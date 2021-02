Escândalo: ALEMANHA COMPROU CIENTISTAS PARA FAZER ESTUDO JUSTIFICANDO LOCKDOWN

Documentos obtidos por jornal alemão mostram que Ministério do Interior contratou cientistas para fabricar estudos que justificassem “medidas de prevenção e repressão”

O Ministério do Interior da Alemanha contratou diversos cientistas de vários institutos de pesquisa e universidades para que eles criassem um estudo que pudessem justificar as duras medidas no combate à peste chinesa que eles pretendiam implementar no país, informa o jornal alemão Welt Am Sonntag.

A reportagem sugere que as medidas repressivas de lockdown já haviam sido definidas pelas autoridades antes mesmo de eles terem qualquer estudo científico em mãos.

“[O Ministério do Interior] encomendou aos pesquisadores do Instituto Robert Koch e de outras instituições a criação de um modelo de cálculo com base no qual o ministro, Horst Seehofer, desejava justificar duras medidas corona”, diz o jornal.

Numa troca de e-mails, o Secretário de Estado do Ministério do Interior, Markus Kerber, pede aos pesquisadores que desenvolvam um modelo com base no qual possam ser planejadas “medidas preventivas e repressivas.”

Segundo a correspondência, os cientistas trabalharam em coordenação com o ministério e em quatro dias desenvolveram o conteúdo de um relatório declarado secreto, que foi “vazado” para diversos meios de comunicação nos dias seguintes.

Um “cenário de pior caso” foi, então, calculado: mais de um milhão de pessoas na Alemanha poderiam morrer de coronavírus se a vida social continuasse como antes da pandemia.

Na quarta-feira, 10, o governo alemão estendeu o confinamento dos seus cidadãos até o dia 07 de março.

(Da Redação com Agências)