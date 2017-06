ESCOTEIROS GUAIRACÁ E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LANÇAM AÇÕES CONJUNTAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Como parte da programação da Semana do Meio Ambiente, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado todo dia 5 de junho, o grupo Escoteiros Guairacá de Foz do Iguaçu em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está realizando uma série de ações de preservação e conscientização da natureza.

Uma das atividades foi realizada no último sábado (3) no Parque Monjolo. A equipe de jovens e adultos dos Escoteiros recolheu mais de 400 litros de material descartável, lixo e entulho em 33 mil metros quadrados, área do Parque.

A ação começou no início da tarde, com a varredura na mata ciliar, coleta de lixo na pista de caminhada e no entorno da academia ao ar livre. Também teve a apresentação de teatro das crianças, encenando sobre a importância de se preservar o meio ambiente, evitando jogar lixo na rua. Discussões sobre o tema também acontecem em outros encontros organizados pelo grupo Guairacá. “Nós acreditamos que atividades como esta servem de incentivo para o despertar da consciência desde pequenos em defesa do meio ambiente”, disse o chefe do grupo e também representante do governo municipal, Karl Stoeckl.

Todo material recolhido será encaminhado para correta destinação final. Outras ações de coleta de lixo e de conscientização pelo meio ambiente deverão ser realizadas ao longo desta semana, também em parceria com o Município.

