesmo que você ache que não. Alguns dias você estará radiante. Valorize esses dias. Desfrute-os com alegria e sem culpa. Eles são seus e lhes foram também dados por Deus. Seja quais forem os seus dias, viva-os na certeza plena de que não há nada que lhe ocorra sem que antes já tenha passado pelo filtro do amor de Deus.

Nélio DaSilva Para Meditação:

“Deem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre.” Salmos 118:1

“Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas” (João 12:46).

Alfredo era um homem muito nervoso. Tinha mania de perseguição, não via nada de bom em sua vida e a todo momento se assustava. Certo dia, em uma loja, não conseguia comprar nada e mostrava-se inquieto e inseguro. O vendedor, percebendo seu estado, perguntou-lhe se estava passando mal. Alfredo disse que aquilo era normal em sua vida. Disse que não tinha paz e sempre tinha pesadelos com a escuridão. “Tenho medo até de dormir”, confessou ele. O vendedor, que não era médico e nem psiquiatra, sugeriu: “Se o seu problema é a escuridão e é isso que o deixa tão nervoso, por que não busca a luz? Por que não busca um encontro com Jesus? Não há luz maior em todo o mundo.”

A escuridão nos deixa mais que nervosos, mais que inquietos, mais que mal-humorados. Ela nos deixa inseguros, perdidos e sem salvação. E o melhor remédio para a escuridão é acabar com ela! E só acabamos com a escuridão quando a luz chega! E a luz perfeita é Jesus Cristo. Ele é nossa Luz e não precisamos pagar conta de energia. Aleluia!

Se estamos sem rumo, é necessário encontrar o Caminho; se estamos nervosos, necessitamos de paz; se as trevas nos amedrontam, a luz de Cristo é o bálsamo da nossa tranquilidade.

Acabe com as sombras em sua vida. Receba a Luz em seu coração.

O modo como lidamos com as nossas emoções é talvez mais importante que o conhecimento que temos na cabeça. Daniel Goleman

Quando você se dispõe a aceitar um desafio você não precisa – necessariamente – ter que aceitar a derrota. Em vez de curvar seus ombros numa atitude de derrota quando as coisas saem erradas, examine a situação partindo de uma perspectiva diferente. Encare-a como um desafio a ser superado. A sua atitude é que faz toda a diferença. Vitoriosos e derrotados não se distinguem pelas circunstâncias que eles enfrentam, mas sim pela maneira que encaram tais circunstâncias. Perdedores pensam: “Eu fui derrotado”. Vencedores pensam: “Eu fui desafiado”. Desafios são dolorosos, inconvenientes e desconfortáveis. Eles demandam seu tempo, seu esforço e sua energia. E eles – como resultado – fazem de você uma pessoa mais forte. Em vez de aceitar derrota, encare-os como desafios. É muito fácil assumir a postura de vítima, mas isso não irá lhe levar a lugar algum. Em vez disso, seja vitorioso ao aceitar e superar cada desafio que se sobrepor em seu caminho.

Nélio DaSilva Para Meditação:

Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37

“Coisas pequenas afetam mentes pequenas.” Benjamin Disraeli

Trazer dor para alguém não fará com que você alivie a sua própria dor. Quando ferido, não há absolutamente nada a ganhar ao transferir a sua dor para uma outra pessoa. Se alguém o feriu, perdoe. Um sincero perdão é a maneira mais rápida de se mover positivamente para um futuro melhor. Perdão não significa que você concorda ou endossa o que foi feito. Significa que você não mais irá permitir que o que aconteceu no passado ainda venha a controlar o seu presente. A sua predisposição em perdoar não significa que você está aberto a ser ferido novamente. Na realidade, o perdão o liberta para tomar passos positivos que o transformarão numa pessoa mais forte e muito menos vulnerável. Quando você sentir o desejo de se vingar, pare e lembre-se, a si mesmo, de que existe uma resposta muito mais poderosa. Perdoar é a maneira de colocar-se na melhor de todas as posições. Como encontrar força para perdoar? Perdoe e você – com toda certeza – crescerá muito mais forte.

Nélio DaSilva Para Meditação:

“Porque, se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. 15Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês.” Mateus 6:14,15

Eu gosto muito mais dos sonhos de amanhã do que da história do passado. Thomas Jefferson

Você tem visto cada novo dia como um novo começo – um dia que se inicia em sua vida como uma nova página, branca, limpa, trazendo consigo imensas possibilidades, ou ao se levantar pela manhã você só se lembra das oportunidades perdidas de ontem? Começar um novo dia com os pensamentos voltados para o dia anterior é como escrever num quadro-negro que nunca foi limpo, desde o semestre escolar do ano passado. Aquilo que você escrever será difícil de entender, misturado e confundido com outras velhas mensagens. A melhor maneira de começar um novo dia é tratá-lo como ele realmente é: novo. Diga a você mesmo hoje: Não existe nada que eu possa fazer hoje que venha mudar a direção de ontem. A seguir, escreva em frente da sua escrivaninha ou geladeira: Apenas Para Hoje. Coloque ali seus alvos para as próximas 24 horas. No final do dia jogue a sua lista fora, e amanhã comece uma completamente nova..

Nélio DaSilva Para Meditação:

E Este é o dia em que o Senhor agiu; alegremo-nos e exultemos neste dia. Salmos 118:2

“Falar sobre gratidão é algo agradável e cortês; agir em gratidão é algo nobre e generoso, porém, viver em gratidão é tocar o Céu.” Johannes A. Gaertner

Com que frequência você dá uma pausa na correria da vida, simplesmente a fim de contar as suas bênçãos? Na sua – acelerada – rotina diária, com que frequência você se sente feliz e grato por muitas, – realmente muitas coisas que você já tem? Na sua ambição pelas muitas legítimas conquistas, tenha o cuidado de não deixar passar desapercebidas as riquezas que você já tem. Riqueza? Sim, uma riqueza que é muito real e graciosamente está acessível a você. O processo de identificar essas riquezas apenas vem ao contar as suas muitas bênçãos. Faça um inventário de tudo o que você já tem, do conhecimento que você já adquiriu, das pessoas na sua vida, da sua espiritualidade, da sua família, dos seus hobbies, do seu senso de humor, do seu cuidado para com outras pessoas, da sua habilidade de ver oportunidades que outros não veem. A lista é infinita e essas coisas trazem consigo valores que estão muito além daquilo que você imagina. Neste Dia Nacional de Ação de Graças quero desafiá-lo, hoje, a dar uma longa, pausada e focada atenção nas suas muitas bênçãos. A fonte de todas essas bênçãos só tem um remetente: DEUS. Aquele que tem lhe dado essa preciosa bênção chamada VIDA. Ele jamais tem lhe prometido um amanhã – tudo o que você tem é este especial momento que você está vivendo agora e, por ele, quero encorajá-lo a ser muito, mas muito GRATO mesmo a Deus.

Nélio DaSilva Para Meditação:

“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.”

1 Tessalonicenses 5:18

“No momento em que você honesta e claramente identifica suas limitações você começa a superá-las.” John Goodman Quais são as coisas que o estão amarrando e impedindo de alcançar o seu completo potencial? A sua tendência sempre será a de evitar essas coisas porque elas são dolorosas. Ou sua tendência será a de culpar o seu problema ou falta de progresso por parte de alguém. Porém, evitar a real questão pode fazer com que você se sinta bem por um breve tempo, mas não o levará a lugar algum. Descobrir suas limitações representa uma excelente oportunidade de ser mais eficiente. Uma vez removido aquilo que o amarra, você para de lutar e isso lhe dará muito mais energia rumo à concretização dos seus alvos. Dê uma boa examinada nos seus medos, nas suas deduções, nas suas fraquezas. Admita-as, reconhece-as e – pela graça de Deus – supere-as. Isso lhe dará um retorno e dividendos maravilhosos.

Nélio DaSilva Para Meditação:

“Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6Lembre de Deus em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo..” Provérbios 3:5-6

VERSÍCULO:

Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananéia, natural dali, veio a ele, gritando: “Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito”. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: “Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós”. Ele respondeu: “Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel”. (Mateus 15:21-24)



PENSAMENTO:

Jesus, evitando os fariseus, como havia aconselhado os discípulos, foi para território gentio. Observe que não é Jesus que quer mandar a mulher embora, mas, os discípulos. Embora a resposta de Jesus pareça dura, é preciso ver que ele não está querendo se livrar dela. Ele tem outro propósito neste encontro. Quantas vezes interpretamos o aparente silêncio de Deus como falta de amor? Será que Deus não está me respondendo porque não me quer? Ele esqueceu de mim? Não. Ele jamais esquece de qualquer um de nós. Ele está tentando nos ensinar o quanto precisamos dEle. Ele quer nos levar ao ponto em que vamos realmente perceber que somente Ele pode atender às nossas necessidades. Foi a este ponto que Jesus levou esta mulher. Você já chegou lá? ORAÇÃO:

Pai, obrigado por todas as vezes em que o Senhor não me deu logo o que eu queria. Obrigado por ter me conduzido com seus laços de bondade até onde eu podia ver o quanto precisava do seu amor. Obrigado pela sede e a fome que o Senhor deixou crescer dentro de mim até que eu descobri que somente sua plena presença poderia me satisfazer. Obrigado por me levar ao pé da cruz. E obrigado por não me obrigar a passar por ela para aprender estas preciosas lições. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.

