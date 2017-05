ESCOLAS E CMEIS RECEBEM ALARMES PARA CONTER ONDA DE CRIMES

De janeiro a maio deste ano a Guarda Municipal (GM) de Foz do Iguaçu contabilizou 16 ocorrências em imóveis da prefeitura. Para garantir a segurança dos espaços, de acordo com o chefe de divisão dos agentes patrimoniais, Antônio Donizete da Costa, as equipes da Segurança estão fazendo rondas estratégicas nos imóveis do município e agora contam com o auxílio de novos sistemas de alarme, instalados na secretaria de educação.

“Este ano o número de ocorrências nos espaços municipais aumentaram quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado, identificando esse aumento nós tomamos medidas imediatas para garantir a segurança através de rondas, e auxiliando na instalação de alarmes nas escolas”, disse.

O município possui cerca de 300 imóveis para realização de segurança. “São 37 CMEIs e 52 escolas municipais, mas também estamos reforçando a segurança nos postos de saúde e em todos os imóveis do município.

Atualmente a GM conta com efetivo de e 140 pessoas, para atender os próprios, entre escolas, postos de saúde e parte administrativas, realizando rondas patrimoniais 24 horas.

Com PMFI