ESCOLAS ESTADUAIS RECEBEM R$ 15 MILHÕES DO FUNDO ROTATIVO

O Governo do Estado depositou nesta quarta-feira (06) R$ 15,5 milhões em recursos nas contas das mais de 2,1 mil escolas estaduais pelo Fundo Rotativo que servem para auxiliar na gestão das instituições

A previsão inicial pra 2019 é de cerca de R$ 110 milhões em investimentos para atender as demandas diárias das escolas e contribuir para a qualidade de ensino.

O depósito corresponde à primeira parcela da cota-consumo, destinada à aquisição de materiais de limpeza, expediente, didático, esportivo, gás, lâmpadas, por exemplo. O valor é de R$ 7,7 milhões para as escolas por meio dessa transferência de recursos. Ainda estão previstas mais nove parcelas de até o final do ano.

Outros R$ 7,7 milhões chegam com o repasse da primeira parcela da cota-serviço – que podem ser utilizados para pequenos reparos, como a limpeza da caixa de água, instalação elétrica e hidráulica, manutenção de telhados, entre outros serviços emergenciais. A previsão é de outras três parcelas dessa cota para as escolas estaduais em 2019.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) é responsável pelo Fundo Rotativo. O programa de repasses direto às instituições de ensino traz agilidade na hora de efetuar reparos ou fazer compras na falta de material de expediente e limpeza.

“Estes recursos descentralizados do Fundo Rotativo permitem que as escolas estaduais tenham um mecanismo mais ágil para a manutenção e outras despesas relacionadas com as atividades educacionais”, explicou o diretor-presidente da Fundepar, José Maria Ferreira.

A aplicação dos recursos é feita mediante aprovação e acompanhamento da comunidade escolar. Para receber o dinheiro, as escolas precisam estar com as prestações de conta regularizadas.

(Com AEN)