VERSÍCULO:

A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: “Senhor, ajuda-me!” Ele respondeu: “Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos”. Disse ela, porém: “Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos”. Jesus respondeu: “Mulher, grande é a sua fé! Seja conforme você deseja”. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. (Mateus 15:25-28)

PENSAMENTO:

A grande tragédia de tantas pessoas que têm contato com Jesus é que, como ele disse “ouvindo, não ouvem, nem entendem” (Mateus 13:13). Esta mulher, de um povo pagão, provavelmente com pouca instrução e talvez nenhum contato com a Palavra de Deus, entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo. Ela compreendeu que Jesus tinha uma missão e que ele tinha que dar prioridade àquela missão. Ela aceitou tudo que Jesus disse, por mais humilhante que tenha sido para ela. Ou seja, ela aceitou a condição necessária de todo súdito do Reino – pobreza de espírito. No entanto, ela não deixou de pedir ajuda. Por quê? Porque ela entendeu a outra parte da equação do Reino – Deus é grande, mas ele também é bom! Qual o grande feito da mulher Cananéia? Ela escutou atentamente aquilo que Jesus estava dizendo e aceitou sua condição perante ele. Quão poucas pessoas fazem isso! Quantos não querem se justificar, se defender, se exaltar? Esta mulher pagã escutou, procurou entender e se lançou à mercê do Senhor. Isso impressionou tanto Jesus porque tão poucas pessoas estão realmente escutando atentamente às palavras dEle. Tão poucas pessoas compreendem seu lugar, ou quão distantes estão de Deus. E tão poucos entendem quão grande é o amor dEle para poder nos salvar! Algo tão simples, e tão raro que até Deus se impressiona quando vê. Você lembra quando entendeu isso? Será que não é hora de relembrar, e hora de ajudar alguém que você conhece que ainda não entendeu?

ORAÇÃO:

Amoroso Pai, obrigado pelo entendimento que o Senhor nos deu, do nosso lugar, da grandeza do Senhor e da imensidão do amor de Jesus para conosco. Que possamos estar sempre cientes disso tudo e que possamos ajudar outros a entenderem este, o mistério da fé. Em nome de Jesus oramos. Amém.

VERSÍCULO:

Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: “Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida”. Respondeu Jesus: “Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer”. (Mateus 14:14-16)



PENSAMENTO:

Os discípulos tinham toda razão. Eles não tinham como alimentar uma multidão. E era justamente isso que Jesus queria que eles enxergassem. Só assim é que poderiam ver e sentir pessoalmente o quanto precisavam do Senhor. Às vezes nós somos tão práticos em nossas soluções e Jesus tão inconveniente. Amar e orar por um inimigo não faz sentido. Não é a solução que eu procuraria. Voltar a face para quem lhe ferir não é uma reação lógica. Seria sua solução? E quando Jesus nos ordena a fazer isso pensamos – como é que eu vou cumprir essa palavra? Se você pudesse, você não precisaria de Jesus! Tente pensar agora em algo difícil ou até impossível para o qual Deus está lhe chamando. Quando você identificar seu desafio peça para Jesus lhe mostrar como deixá-lo nas mãos dEle. Isso não significa esquecer ou ignorar o desafio. Significa apenas confiar no Senhor. A resposta de Jesus pode ser de curar a enfermidade, ou deixá-la continuar. Pode ser de tirar da sua vida aquela pessoa que lhe perturba, ou deixá-la ficar. Pode ser de remover aquele espinho na sua carne, ou de deixá-lo lhe incomodar. Seja qual for a resposta de Jesus, se seu desafio lhe levar a continuar olhando para ele, um dia você verá que o que você mais precisava não era o milagre que você pediu. O milagre você já tinha. Era Jesus. E você tinha ele porque nenhum outro seria suficiente. Só assim é que alguns de nós finalmente descobrimos o quanto precisamos de Jesus. Isso sim, é um milagre. ORAÇÃO:

Meu Rei e meu Senhor, dou-lhe graças porque é o Senhor que manda aqui e não eu. O Senhor sabe em cada momento da minha vida exatamente o que eu preciso experimentar ou enfrentar. Sei que com cada experiência estou chegando cada vez mais próximo de Jesus. É só para lá que quero ir. Conceda-me a confiança que preciso de que Ele está fazendo o que é melhor para mim. Em nome do Cristo eu oro e agradeço. Amém.

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei” (Mateus 11:28).

Um homem, ainda bem jovem, embora já casado, passava por momentos difíceis em sua vida pessoal. Um amigo aconselhou-o a procurar um pastor conhecido da cidade, que sempre tinha palavras de ânimo e edificação. Ele relutou por um tempo mas, um dia, ao passar diante da casa do ministro, resolveu bater à porta e falar com ele. O pastor o convidou a entrar mas o homem disse que estava só de bermudas e não se achava

vestido dignamente para entrar na casa do homem de Deus. “Não se preocupe“, disse o pastor, “você é muito bem-vindo do jeito que está“. Ele entrou e encontrou a bênção que tanto procurava.

Se estamos desesperados e sem saber o que fazer, Jesus tem a resposta: “Vinde a mim”. Se as dúvidas e incertezas nos enfraquecem e não temos forças para caminhar, Jesus convida: “Vinde a mim“. Se estamos perdidos em nossos pecados e nos julgamos a pior das criaturas, Jesus estende os braços e nos diz sorrindo: “Vinde a mim“.

Não importa se nossas vestes espirituais pareçam indignas do Senhor. Ele sempre está nos esperando de braços abertos. Quando nos aproximamos dEle, ouvimos Suas Palavras amorosas: “Eu estava esperando por você. Venha que eu tenho o perdão pra seus pecados, o conforto para sua tristeza, a felicidade que você tanto busca. Não fique fora de minha presença. Comigo você terá descanso e forças renovadas para seguir adiante, com mais esperança e fé, com a certeza de que a vitória é certa e logo chegará“.

Jesus está esperando … pode entrar.

Um pessimista vê dificuldades em cada oportunidade; um otimista vê oportunidades em cada dificuldade. Winston Churchill

Nos próximos cinco minutos, você pode viver num mais iluminado e positivo mundo. Nos próximos cinco minutos, um dia insípido pode ser transformado num dia cheio de positivas perspectivas. Como isso pode acontecer? Simplesmente por causa de você. Não é necessário muito para trazer um pouco de luz para o seu mundo. Porém, isso pode fazer uma tremenda diferença para todos aqueles que estão ao seu redor. Um sorriso é uma ótima maneira por onde começar. Uma palavra amorosa, um ato de ajuda, uma genuína paciência e boa dose de compreensão trarão uma luminosidade ainda maior ao seu dia. Ilumine o seu mundo apenas um pouquinho mais e essa luz será refletida muito mais do que você imagina. Você não precisa ficar encalhado dentro de um dia que parece não estar indo a lugar nenhum. Invista um pequeno tempo, faça um pequeno esforço, ilumine o seu mundo e você verá como as coisas, muito rapidamente, tomarão uma forma muito mais agradável. Para Meditação:

Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5:16

VERSÍCULO:

“Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu Reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no Reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça.” (Mateus 13:40-43)



PENSAMENTO:

Esta parábola não é sobre uma igreja cheia de falsos Cristãos, e sim, sobre os discípulos, os “filhos do Reino”, tendo que conviver com os “filhos do Maligno”. A maioria dos Cristãos têm uma vida no mundo, em convívio com pessoas que não querem nada com Deus. Deus está ciente dos riscos que seus filhos correm, e ele quer que nós saibamos que ele está em controle da situação. O inimigo semeia, mas, quem determina o fim das coisas é Deus. O Diabo atua, mas sua atuação é limitada por Jesus. Satanás quer nos assustar. Ele quer nos amedrontar. Ele quer abalar nossa fé em Deus e nossa confiança em Jesus. Ele quer nos provocar ao pecado. Justamente por causa disso, Jesus nos prometeu que haverá um ajuste de contas. Justiça será feita e quem a fará será Deus. Tem algo lhe deixando inconformado, incomodado ou até abalando a sua fé? Isso não deve lhe surpreender. Jesus avisou que teríamos que conviver com o joio. Mas, tudo isso tem data e hora marcada para terminar. Se você confiar em seu Rei, e esperar nEle, ele lhe dará a força para permanecer fiel até aquele dia. Jesus promete que um dia vamos brilhar “como o sol”, não só por estarmos na presença de nosso Pai Celestial, mas porque não haverá mais maldade. Que possamos confiar em Jesus que este dia vai chegar e que, quando chegar, durará pela eternidade. ORAÇÃO:

Senhor, todo poderoso, peço que me perdoe quando deixo a maldade desse mundo me levar a duvidar do seu poder, da sua grandeza e do seu cuidado por mim. Peço ao Senhor que proteja os pequeninos ao meu redor, cuja fé ainda é nascente, dos tropeços e dos efeitos da

maldade. Fortaleça-os em Cristo Jesus para que possam permanecer nEle até o fim. Em nome de Jesus eu oro. Amém.

“Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele” (Apocalipse 17:14).

