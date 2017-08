ESCRITÓRIO DO IPEM-PR É INAUGURADO EM FOZ DO IGUAÇU

A sub-sede do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) foi naugurada na tarde de ontem (10) no complexo Bordin. O local, já abriga a Secretaria Municipal de Educaçã e foi recentemente adequado para receber outros serviços da prefeitura municipal e também de parceitos. A instalação do escritório em Foz é fruto da parceria entre a prefeitura e a direção do instituto.

O secretário de administração municipal, Ney Patrício e o secretário de Juventude e Capacitação, Sidnei prestes estiveram representando o executivo. A cerimônia de inauguração, também contou com a presença do diretor-presidente do Ipem-PR, Oliveira Filho, segundo ele, a presença do órgão na cidade representa um grande passo: “estamos garantindo para a cadeia de consumo, que vai desde o produtor até o consumidor, uma garantia nestas relações de que existe um equilíbrio entre as partes, proporcionando segurança para os dois polos”, disse.

A autarquia do Estado fundada em 1967 é a responsável pela Avaliação da Conformidade, Verificação Metrológica e Calibração e Ensaios que beneficiam todos os segmentos da sociedade envolvendo os setores comerciais, industriais e de defesa do consumidor. O Ipem-PR emite o certificado do Inmetro para produtos e serviços.

A reivindicação por uma representação do Ipem na cidade é antiga, o secretário de administração enalteceu a instalação da unidade em Foz: “Significa um avanço para o consumidor e comerciante. Aquele que está legalmente estabelecido agora terá respaldo de um órgão que irá avalizar os pesos e medidas de seus produtos. Isso é um diferencial fundamental em relação aos informais na cidade, especialmente nos produtos e serviços que veem do exterior e que não obedecem as normas do Inmetro e Mercosul.” explicou o secretário.

Sidney Prestes enalteceu a atuação do Ipem como órgão fiscalizador e protetor dos direitos dos consumidores: “O Ipem vai dar garantias para os empresários que estão dentro da lei e também para os consumidores da cidade. É o certificado do Instituto que nos garante, por exemplo, que quando abastecemos 1 litro de combustível estaremos recebendo todo o produto, e não apenas 900 ml.”

Em Foz do Iguaçi o IPEM-PR está instalado no complexo Bordim, na Av. JK, 3225.

