ESCOLAS E CMEIS PROMOVEM O DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA AMANHÃ, TERÇA (24)

Proposta é envolver pais e familiares nas atividades pedagógicas desenvolvidas pelas unidades educacionais.

Com o objetivo de aproximar os pais e familiares da vida escolar das crianças, a Secretaria Municipal de Educação promove na próxima terça-feira (24) o Dia da Família na Escola. A data foi estabelecida pelo Ministério da Educação e integra o calendário escolar das instituições públicas e particulares de todo o país.

Neste dia, cada Escola e Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) define sua programação. “A proposta é que cada instituição crie a melhor atividade pedagógica e socioeducativa, por isso algumas farão um bate papo com café da manhã, outras organizam palestras, apresentações, entregas de trabalhos”, citou a diretora de Educação Infantil do município, Luciana Moreira. Durante o encontro, os pais e familiares também poderão sugerir maneiras de interagir melhor com a escola.

“Não há como pensar em educação sem o envolvimento da família. O maior objetivo do projeto é justamente esse: fortalecer essa parceria, e fazer com que todos entendam que a educação só será plena e com qualidade, quando a família caminhar junto com a escola, e entender o papel dela na educação”, ressalta Luciana.

Segundo a coordenadora pedagógica do CMEI Bárbara de Matos, Andreia da Silva, o Dia da Família na Escola é desenvolvido desde 2014 na instituição, e no ano passado, surpreendeu com a participação dos pais e responsáveis. “Ficamos abismados com a quantidade de pessoas que participaram das atividades. As crianças vieram com os pais, avós, irmãos, muita gente mesmo. Isso prova o quanto à participação da família é fundamental para o desenvolvido e o aprendizado das crianças”, comentou.

O primeiro Dia Nacional da Família na Escola ocorreu em 24 de abril de 2001. A proposta surgiu após a divulgação dos resultados do Sistema de Avaliação de Educação Básica (Saeb), que mostraram melhorias nas notas e diminuição da evasão escolar de alunos cujos pais acompanhavam seu desenvolvimento nas aulas.

Programação

No CMEI Bárbara de Matos, no Morumbi 3, o Dia da Família será marcado pelo início do Projeto de Leitura, com a contação de histórias, momento de leitura entre as famílias e as crianças, atividades recreativas com o AnimaFoz e um lanche especial de encerramento. Os encontros estão marcados para as 9h e às 15 horas.

No CMEI Ariano Suassuna, no Porto Meira, está programada uma conversa e um café da manhã a partir das 7h30. Já na Escola Jorge Amado, no Cidade Nova, cada professor organiza uma atividade especial com as turma e os familiares, incluindo bate-papos, piqueniques e contação de histórias. As atividades ocorrem de forma paralela, e as aulas serão mantidas normalmente.



(Com PMFI)