Os livros contam as histórias de grandes conquistadores. Eram fortes, poderosos, dominadores. Conquistaram mundos e dominaram povos. Muitos os serviam e muitos os odiavam. Houve um grande e poderoso Rei — o Rei dos reis — que conquistou muito mais que todos os citados nesses livros, não pela força, mas pelo amor. Até hoje Ele conquista vidas, transforma corações e é amado por todos. Seu nome … Jesus Cristo, o Senhor de todos os senhores.

Ele é amado porque deu a vida por todos. Ele é adorado porque libertou a todos os cativos, porque curou os enfermos, porque salvou a todos que estavam perdidos. De maneira diferente dos outros conquistadores, não está enterrado … está vivo e reina para sempre.

Se pecamos contra Ele, com amor nos abraça e perdoa; se nos vê amedrontados por um perigo iminente, nos tranquiliza e nos fortalece, dizendo: “Confia, estou contigo”; se nos vê abatidos e desanimados, nos estimula com um “não temas, crê somente”.

Eu, quando jovem, queria ser livre, mas, Jesus me conquistou. E quando se apropriou de minha vida, me deu a liberdade que eu tanto desejava. Hoje sou livre, porque o Libertador me conquistou.

O amor de meu Senhor me deu mais que a liberdade — hoje tenho uma vida abundante … e eterna.

“Uma pessoa calma é como uma árvore que produz muitas sombras; as pessoas que precisam de refugio, dela se aproximam.” Toba Beta

Existe uma força e vitalidade enorme na serenidade; portanto, fique calmo. Quando o barulho, agitação e confusão estiver sobressaindo em qualquer situação, a melhor maneira é enfrentar essa circunstância com calma – a calma nesse momento é a sua melhor amiga e ela pode lhe ajudar a tomar as melhores decisões. Simplesmente porque surgiu uma necessidade urgente, isso não significa que exista necessidade para panico. Fique calmo e você será mais eficiente. A ansiedade pode drenar completamente a sua energia e lhe dar absolutamente nada em retorno. Você pode se entregar à ansiedade, mas qual o beneficio disso? Em vez disso, fique calmo, porque a tranquilidade pode lhe ajudar a fazer uma positiva diferença. Tenha em mente que você sempre pode decidir sobre qual será a sua resposta seja qual for a situação. Faça a opção de ficar calmo, porque ela é sempre a sua primeira e a melhor de todas as opções.

Nélio DaSilva Para Meditação:

“Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus.” Salmos 46:10

“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo” (Efésios 6:11).

Um caçador ficou espantado com a facilidade com que abateu sua caça. “Normalmente eles são bem mais velozes”, pensou ele, “mas esse me pareceu fraco”. Ao se aproximar do animal abatido, verificou que havia uma armadilha presa a uma de suas patas.”

Quando nos deixamos prender pelos laços e armadilhas desse mundo, nos tornamos presa fácil para o inimigo de Deus. Perdemos as forças, não temos ânimo para fugir do pecado, caminhamos sem alegria e sem objetivos. Estamos presos a costumes mundanos, seduzidos pelo engano ofuscante, abatidos e sem disposição para fugir.

Deus nos preparou uma armadura, um revestimento santo, um alarme para nos livrar de todas as ciladas armadas pelo diabo: Sua Palavra, viva e eficaz. Com ela temos Jesus conosco e, com Jesus, estamos protegidos.

Quando Jesus é nosso Senhor, recebemos convites do mundo e não aceitamos; recebemos propostas desonestas e rejeitamos; luzes coloridas se acendem sobre nós e desviamos o olhar; andamos no Caminho e o Caminho anda ao nosso lado.

Não seja uma presa fácil para os “caçadores” deste mundo.

Cristo liberta … seja livre.

VERSÍCULO:

“Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!” … “E, finalmente, o que foi semeado em boa terra: este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um”. (Mateus 13:8-9, 23)



PENSAMENTO:

Na parábola do semeador, semente é “a mensagem do Reino”, a Palavra, o Evangelho. É necessário ouvi-la, mas é também necessário entendê-la e vivê-la. Precisamos nos dedicar não só escutar pregações e aulas e ler nossas Bíblias, mas também a procurar entender. Só assim podemos aplicar a Palavra de Deus às nossas vidas e daí produzir o fruto que ela vai gerar. Se fizermos isso, ela gera este fruto sem falta. Você está realmente se esforçando para entender e aplicar a Bíblia na sua vida? A Palavra de Deus tem o propósito de produzir efeitos e mudanças em nós. As mudanças serão visíveis e notáveis. Um pouco antes no Evangelho de Mateus, Jesus declarou que a marca visível dos verdadeiros membros da família de Deus é que eles fazem a vontade do Pai (12:46-50). Objetivamente, você pode ver o fruto da Palavra de Deus em sua vida? Hoje mesmo você enfrentará decisões e escolhas que serão ou para Deus, ou não. Chame Deus para lhe informar e iluminar suas decisões. Aplique a Palavra dEle às escolhas que você está encarando. Seus planos, compromissos e decisões lhe deixarão mais próximos ou mais distantes de Deus de acordo com a base que você usou para fazê-los. Faça a decisão e tome a direção em sua vida que será digna do sacrifício que foi feito por você. (Veja Efésios 4:1; Filipenses 1:27 e 1 Tessalonisenses 2:12) ORAÇÃO:

Santo Deus, eu sei que estou tão longe ainda do meu alvo em Jesus. Mas, pela graça do Senhor, eu tenho visto mudanças que só podem ser o fruto do Evangelho em minha vida. Às vezes elas são pequenas e quase imperceptíveis. Mas elas estão lá, pela graça do Senhor. Por favor, dê-me o reto juízo que preciso para ver o que o Senhor já mudou e reconhecer onde ainda preciso mudar para produzir a colheita gloriosa que Jesus merece com a minha vida. Em nome de Jesus, que me comprou e me resgatou, eu oro. Amém.

“Toda decisão é libertadora, até mesmo aquelas que levam ao fracasso. Afinal, por que a maioria das pessoas andam tão tensas e com os olhos sempre focados em seus infortúnios?” Elias Canetti

Vá em frente e aceite o fato de que as decisões que você irá tomar nem sempre serão perfeitas. Portanto, vá em frente e decida. Indecisão pode criar uma quantidade enorme de tempo perdido. Indecisão encoraja a procrastinação e semeia as sementes do desespero. Ajunte as melhores informações possíveis e dê a essas informações uma profunda, honesta e objetiva reflexão; a seguir, decida o caminho a seguir. Dessa maneira você estará investindo o seu tempo em algo que você está fazendo acontecer. Algumas vezes você terá que mudar o curso da jornada porque você fracassou em tomar a melhor decisão. Mas, ocasionalmente é muito melhor mudar a sua abordagem do que continuamente permanecer paralisado pela indecisão. Existe alguma coisa que você está sempre deixando “mais para a frente” porque você não sabe decidir o que fazer? Agora é o melhor tempo de demonstrar confiança em Deus, serenidade consigo próprio e ir resolutamente em frente e decidir.

Nelio DaSilva Para Meditação:

“O Senhor é meu pastor e nada me faltará.” Salmos 23:1

VERSÍCULO:

Depois disso, levaram-lhe um endemoninhado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: “Não será este o Filho de Davi?” Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: “É somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios”. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: “Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá seu reino”? (Mateus 12:22-26)

PENSAMENTO:

Os fariseus reagiram quando o povo começou a elogiar Jesus. A preocupação deles não era com as necessidades do povo, mas em preservar sua posição e poder. Contra a acusação de que Jesus estava curando pelo poder do diabo (Belzebu), Jesus deu o primeiro de três argumentos para desmascarar a falsidade dos líderes religiosos. A lógica é simples – Satanás quer nos destruir. A doença é uma arma dele. Para que Satanás curaria uma doença? Ele estaria lutando contra si mesmo. É pura contradição argumentar que Jesus “cura” pelo poder daquele que é responsável pela doença. É um contra-senso óbvio. É difícil compreender como alguém poderia raciocinar assim. No entanto, ainda hoje há pessoas que não só pensam, mas agem dessa forma. Para “proteger” a igreja, elas atacam outros irmãos, fazem acusações infundadas, ou disseminam rumores. Se você se preocupa com um irmão de quem você desconfia, converse primeiro com ele para ver se sua preocupação procede. Depois, se necessário, envolva outros irmãos maduros e experientes. Ore sempre para que Deus lhe dê discernimento e sabedoria em como proceder. E esteja sempre preparado para a possibilidade daquele irmão estar servindo o Senhor. Se atacamos irmãos e atrapalhamos seu ministério, quem pode estar trabalhando para Satanás somos nós. Que Deus nos oriente e nos ilumine para que, em tudo estejamos contribuindo para a edificação do verdadeiro Reino e servindo somente a Jesus.

ORAÇÃO:

Pai todo poderoso, proteja-nos contra os desejos e cobiças que militam dentro de nós. Ajude-nos a enxergar o que realmente importa, e a única coisa que levará a igreja do Senhor adiante – levantar Jesus e permitir que as pessoas O vejam em nós e em outros ao nosso redor. Em nome e por amor a Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.

