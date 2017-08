EQUIPE DA SECRETARIA DA SAÚDE E VEREADORES DEBATEM SOBRE O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

A reunião entre a Secretaria Municipal de Saúde e vereadores foi realizada na manhã de quarta-feira (23) na Câmara Municipal, o vice-prefeito Nilton Bobato, o diretor da 9ª Regional de Saúde Ademir Ferreira e o presidente do Conselho Municipal de Saúde Sadi Buzanelo também estiveram presentes. A secretária Inês Weizmann e os sete diretores (Atenção Básica, Urgência e Emergência, Especialidades, Supervisão e Controle, Residência Médica e Qualidade, Vigilância em Saúde e Gestão) se apresentaram aos parlamentares.

Os vereadores presentes Rogério Quadros, Tenente-Coronel Jahnke, Adriana Luiz, Anderson Andrade, Jeferson Brayner, Protetor Jorge, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Marcio Rosa, Kako e assessor dos Vereadores João Miranda, Elizeu Liberato expuseram a equipe da saúde alguns questionamentos da população.

“Essa conversa entre a secretaria e vereadores foi muito positiva, apresentamos toda nossa equipe que eles ainda não conheciam e discutimos sobre o direcionamento do fluxo das demandas que são trazidas a Câmara de vereadores pelos usuários do SUS, afinal o objetivo deles é o mesmo que o nosso, atender bem a população”, comentou Inês Weizmann.

Os principais questionamentos foram sobre a insuficiência de iluminação em algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e demais assuntos referentes a manutenção. O vice-prefeito em resposta aos vereadores disse que a aquisição de novas lâmpadas para as unidades já foi homologada e o problema deverá ser solucionado nos próximos dias, sobre a manutenção atualmente a secretaria disponibiliza de apenas de dois funcionários, mas a falta de mão de obra deve acabar com a contratação dos microempreendedores individuais (MEIs).

“A Câmara já aprovou a lei que autoriza o município a contratar os MEIs e a Prefeitura está em processo de elaboração do edital para o credenciamento desses profissionais, a previsão é para que nos próximos 60 dias eles já estejam trabalhando”, afirmou Nilton Bobato.

Outra questão levantada na reunião foi sobre a data inauguração da UPA do Morumbi, a previsão é para que o atendimento seja normalizado na unidade no começo de setembro. Os gestores tiveram a oportunidade de prestar esclarecimento sobre a recente denúncia feita por um vereador sobre o aquisição e manutenção das autoclaves do município. A escala dos profissionais da saúde e o protocolo de atendimento dos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde também foram debatidos, as gerentes responsáveis por cada unidade compareceram a reunião e se apresentaram aos legisladores.

A secretária de saúde ainda aproveitou a oportunidade para reforçar a importância da utilização da ouvidoria da saúde que fica no gabinete da Secretaria, toda reclamações devem ser registradas pelos telefones (2105-1122 e 2105-1123), assim serão encaminhadas aos setores competentes para que os problemas possam ser solucionados com agilidade.

Os vereadores também externaram que a demanda de reclamação sobre o atendimento diminuiu e que constantemente ouvem elogios. A Câmara de vereadores deixou claro que está preocupada com os contratos da saúde, o que vai de encontro com o interesse da Secretaria. De acordo com o presidente da Câmara, Rogério Quadros a reunião foi bastante esclarecedora.

“Todos os problemas da saúde que os vereadores levantaram foram debatidos e esclarecidos, percebemos um grande entrosamento na equipe atuante em resolver os problemas e que muita coisa tem sido feita pela população, mas ainda há muito o que ser feito”, destacou Quadros.

Com PMFI