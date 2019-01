ESCOLAS E CRECHES SÃO CONTEMPLADAS COM VERBAS DE EMENDAS IMPOSITIVAS DE JEFERSON BRAYNER

Vereador também incluiu na previsão orçamentária deste ano recursos para saúde, parques infantis e entidades assistenciais

Escolas e creches municipais constam na lista dos setores contemplados com emendas impositivas do vereador Jeferson Brayner (PRB). As verbas que obrigatoriamente devem ser aplicadas pelo Poder Executivo ao longo deste ano são destinadas para aquisição de material, implantação de bibliotecas, compra de equipamentos e reforma em algumas escolas e creches. Jeferson Brayner também incluiu verbas para a saúde, além de participar de várias emendas coletivas reservando previsão orçamentária para outras diversas áreas, inclusive recursos para entidades assistenciais. Ao todo, o vereador Brayner participa de 20 remanejamentos de verbas no orçamento de 2019. Confira a lista

– R$ 25 mil para aquisição de material permanente para a implantação da biblioteca da Escola Municipal Professor Benedicto João Cordeiro.

– R$ 34 mil em contribuição para reforma no saguão do Centro de Educação Infantil Mamãe Carolina.

– R$ 20 mil em contribuição ao Centro Municipal de Educação Infantil Soldadinho de Chumbo para aquisição de equipamentos.

– R$ 13.042,15 destinados a Escola Municipal Jorge Amado para aquisição de equipamentos.

– R$ 25 mil para aquisição de equipamentos para a Escola Municipal Duque de Caxias.

– R$ 115 mil para reforma e manutenção na entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Foz do Iguaçu – APAE.

(Emenda coletiva – Jeferson Brayner e Marcelinho Moura)

– R$ 40 mil para aquisição de equipamentos para a implantação de 2 parques infantis, sendo um na Praça Sete de Setembro e outro na Avenida Mário Filho, na região do Morumbi.

(Emenda coletiva – Jeferson Brayner e Marcelinho Moura)

– R$ 341.412,00 para aquisição de coleiras para cães visando controlar e prevenir a transmissão da doença para o cão e para o homem.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Protetor Jorge, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, João Sabino e Marcelinho Moura)

– R$ 450 mil para colaborar com o cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta – TACs relacionados às unidades básicas de saúde.

(Emenda coletiva: Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Jeferson Brayner)

– R$ 85 mil para aquisição de um veículo com câmbio automático, de equipamentos e de materiais de serviço para atender exclusivamente à equipe que trabalha no setor de combate e prevenção da Tuberculose, junto à Secretaria Municipal da Saúde.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann e Jeferson Brayner)

– R$ 442.083,30 para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do bairro Morumbi III.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Celino Fertrin, Jeferson Brayner e Marcelinho Moura)

– R$190 mil para Custeio de diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades-fim da Secretaria Municipal de Trabalho, Juventude e Capacitação.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 388 mil para reforma e ampliação da sede da entidade Núcleo Criança de Valor. Diante da quantidade de funcionários e crianças atendidas, necessitam adequar a estrutura física para que todos possam ter um atendimento digno e uma estrutura física melhor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 62 mil para contratação de educador físico e assistente social para a entidade Núcleo Criança de Valor – A instituição possui uma lista de espera com mais de 100 crianças que desejam ingressar o Núcleo. Diante disso, é de extrema necessidade a contratação urgente de um profissional de educação física e um assistente social.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 862 mil em auxílio para a Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcelino Moura, Protetor Jorge, Nanci Rafagnin Andreola, Jeferson Brayner e Inês Weizemann)

– R$ 215 mil em contribuição para a Associação Rainha da Paz e Projeto Esperança e Vida.

(Emenda coletiva – Marcelinho Moura, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Nanci Rafagnin Andreola, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Rogério Quadros, Jeferson Brayner e João Miranda)

– R$ 280 mil para a Associação Cristã de Deficientes Físicos – ACDD, mantenedora da Escola Cristã Eduardo Hack Cardoso, para a manutenção de suas instalações e aquisição de equipamentos.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner e Rogério Quadros)

– R$ 1,65 milhão para aquisição de 15 kits de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Andrade Anderson, Beni Rodrigues, Rogério Quadros, Celino Fertrin, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, João Miranda, João Sabino, Kako, Marcelinho Moura e Nanci Rafagnin Andreola)

-R$ 300 mil destinados à construção de alojamentos na pista de atletismo do Ginásio de Esportes Costa Cavalcante. A construção do alojamento é uma demanda da comunidade esportiva que visa aumentar as competições no município.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Anderson Andrade, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Beni Rodrigues, João Sabino, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Marcelinho Moura)

– R$ 186 mil em contribuição para a entidade Mãos para Servir que precisa atualmente de melhorias em sua estrutura para oferecer um serviço de acolhimento adequado às crianças e adolescentes.

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato, Marcio Rosa, Anderson Andrade, João Miranda, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, João Sabino, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner e Rogério Quadros)

(Com CMFI)