“A maior descoberta de minha geração é que as pessoas podem mudar suas vidas alterando seu modo de pensar.” William James

Talvez algum dia, você comece a perseguir seriamente os seus mais acalentados sonhos. Talvez algum dia, você pare de olhar constantemente para traz e passe a viver as riquezas de cada novo momento. Talvez algum dia, você mostre ao mundo quem você realmente é. Talvez algum dia você, explore as melhores de todas as possibilidades que estão diante de você. Talvez algum dia, você diga a eles o que você realmente pensa. Talvez algum dia você, veja quão verdadeiramente a vida é bela. Talvez algum dia você, compreenda que não há nada que possa amarrá-lo., Talvez algum dia, você acorde e veja quão inútil e sem sentido tem sido a maioria das suas preocupações e, assim, você resolva, agora, deixá-las para trás. Talvez, esse algum dia chegue mais cedo do que você imagina. Talvez algum dia, você decida viver a sua vida, crendo que com Deus tudo é possível. Talvez algum dia, você se pergunte por que esperou tanto tempo para ser tudo o que você pode ser … agora! Talvez um dia você entenda que esse dia já chegou. Para Meditação:

“Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece.” Tiago 4:14

VERSÍCULO:

“E você, Cafarnaum, será elevada até ao céu? Não, você descerá até o Hades! Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você”. (Mateus 11:23-24)



PENSAMENTO:

Falar do juízo e de condenação eterna não é “politicamente correto”. Na era pós-moderna, com seu relativismo religioso e todo cuidado que há para não ofender ninguém, está fora de moda falar da perda da salvação. É uma ofensa dar a entender que só alguns serão salvos. Quem somos nós para pensarmos que Jesus é o único caminho? Jesus não via as coisas assim. Ele chamou não somente indivíduos, mas, cidades inteiras ao arrependimento. Ele declarou abertamente que certos povos estavam prestes a perder as suas almas, se não voltassem para Deus. Charles Spurgeon tocou num dos perigos da era moderna: “Homens estão se perdendo, e se for incômodo avisá-los, só pode ser porque é o diabo que está ditando a moda”. Se o inimigo não consegue nos persuadir que o inferno não existe, ele fará de tudo para nos convencer de que ninguém será mandado para lá. Às vezes parece que é isso que ele está conseguindo. O centro da mensagem do Evangelho é o amor de Deus por nós pecadores. Mas, uma parte necessária é a consequência do pecado se não houver arrependimento e perdão. Foi para nos salvar deste fim que Jesus veio. Ao depararmos com pessoas que rejeitam Jesus como Senhor e Salvador, é nossa obrigação avisá-las daquilo que as espera no porvir. Não foi isso que Jesus disse? Se você conhecer alguém nesta situação, e a pessoa ainda estiver aberta para ouvir, fale com amor e carinho, mas, siga o exemplo de Jesus. ORAÇÃO:

Pai Santo, dê-nos corações abertos para a Palavra e para a voz do Espírito falando conosco. Ajude-nos a sermos sensíveis para o chamado ao arrependimento que ouvimos ao abrirmos a Bíblia ou ao vermos os milagres que o Senhor realiza ao nosso redor. Que possamos ouvir e obedecer sempre a Jesus. E que possamos persuadir outros a fazerem o mesmo, para que a salvação que lhe custou tão caro não tenha sido comprada para elas em vão. Em nome do Salvador, oramos. Amém.

“Incertezas e mistérios são os elementos que trazem energia a esta vida. Não permita que eles te amedrontem porque são eles que mantém o tédio à distância e nos convidam à criatividade.” R. I. Fitzhenry

Alguma coisa inesperada irá acontecer hoje. Não importa quão minuciosamente você planejou o seu dia, alguma coisa que não estava nos seus planos irá surgir em seu caminho. Você tem uma decisão a tomar: ou você vai permitir que este inesperado evento te aborreça e arruíne o seu dia ou você irá aceitar o fato de que assim como nasce um novo dia a cada manhã, da mesma forma nascem algumas circunstâncias que absolutamente você não tem nenhum controle sobre elas. Aceitar essas circunstâncias que lhe sobrevêm a cada dia em função das incertezas desta vida e adaptar o seu estilo às mesmas, poderá fazer uma singular diferença em sua vida. Para todos nós está reservado a incerteza do futuro. É óbvio que precisamos planejar as nossas vidas com a maior riqueza possível de detalhes e prosseguir de acordo com os planos estabelecidos. Porém, temos que compreender e aceitar o fato de que no processo, são poucas as coisas que vão sair exatamente da maneira como planejamos. Se você resiste e se permite amargurar em função das surpresas que a incerteza lhe traz, certamente que isso irá trazer um pesado jugo a sua vida. Ao invés, aprenda a aceitar e adaptar as condições de mudança e você irá perceber que as coisas assumirão um rumo muito melhor do que você havia planejado.

Nélio DaSilva Para Meditação:

“O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.” Provérbios 16:1

VERSÍCULO:

Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ‘Ele tem demônio’. Veio o Filho do homem comendo e bebendo, e dizem: ‘Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e “pecadores” ’. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham”. (Mateus 11:18-19)



PENSAMENTO:

Nos dias de Jesus certas pessoas sempre acharam algo para criticar e condenar nele e nos seus seguidores. João viveu uma vida ascética e foi criticado por essas pessoas. Jesus viveu uma vida

normal, participando de jantares e casamentos, e foi condenado pelas mesmas pessoas. Hoje também, há pessoas que taxam o Cristão de “santinho” se ele se abstém de certas práticas, ou de “xiita”, se ele é cuidadoso na obediência. Por outro lado, se ele se envolver com pessoas do mundo (como Jesus) e não se conformar com as expectativas projetadas sobre ele, ele vira um escândalo. “E Cristão é assim!?” Aprendemos com o tempo que parte do problema é uma expectativa falsa em relação aquilo que é permitido ou condenado para o Cristão. E parte do problema é as más línguas. Há pessoas que sempre terão algo de mal a falar do Cristão. Não permita que estas pessoas lhe desanimem no seu caminhar com Jesus, pois sempre tiveram algo de mal a falar sobre ele também. As “obras” que compravam quem Jesus é são aquelas que ele descreveu em v. 5. Ajudar e servir os necessitados e pregar o Evangelho para os perdidos sempre irão revelar de quem nós somos. E se você é de Jesus, cedo ou tarde, os que sabem quem Ele é – saberão de Quem você é. Que toda honra e glória sejam dadas a Deus.



ORAÇÃO:

Pai eterno, agradecemos ao Senhor porque não temos que prestar contas a ninguém, senão ao Senhor. É o Senhor que sabe de tudo que fazemos e quais as nossas intenções. É o Senhor que sabe avaliar se estamos dentro ou fora de Jesus. É o Senhor que é capaz de nos firmar no Caminho e nos levantar quando caímos. É isso que pedimos que o Senhor faça com cada passo que tomamos, hoje, amanhã, e até o dia em que chegarmos diante do trono da graça. Que as obras que o Senhor opera em nós sejam um testemunho fiel do amor de Jesus para todos ao nosso redor. Em nome de Jesus oramos. Amém.

Bom dia!!!

“Constantemente Deus nos convida a dar o primeiro passo.” Arthur Clark

Faça do dia de hoje o “dia do lixo” da sua vida. Rebusque dentro de você todas as preocupações, raiva, desapontamentos, ciúmes, ressentimentos e pesares. Jogue-os no latão mental do seu lixo e livre-se dele de uma vez por todas. O lixo na sua mente não está lhe ajudando em absolutamente nada e só faz usar precioso e valioso espaço que poderia estar sendo aproveitado por coisas boas e produtivas. Lance fora aquela ira, – você jamais irá precisar dela novamente. Lance para muito longe aquele ressentimento; ele está apenas lhe adoecendo. Jogue para muito longe aquela preocupação porque você não vai encontrar nada de útil nela. Desfaça do seu cinismo, ele está tomando um espaço muito precioso em sua vida. Use o seu espaço mental, seu tempo, sua atenção e sua energia para algo positivo e produtivo; você irá experimentar algo maravilhoso e com o seu sorriso o departamento sanitário vai voar para muito longe com o lixo que você absolutamente não necessita. ” … tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.” Filipenses 4:8

VERSÍCULO:

“E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça!” (Mateus 11:14-15)



PENSAMENTO:

