Escolas da rede estadual debatem segurança na internet

As 500 escolas da rede estadual que participam do programa de tecnologia educacional Conectados 2.0 estão trabalhando o tema Segurança na Internet. As atividades começaram oficialmente com o “VII Ciclo de Oficinas – Segurança, Ética e Cidadania na Internet”, realizado na Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais, em Curitiba, na metade de agosto.

Participaram do evento a organização não governamental SaferNet Brasil, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, além de órgãos públicos e entidades privadas da área da Educação. Estavam presentes diretores, pedagogos e professores de escolas do Conectados 2.0.

“Nosso objetivo é contribuir para o debate e para a formação de educadores na promoção do uso seguro, consciente e responsável da internet”, explica o diretor de Políticas e Tecnologias Educacionais da Secretaria de Estado da Educação, Eziquiel Menta.

Os Núcleos Regionais de Educação (NREs) do Paraná vão reunir suas escolas inscritas no programa para promoção de oficinas, palestras e mesas-redondas.

O Colégio Estadual José de Anchieta foi o local escolhido pelo NRE Londrina para a palestra Segurança na Internet, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes. Participaram profissionais e alunos de 27 escolas estaduais da região. “Fazemos oficinas com os alunos onde eles analisam situações do dia a dia na internet e pensam em como prevenir situações de preconceito, cyberbullying e problemas semelhantes”, diz a diretora Jacinta Cavalcante. Os estudantes vão ainda fazer uma apresentação com os resultados de todas as atividades.

Ainda na região norte do Paraná, o NRE Maringá reuniu gestores e professores para uma palestra sobre comunicação não violenta nos meios virtuais. A equipe de tecnologias educacionais do Núcleo também promoveu uma oficina para professores trabalharem a Segurança na Internet em sala de aula. “Nossa proposta é que cada escola aplique um questionário anônimo sobre os hábitos de utilização da internet de seus alunos. Com essa informação podem criar um perfil e desenvolver atividades específicas para atender a sua realidade”, explica Sheila Lima Mendes, assessora em tecnologia do NRE.

O NRE Paranavaí, no Noroeste, reuniu os participantes do projeto para assistir a palestra “As redes sociais e as suas consequências jurídicas” da Universidade Paranaense (Unipar) – Campus Paranavaí.

TECNOLOGIA – O Conectados 2.0 é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação que tem por objetivo favorecer e ampliar a discussão e o uso de tecnologias educacionais junto à comunidade escolar. Suas atividades incluem a oferta de formação continuada aos profissionais da rede estadual e renovação do parque tecnológico nos estabelecimentos de ensino.

Com AEN