Entre as últimas palavras do último livro do Primeiro Testamento está a profecia da volta do Elias (Malaquias 3:23). Este grande profeta voltaria à terra para abrir o caminho para o Senhor. Quando Jesus diz “se vocês quiserem aceitar” que João era o Elias, ele não está dizendo que esta realidade é opcional ou decidida por opinião pessoal. Ele estava sinalizando a dificuldade de entender e aceitar João no seu verdadeiro papel – o de precursor do Messias. Os judeus ainda esperam seu Elias e o início da era Messiânica. Na páscoa judaica tradicional, ainda se coloca um copo, e às vezes, uma cadeira para Elias. Por quê? Porque estão esperando ainda que ele venha para iniciar a era messiânica. Para os espíritas, João foi o Elias literalmente, uma reencarnação do próprio profeta. Ignoram o fato de que Elias subiu direto ao céu sem morrer (2 Reis 2:11). Se ele não morreu, logo não poderia reencarnar. O próprio João havia testemunhado que ele não era o Elias (João 1:21). Quando Jesus falou de João como sendo o Elias, ele estava falando em sentido figurativo. Tanto um grupo como o outro perdem de vista o ponto principal – João abriu caminho para o Salvador do mundo. Ao invés de esperar um profeta que já voltou, ou procurar respostas entre os mortos – devemos aceitar o Messias que Deus já enviou e comemorar a vitória da ressurreição. Quando Jesus disse “quem tem ouvidos, ouça!” é uma verdadeira exortação para prestar atenção nas palavras dele. Quando você lê algo que não entende, pare, e ore a Deus. Peça entendimento. Daí, volte e leia de novo. Reflita sobre o que está sendo dito. Use uma concordância bíblica para comparar a passagem em dúvida com outras que tratam do mesmo assunto. Se ainda estiver na dúvida, continue a orar a Deus e procure a ajuda de bons comentários e a orientação de irmãos em cujas vidas você vê Jesus. Que possamos “aceitar” esta preciosa verdade – o Messias está entre nós, vivendo e reinando. Se tivermos ouvidos para ouvir, ele nos dirá tudo que precisamos saber. ORAÇÃO:

Pai, é uma das maravilhas do Evangelho – Deus conosco em Jesus. Que tenhamos hoje e para sempre ouvidos não só para ouvir, mas, corações abertos para compreender tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e fará entre nós por meio do Cristo ressurreto. Em nome

dEle oramos e agradecemos. Amém.

“Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel” (Atos 9:15). “O cristão é um instrumento nas mãos de Deus e deve se esforçar para ser um bom instrumento. Mas, não deve se esquecer de que não é o instrumento que realiza a obra a ele destinada e sim aquele que usa o instrumento.” Deus nos prepara para fazer a Sua obra. Ele nos capacita e nos envia. E nós, como Seus instrumentos ou discípulos, devemos nos colocar em Sua presença, fazer a Sua vontade e glorificar o nome de Jesus. Cumprindo nossa tarefa de proclamar o Evangelho, iluminaremos o mundo, encheremos nossos corações de júbilo e experimentaremos dias de verdadeira alegria. O instrumento fora das mãos daquele que sabe usá-lo, pode ser muito bom, mas para nada serve. Quando esse instrumento se deixa dirigir pelo Deus Altíssimo, opera maravilhas, abençoa vidas e salva o mundo. Um instrumento não tem vontade própria, não decide o que fazer, não escolhe a hora de ser usado e nem se recusa a trabalhar. Ele se coloca com prazer nas mãos de seu Senhor, faz o seu melhor e, por fim, se regozija com o resultado de seu trabalho. Feliz é o instrumento usado por Deus!

VERSÍCULO:

“Digo-lhes a verdade: Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista; todavia, o menor no Reino dos céus é maior do que ele.” (Mateus 11:11)



PENSAMENTO:

Jesus acabou de dizer que João era “mais que profeta”. Agora, ele vai além. De todos os homens (incluindo, evidentemente, grandes servos de Deus como Abraão, Moisés e Elias) João Batista era o maior. Ele era maior porque abriu o caminho para o ungido de Deus. Ele era maior porque teve o privilégio de ver o próprio Messias. No entanto, o menor no Reino dos céus seria maior que João. Mas, como? Talvez seria porque conheceriam o Cristo de uma forma ainda mais íntima que João Batista. Talvez porque conheceriam não só a vida e os ensinamentos, mas, a morte e ressurreição de Jesus. O menor do Reino dos céus, sem ser profeta, sem ser grande e famoso servo de Deus – teria o privilégio de viver com o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. E estes servos de Deus poderiam testemunhar, não de um Reino que ainda estava por vir, não de uma transformação que ainda estava para chegar, não de um Salvador que ainda ia vencer o inimigo, mas, de um Reino que já havia chegado, de uma transformação pessoalmente experimentada, e de uma vitória esmagadora sobre o pior que o inimigo tinha para oferecer. Maiores, sim nós somos. Não por poder, mas, por privilégio. Como nós somos privilegiados por Deus para viver já no Reino dos céus e testemunharmos as maravilhas que Cristo fez e ainda faz em nossas vidas! Isso não porque somos maiores que ninguém, mas, porque nós servimos um Senhor que é maior que todas as nossas fraquezas e falhas e que nos ama com um amor incomparável e eterno. Graças a Jesus! ORAÇÃO:

Senhor amado, agradeço-lhe porque o Senhor se revelou a nós de uma forma íntima e poderosa. O Senhor nos permitiu conhecer Jesus pessoalmente e ele está conosco todos os dias. Lhe agradecemos pelo privilégio de conhecer seu filho e tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.

5

VERSÍCULO: “E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.” (ARA) (Mateus 11:6)



PENSAMENTO: A palavra grega skandalizo, às vezes transliterada na forma do verbo “escandalizar”, traz o sentido de se ofender ou chocar. Muitas traduções em português empregam alguma forma do verbo “escandalizar”, que no Português corrente implica neste sentido de se ofender. Mas, há outro sentido, o de causar alguém a tropeçar ou pecar. É neste sentido que outras traduções como a NTLH trazem a frase: “e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim!” Jesus não estava preocupado em ofender João Batista. Se João fosse um homem de se ofender facilmente ele teria há muito tempo abandonado seu chamado e buscado uma vida mais sossegada. A preocupação de Jesus era com a alma de João, um homem provavelmente desanimado, e se sentindo desiludido. Ele proclamou a vinda de um Messias que traria justiça e juízo. Mas, não era isso que ele estava vendo. Você já ficou desanimado ou até decepcionado com Jesus? Já sentiu que ele não correspondeu àquilo que você procurava? Jesus nem sempre é tudo que nós esperamos. Isso acontece com os maiores servos de Deus, como João. Não desanime. Jesus não desprezou as dúvidas de João. Ele não exigiu uma fé cega. Jesus fala como quem sabe que está enviando um recado para um homem cuja vida está por um fio, e com toda razão quer saber se vale a pena o preço que ele pagará. A fé não é uma força inabalável que esmaga dúvidas e expulsa a incerteza. Ninguém sabia disso melhor do que Jesus. Às vezes a fé é apenas uma chama fumegante que, sozinha na escuridão, espera e espera e espera contra toda a razão. E quando colocada em Jesus, a fé tem que se contentar apenas com palavras de promessa que um dia o sol vai raiar. Bem aventurado? Sim. Se perseverar só com as palavras de Jesus e mais nada – você será. Isso é promessa dele. Confie nEle. Valerá a pena. ORAÇÃO: Santo Deus, o Senhor é não só a fonte da minha fé, mas a força que eu tanto preciso para que ela continue viva em mim. Dou graças ao Senhor porque nunca tive que enfrentar qualquer provação que fosse acima da minha fé. Peço-lhe, Senhor, que não deixes a minha vida durar mais tempo que a minha fé em Jesus. Em nome do Cristo eu oro. Amém.

“Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração”(Jeremias 29:13).

Duas mulheres conversavam alegremente sobre os tempos que já passaram. Uma delas disse: “Tenho saudades dos tempos de criança. Lembro das brincadeiras infantis, do pular cordas, das cantigas de roda, do passar o anel e de tantas outras. Aquilo é que era tempo feliz”. A outra, ficando séria, disse: “Há uma brincadeira que você continua fazendo, mas não é com crianças e sim com Deus” Ela ficou surpresa e perguntou: “Que brincadeira é essa?” E a resposta: “Esconde-esconde. Mas, você não O procura e nem quer ser achada”.

De Deus não podemos e nem devemos nos esconder. Quando não O deixamos nos encontrar, nos sentimos solitários, não desfrutamos da vida abundante que só os que são encontrados por ele têm, não recebemos a paz que é o prêmio que Ele dá aos que encontra. E quando Deus não nos encontra, outros participantes, tais como a esperança e a fé, também não nos encontram.

Melhor que se esconder de Deus é procurá-lo primeiro. E isso é fácil! Basta seguir o brilho de Seu amor, o perfume de Sua presença, a alegria que existe ao Seu redor. E tudo isso também está disponível para os vencedores — para os que O encontram.

De maneira diferente das brincadeiras infantis, quem se esconde bem sai perdendo. Vence que se deixa encontrar rapidamente. E o prêmio é uma felicidade que durará para sempre.

VERSÍCULO:

“E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa”. (Mateus 10:42)

PENSAMENTO:

Os “pequeninos” não são somente crianças, mas qualquer discípulo cujo valor é ignorado pelos padrões do mundo. Dar um copo de água não é nada demais. Dar um copo de água a esses pode parecer um ato dispensável. Nos valores do Reino, o serviço que parece insignificante pode assumir proporções eternas. O que são cinco pães e dois peixes, ou um frasco de perfume? Quanta diferença fariam pescadores iletrados? E a importância de alguns rolos de pergaminho escritos na prisão por um homem condenado? No Reino dos Céus, não é o tamanho do ato que importa, e sim seu motivo. É Jesus que o abençoa e transforma. É Jesus que torna o menor ato humano numa obra de Deus. Nem todos podem ser missionários, pastores ou professoras. Mas todos podem ajudar, apoiar e servir. E todos os atos, por menores que sejam, são importantes para o avanço do Reino na batalha espiritual. Linda Clare sentiu-se tentada a reclamar de seu trabalho cuidando de crianças numa creche. Embora ela não sabia o que Deus queria que ela fizesse, ela tinha certeza que era algo mais importante do que ser “apenas” babá. Um dia, um pai que veio apanhar sua filha parou e comentou “Você ensinou nossa filha Cássia a orar. Agora ela ora antes das nossas refeições em casa. Eu e minha esposa estamos pensando em começar a frequentar a igreja.” De repente, Linda começou a enxergar a obra de Deus como nunca antes. Será que tem alguma oportunidade que você ainda não percebeu de encorajar, de ajudar, de dar um copo de água para “um dos pequeninos” do Senhor? Ou, será que você não compreendeu quão importante é aquele serviço modesto que o Senhor lhe delegou? Aos olhos de Jesus e abençoado pelo poder dele, sua ajuda pode se tornar muito maior do que você imagina.

ORAÇÃO:

Pai nosso, eu agradeço ao Senhor por toda a ajuda daqueles que me encorajaram e apoiaram no meu caminhar com Cristo. Perdoe-me por não tê-los ajudado a verem quão importante era seu serviço. Ajude-me a ser fiel na minha missão. E que eu possa ajudar, ainda que seja apenas com um copo de água, os outros que levam adiante o chamado para nossa grande comissão neste glorioso Reino. Em nome de Jesus eu oro. Amém.

VERSÍCULO:

“Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo.” (Mateus 10:41)



PENSAMENTO:

Quando recebemos os servos de Deus e lhes damos a devida consideração ou ajuda de que precisam, estamos recebendo, por meio deles, o próprio Senhor. E Jesus sempre retribui qualquer ajuda oferecida a ele. Podem ser pessoas humildes ou modestas. Podem ser irmãos, aparentemente insignificantes. Mas, se estão a serviço do Senhor, isso é tudo que precisamos saber. Nossa ajuda pode ser uma palavra de encorajamento, uma doação de alimento ou sustento. O que podemos dar para colaborar com os servos do Senhor é o que nós temos. Não tem que ser algo extravagante. Se você estiver na dúvida, peça a Deus e ele moverá seu coração para lhe mostrar o que você pode fazer para ajudar aos servos dEle. Mas, se você perguntar, pergunte disposto a dar o que ele indicar. Não é nem preciso dizer que Deus lhe abençoe, porque ele vai. Ele mesmo prometeu. ORAÇÃO:

Pai, eu peço que o Senhor me ajude a reconhecer aqueles que são realmente seus servos. Eles merecem a ajuda e consideração que eu daria ao próprio Senhor. Quero fazer isso, Senhor, não pensando na recompensa, mas pensando em tudo que já recebi do Senhor. Em nome

de Jesus eu oro. Amém.

VERSÍCULO:

“Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará.” (Mateus 10:39)

PENSAMENTO:

É comum hoje ouvir pregações proclamando que Jesus quer que todos os “abençoados” de Deus tenham abundância de bens materiais. “Tenha fé e Deus lhe dará o emprego, o carro, a casa, o cônjuge que você tanto sonha e certamente merece!” Será? Esta segurança e felicidade, esta “vida” não é alvo do verdadeiro discípulo. Não há nada de errado em possuir ou desfrutar dessas coisas. No entanto, o foco e ensino destas coisas leva pessoas a buscarem justamente a vida que Jesus rejeitou. Dietrich Bonhoeffer bem falou “Nesta promessa nós ouvimos a voz daquele que segura as chaves da morte, o Filho de Deus, que vai até a cruz e a ressurreição, e leva com eles os seus.” Você é dele? Você vai junto com ele? O verdadeiro discípulo morre de várias formas e para muitas coisas. Uma das mais difíceis talvez seja para os desejos pessoais desse mundo. Mas, dessa morte nasce uma nova vida que valerá e durará para eternidade. Olhe para Jesus e permita que ele preencha os desejos do seu coração e os sonhos da sua vida. À medida em que você encontrar sua vida em Jesus, você encontrará também a melhor das vidas aqui na terra e ainda a vida eterna no porvir. Procure sua vida em Jesus. Eis aí a verdadeira vida. Esta vida você achará e nunca perderá.

ORAÇÃO:

Pai nosso, dê-me a coragem para abrir mão das coisas que busco para satisfazer apenas meus desejos. Ajude-me a viver só para Jesus, para que somente Jesus possa finalmente viver através de

mim. Em nome do Cristo ressurrecto eu oro. Amém.

O coração tem razões que a própria razão desconhece. Pascal

Todo sentimento tem uma razão, e todo sentimento traz consigo uma razão. Apesar de não ser sábio permitir que seus sentimentos controlem suas ações, por outro lado também não é sábio ignorá-los

Talvez seus sentimentos do passado o tenham levado para baixo. Ainda assim isso não é razão para ignorar a maneira como você se sentiu. Da mesma forma que determinados padrões de pensamentos podem ser mudados após certo tempo, seus sentimentos também podem ser transformados. A realidade é que quando você decide neles trabalhar eles podem crescer de maneira positiva, tornando-se mais gratificantes, mais enriquecedores. Foi Deus quem criou suas emoções, e esse mesmo Deus lhe deu liberdade para tomar decisões que podem fazer uma enorme diferença na sua vida. Valorize seus sentimentos, ao vivê-los numa demonstração prática de que sentimentos, quando combinados com a atitude correta o levarão a experimentar uma nova maneira de viver. Nélio DaSilva Para Meditação: “Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações.” Salmos 21:2

“Um passo na direção certa vale mais do que 100 anos de apenas pensar nesse passo.” T.Harv Eker

Você pode esconder praticamente tudo das outras pessoas; mas você não pode se esconder de si mesmo. Isso porque a pessoa que você se tornará amanhã é a pessoa que está observando você hoje. De que maneira você pode viver o dia de hoje de tal forma que o seu futuro eu possa encontrar uma real vitalidade e inspiração? O que você pode fazer para que a pessoa que você será amanhã fique orgulhosa de ter sido a pessoa que você é hoje? Meu ponto é simples: Permita que a pessoa que você é hoje venha lhe impulsionar positivamente para o futuro. Em breve você olhará para traz, para hoje, e o que você verá poderá fazer de você uma pessoa mais forte, mais eficiente, mais qualificada ou fará de você uma pessoa cheia de pesares. Decida por atitudes que venha trazer a você um mais forte amanhã.

Nélio DaSilva Para Meditação:

Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação.Filipenses 4.13

“A frustração é uma arma poderosa; m as ela não deve jamais lhe colocar para baixo. Redirecione-a para algo positivo e ela pode se transformar em sua melhor amiga. ” David Franklin

Na sua forma mais crua, a frustração pode ser algo muito dolorosa, negativa e até mesmo destrutiva. Porém, a frustração tem o seu lado positivo. Existe uma quantidade enorme de energia na frustração. A chave para lidar corretamente com a frustração não é evitando-a, lutando contra ela ou permitindo que ela lhe domine. A melhor coisa para se fazer com a frustração é direciona-la para uma motivação positiva. Ao se se sentir frustrado, faça uma pausa e calmamente considere as suas circunstâncias. Em vez de pensar em mil e uma maneiras de reclamar, de reivindicar seus direitos ou sentir pensa de si mesmo, pense sobre sobre pelo menos uma maneira de como você irá seguir em frente. A seguir faça aquilo que Deus lhe dirigir e você logo verá que a sua frustração estará se transformando em algo incrivelmente benéfico.

Nélio DaSilva Para Meditação:

“Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.” Gênesis 50:20

“Fé é reconhecer que Deus é o Senhor do Tempo mesmo quando a minha perspectiva de tempo não concorda com a Dele.” Pamela Reeve

São poucas as pessoas que podem tomar passos gigantescos a fim de se tornar um fenômeno do dia para a noite. Isso pode até acontecer mas é muito raro. Porém, todas as pessoas podem dar um passo de cada vez. Um após o outro e mais um e outro mais. São através dos pequenos passos repetidos inúmeras vezes que proporcionam as grandes realizações. Olhe para a sua própria vida e você verá muitos desafios. Alguns parecem impossíveis de serem superados. Porém, assim que você começar a se concentrar neles, imediatamente eles irão diminuir em dimensão. Você agora irá perceber que você cresceu. Você aprendeu. Você realizou. Você experimentou; e pela abundante graça de Deus os seus sonhos se tornaram uma realidade. A despeito do tamanho do obstáculo, da dimensão do alvo, existe alguma coisa que você pode fazer hoje, amanhã e nos dias que se seguem. Pare de pensar num passo gigante e tome um pequeno passo de cada vez.. Nélio DaSilva Para Meditação: “Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre.Amem!” Efésios 3:20-21

“Não é aquilo que você irá fazer, mas sim aquilo que você está fazendo que realmente poderá fazer uma enorme diferença.” Napoleon Hill

Quando você está com a energia baixa, com falta de motivação e entusiasmo, então, esta é a hora de você se reconectar com as suas positivas possibilidades.

Aqui vai uma preciosa e essencialmente prática sugestão: Tome uma caneta e uma folha de papel e faça uma lista de aprimoramentos os quais, você sabe, precisa implementar em sua vida. Isso pode incluir aprimoramentos na sua saúde, carreira, família, negócios ou qualquer outro aspecto da sua vida.

Com a lista na sua frente – tente identificar pelo menos dez itens – agora, considere isto: os seus desapontamentos imediatamente já ficaram para traz, mas eles vão tentar continuamente lhe impossibilitar. Mas você tem uma melhor e mais saudável opção: foque nas possibilidades! Deus está presente e com Ele não existe barreira que você não possa suplantar. Ele agindo, quem O impedirá? Foque nas possibilidades!

Nélio DaSilva

Para Meditação:

“Se Deus é por nós, quem será contra nós?” Romanos 8:31

“Nenhum ato de bondade, respeito ou consideração seguirá sem recompensa. Apesar de muitos não perceberem as coisas positivas que você tem feito, apesar de sequer respeito ter lhe retornado, ainda assim você terá a sua recompensa.” Jack Phillips

Dê e entregue silenciosamente para a vida e a vida será muito melhor. O seu pequeno e – aparentemente – insignificante ato pode não parecer que seja muito ou suficiente. Porém, quando somados eles tem o potencial de transformar o seu mundo num lugar muito mais positivo e agradável.

Suas palavras gentis e suas positivas atitudes podem não ser apreciadas quando oferecidas. Porém, ainda assim, elas terão o seu impacto. Mantenha-as. Quanto menos elas forem apreciadas, mais elas são necessárias. Não desista. Você está fazendo uma diferença. Você está fazendo do mundo que está vivendo um lugar muito melhor.

É necessário uma real, profunda e genuína força para ser uma pessoa gentil e generosa. É necessário confiança para ser respeitável para ter consideração. Por outro lado, insegurança, ira, arrogância e desconsideração são fortes sinais de fraqueza. Cada momento da sua vida que você vive em graça, respeito e consideração para com outros, você cresce muito mais forte e o seu mundo também cresce de forma positiva e atraente. Existe alguma recompensa melhor do que essa?

‘Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram’. Mateus 25:40

“A sua mente é sua para que você a controle.” John Spike

As coisas estavam indo bem mas alguma coisa aconteceu que lhe distraiu e lhe tirou do foco e agora parece que você não consegue afastar a sua mente dessa distração que – decididamente – provocou distanciamento do seu foco. Veja…tudo que você tem de fazer é dar uma meia volta e fazer algumas perguntas a si mesmo: “O que eu estava fazendo antes de surgir a distração?” “Em que eu estava pensando?” “Eu estava me apoiando em que nesse momento?” Tente se lembrar vívida e especificamente o melhor possível. A seguir, mentalmente dê a meia volta ao ponto em que você se encontrava. Não existe ninguém que eventualmente não saia fora dos trilhos, mas a sua melhor estratégia é a de sempre reduzir o impacto das distrações que podem causar sérias estagnações na sua jornada. Não permita que os seus alvos, seu propósito venha ser vítima de ínfimas distrações. Adquira o hábito de rapidamente dar a meia volta e foque detidamente no seu sonho, e as coisas – pela maravilhosa graça de Deus – esteja certo, vão acontecer.

Nélio DaSilva Para Meditação:

Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti..Isaías 26:3

“A maioria dos grandes realizadores alcançaram os seus maiores sucessos apenas um passo após os seus maiores fracassos.” Napoleon Hill

Ninguém gosta de fracassar. Por essa razão que o fracasso se torna um instrumento excepcionalmente valioso. Pense sobre como uma doença pode motiva-lo, como nada em comparação – porque uma vez consciente da sua doença, você passa a cuidar melhor e mais intensamente da sua saúde. Da mesma forma, um fracasso financeiro faz com que você se motive a se tornar financeiramente responsável como jamais fora no passado. Portanto, use a energia dessa motivação para lidar com a causa real do desapontamento que você está experimentando. Quando você se torna altamente motivado, você pode facilmente tomar alguns passos para se imunizar contra a ameaça de similares fracassos no futuro. Obviamente que você nunca irá buscar por fracassos, mas quando eles vierem, jamais se esqueça de que sempre estarão trazendo com eles valiosos, gratificantes e até mesmo empolgantes e significativas motivações. Não perca isso de vista e use-os para o seu próprio benefício.

Nélio DaSilva Para Meditação:

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês“, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.” Jeremias 29:11

Persistência é um ponto forte, mas a teimosia e uma vazia obstinação pode ser uma fraqueza. Flexibilidade é um ponto forte, mas a indecisão é uma fraqueza. A diferença entre ser persistente e ser teimoso, a diferença entre ser flexível e ser indeciso, tem a ver com um claro e determinado senso de propósito pré estabelecido.

Seus desejos, seus sonhos, esperanças, opiniões, aquilo que você gosta ou desgosta, – sua dependência de Deus – no senso mais profundo, se revolve em torno do propósito. Você está vivendo com um propósito? Você está vivendo a cada dia com um determinado senso de propósito?

Coloque um senso de propósito por detrás, pela frente, e por todos os lados de todas as suas ações, porque não existe uma maneira melhor e mais sustentável de se tornar altamente eficiente em tudo que você se propõe a fazer.

Nélio DaSilva

Para Meditação:

“Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém”. Lucas 9:51

“A verdadeira felicidade consiste em desfrutar o presente sem ter nenhuma ansiedade em relação ao futuro.”

Seneca

Hoje a vida começa novamente. Hoje você tem a oportunidade – pela maravilhosa graça de Deus – de se desvencilhar das limitações que previamente lhe prendiam. Hoje você pode decidir o que continuar carregando consigo e o que deixar para traz. Hoje você tem a chance de viver a vida no melhor do seu potencial.

Hoje é o dia que pode ser o melhor dia da sua vida. Você traz para o dia de hoje mais experiência, mais razões para seguir em frente, mais da vida do que todos os outros dias.

Esse dia pode ser um dia como todos os outros; mas ele pode ser também aquilo que você decidir fazer com ele. O dia de hoje vale ouro, porque hoje está aqui e você está aqui para vive-lo na singularidade da sua vida. Hoje você pode, se você simplesmente assim desejar!

“Tudo posso naquele que me fortalece.” Filipenses 4:13

“Muitas grandes e importantes descobertas só foram realizadas porque as pessoas foram curiosas o suficiente para persistentemente buscar alcança-las.” Harriet Beecher

Quando você busca por alguma coisa nova, você passa a tirar de você algumas das suas melhores qualidades. Buscar, explorar o novo é um ato de fé, de confiança, de coragem, de otimismo e de auto disciplina. A busca começa na sua mente, foca sua atenção e traz à tona a possibilidade de valiosas descobertas.

Quando foi a última vez que você buscou e explorou alguma coisa nova?; algo que lhe deixou curioso e você se viu envolvido a conhecer mais, a crescer mais, a experimentar mais? Não existe um modo melhor de fazer com que você venha se sentir positivamente entusiasmado do que buscar por algo que você ainda pode explorar e crescer em inusitado conhecimento.

Deus, o Senhor da Criação ao lhe criar, lhe deu dons e talentos maravilhosos para que você invista nesta vida e faça desse mundo um lugar melhor – lembre-se: ninguém pode ser você por você. Continue buscando. Não desista!

Nélio DaSilva

Para Meditação

“que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? 5No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. 6Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste;

tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele:.” Salmos 8:4-6

“A vida é muito difícil.” Scott Peck

Os difíceis desafios podem surgir em sua vida quando você menos os espera e no momento mais inoportuno. Porém, se você tenta ignorá-los ou negá-los, eles aumentam ainda mais de proporção e se tornam mais ainda problemáticos. Quanto mais você permitir que eles o preocupem, mais impotente você se torna.

Sem dúvida que uma vida cheia de desafios frequentemente é estressante e desconfortável. O desafio que você tem à frente pode parecer extremamente injusto e provavelmente o é. Por outro lado, isso não torna o desafio menos real da mesma maneira que não faz com que você seja menos obrigado a confrontá-lo e suportá-lo.

Aceite os desafios quando eles aparecerem e você estará no caminho certo a fim de superá-los. As dificuldades trazem consigo desconforto e dor, mas também trazem crescimento e maturidade. Algumas vezes, o que achamos ser melhor para nós, não é o que escolheríamos. A vida é difícil, mas é nela que também encontramos grandes alegrias. Aceite-a como uma preciosa dádiva de Deus e viva-a em toda intensidade

Nélio DaSilva

Para Meditação:

“Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. João 16:33

“Desistir é uma solução permanente para um problema temporário.“James MacArthur

Hoje, amanhã ou nos próximos dias um difícil desafio chegará até você. Como você o enfrentará? Como será a sua primeira reação? Você irá encara-lo como um infeliz retrocesso ou como uma oportunidade de crescimento, oportunidade de seguir em frente com uma excelente atitude?

Quando você é confrontado com um desafio, não permita que ele o intimide. Em vez disso, olhe para o outro lado. Veja e compreenda o precioso e real valor de superar o desafio de retirar o melhor que este desafio possa lhe trazer.

As oportunidades que estão presentes nos desafios são bençãos maravilhosas apenas disfarçadas de problemas. Tome-os, aceite-os e faça deles o melhor que você possa fazer.

Nélio DaSilva

Para Meditação:

“O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo; não ficarei com medo de ninguém.” Salmos 27:1

“A longo prazo somos nós que moldamos e damos forma às nossas vidas; esse processo nunca irá terminar até o dia da nossa morte e as escolhas que fazemos é a – em ultima análise – nossa própria responsabilidade.” Eleanor Roosevelt

Frequentemente você tem o poder de escolha entre as coisas que são fáceis e as que verdadeiramente fazem uma diferença. Reclamações é algo fácil de se fazer, mas não realiza absolutamente nada. Resolver problemas exige muito mais esforços do que apenas reclamar, mas produz positivas e marcantes diferenças. Dormir até tarde é algo fácil mas o que lhe acrescenta? Em contraste, acordar cedo lhe dá a oportunidade de realizar muito mais durante as horas produtivas do seu dia, lembrando também que acordar cedo faz bem à saúde.

Aqueles que continuam a escolher as coisas fáceis se tornam escravos e totalmente reféns dos seus fúteis desejos. Aqueles que consistentemente decidem por um mais rigoroso e disciplinado estilo de vida são recompensados com a habilidade de viver a vida nos seus próprios termos.

A facilidade é tentadora, porém, o esforço é capacitador. Você quer desperdiçar o seu tempo apenas sendo tentado e atraído para coisas que não lhe acrescenta nada de significativo ou você está disposto a construir uma vida de realizações? Deus, o Soberano, Amoroso e Misericordioso Senhor tem lhe dado vida, mas a escolha sobre como viver essa vida é uma questão única e tão somente do foro íntimo. Em outras palavras: Você decide.

“É melhor obter sabedoria do que ouro! É melhor obter entendimento do que prata!” Provérbios 16:16

“E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades” (Filipenses 4:19).

Carlos, tomando conhecimento das dificuldades de Raul, um irmão da igreja, com necessidade, inclusive, de alimentos para a família, foi ao Supermercado e comprou de tudo que uma casa precisa para se manter e mandou que fosse entregue na casa do irmão. Pediu também que entregassem a ele um envelope, contendo uma pequena mensagem. Querido irmão Raul. “E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades” (Filipenses 4:19). Com amor, Irmão Carlos. Raul, cheio de gozo no coração, mandou que entregassem na casa de Carlos, o seguinte bilhete: “Amado Carlos. Já ouvi dezenas ou centenas de vezes esse versículo em uma pregação, mas nunca havia visto uma mensagem com uma “ilustração” tão abundante como a que o irmão me mandou. Obrigado, em nome de Jesus.”

Como tem sido a demonstração de nosso amor aos irmãos? Apenas de palavras? Com muitos exemplos bíblicos? Com críticas a seus erros e indiferença? Ou com uma demonstração do verdadeiro amor que o Senhor Jesus nos ensinou, para que Seu nome brilhe em nossas vidas?

A Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela nos move, nos inquieta, nos impulsiona para a frente, para uma atitude real e verdadeira. Uma vida transformada pelo Espírito do Senhor precisa fazer a diferença em qualquer situação. Com Cristo no coração, queremos falar o que Ele falou e fazer o que Ele fez. Somos Seus discípulos, Seus seguidores, Seus imitadores fiéis.

Como tem sido a “ilustração” de sua vida cristã?

“O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento.” John F. Kennedy

Em algum ponto, num futuro não muito distante, um difícil e peculiar desafio chegará até você. Apesar de ser impossível saber exatamente qual será esse desafio, você pode, porém, com certeza, preparar-se para enfrentá-lo. Se você esperar que o desafio chegue até em cima de você, isso poderá desestruturá-lo. Todavia, quando você se prepara com antecipação, aquele desafio poderá ser a sua grande oportunidade.

Todos os dias, você tem a chance de crescer mais forte, mais sábio, mais criativo e mais maduro. Obviamente que você pode ir levando a sua vida sem grandes mudanças e aprimoramentos. Porém, eventualmente, você irá enfrentar um desafio tão difícil, que você não terá outra opção a não ser a de, urgentemente, adaptar-se a este novo momento.

Em vez de esperar até que você aja motivado pelo pânico, tome agora a iniciativa de crescer e de se aprimorar a cada dia. Em vez de se preocupar a respeito do que pode acontecer, coloque-se numa posição na qual você possa – com sucesso – lidar com tudo o que vier à sua frente. Em suma: use cada dia que Deus está lhe dando para viver como uma oportunidade de crescimento e assim, então, os desafios poderão se tornar os seus melhores amigos.

Nélio DaSilva

Para Meditação:

“se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece.” Jeremias 33:3

“Aquele que tem um “porque” para viver pode suportar qualquer “como”.” Fredrich Nietzsche

Verdadeiramente você é rico; isso porque a verdadeira riqueza da sua vida não tem absolutamente nada a ver com seus bens financeiros, acumulados ao longo dos anos, ou com qualquer propriedade sua, de ordem material. A real riqueza da sua vida é a sua própria vida.

Essa verdadeira riqueza está presente na sua habilidade de sentir, experimentar, conhecer, cuidar, amar, decidir, entender e agir. Pois é esse viver em você que lhe abre um mundo de possibilidades.

O que você possui hoje já é mais do que suficiente. Tudo que alguém realizou no passado aconteceu exatamente em função das possibilidades presentes naquela pessoa. Com os olhos, a mente e o coração voltados para Deus e o propósito para o qual ele o criou, a sua vida pode alcançar o potencial tremendo que existe para você. A riqueza é sua! Ela é real, e as possibilidades positivas estão à sua disposição. Por quê? Porque elas estão baseadas numa promessa impossível de ser quebrada. .

Nélio DaSilva

Para Meditação:

“E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. .” Filipenses 4:19

“O mundo dá uma atenção especial às pessoas que realmente sabem para onde estão indo.” David Starr Jordan

O seu trabalho hoje é de mudar o mundo e você pode fazer isso através de algo que é singular apenas em você. O seu trabalho hoje é o de se posicionar mais perto possível do melhor que você possa ser. O mundo será diferente no final do dia de hoje porque você está vivo. O mundo será diferente durante este dia por causa dos seus pensamentos e das ações que você tomou.

Não existe ninguém que possa fazer esse trabalho por você. Não existe ninguém que possa trazer para a vida o valor peculiar e singular que só você é capaz de dar.

Esse é o seu trabalho hoje, dar o seu melhor, entregar completamente suas preocupações e ansiedades a Deus e você assim fazendo estará promovendo um estado de espírito salutar e estará também espalhando uma influencia tão poderosa que ninguém poderá anular. Faça o seu trabalho hoje, saiba com clareza porque você está fazendo o que está fazendo e as recompensas virão muito mais cedo do que você possa imaginar.

Nelio DaSilva

Para Meditação

“…porque sei de onde vim, e para onde vou”. João 8:14

“Os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo enruga a alma” Albert Schweitzer

Não custa nada, porém, pode lhe trazer praticamente tudo. Pode atrair pessoas a você e fazer com que elas apoiem os seus sonhos e projetos. Me refiro ao entusiasmo. Quando você o tem, você passa a ter também uma maravilhosa força trabalhando em seu favor. O entusiasmo é contagioso. Portanto, fique perto de gente entusiasmada e mais entusiasmo você também obterá.

Está buscando por maneiras de fazer aquelas coisas que precisa ser feita? Coloque o entusiasmo do seu lado. Quando você se empolga e se entusiasma com a direção que está tomando, advinha o que acontece? Você – pela graça de Deus – ganha uma visão sólida e realista de como chegar ao seu destino.

Coloque um sorriso em seu rosto e não tenha receio de exibir um real e autentico entusiasmo, porque certamente isso lhe levará para muito longe.

“…a alegria do Senhor é a vossa força.” Neemias 8:10

“Não importa quão ruins as coisas estejam, você sempre pode fazer com elas se tornem ainda piores.” Randy Pausch (The Last Lecture)

A vida se torna complicada quando você a faz complicada. Porém, as coisas não têm que ser necessariamente assim. Quando você tenta evitar a vida e se isolar da realidade, você pode, então, fazer com que as coisas se tornem insuportavelmente complicadas. Quando você luta desesperadamente contra o status quo e se torna obsessivo na lembrança do que ocorreu, então as complicações que você cria podem se transformar numa prisão virtual.

Mas eis aqui a boa notícia: você pode cair fora dessa prisão em qualquer momento que desejar. Simplesmente, decida aceitar a realidade do momento e enfrentar a vida da maneira que ela se apresenta a você. Pare de se preocupar com aquilo que não é real e nem nunca será. Em vez disso, viva a sua vida com disciplina, com valores, com propósito, com compromisso, retirando o melhor deste momento que Deus está lhe dando para usufruir.

Abandone a ira, pesares, ressentimentos e a dor sobre o que aconteceu. Lembre-se: a boa mão de Deus está estendida a você; levante a sua cabeça e respire fundo. Deixe a vida acontecer, Deus está em absoluto controle. Para Ele, nada é complicado; apenas não desperdice esse momento de tribulação, pois essa mesma situação pode ser a sua melhor amiga. Pense nisso.

Nélio DaSilva

Para Meditação:

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.” 1 Pedro 5:7