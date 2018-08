ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA COLÔMBIA, IVÁN DUQUE: “SE A DITADURA DA VENEZUELA NÃO ACABAR, A MIGRAÇÃO NÃO PÁRA”

“Se a ditadura não acabar, a migração não pára.”

Foi assim que o presidente colombiano, Iván Duque, foi forte em relação à situação na Venezuela.

A entrevista com Duque foi feita pelo jornalista da BBC Stephen Sackur, do programa Hard Talk. Duque enfatizou, no entanto, que a Colômbia não apoiou nenhuma ação militar contra o governo de Nicolás Maduro e pediu para insistir em todas as fórmulas diplomáticas para acelerar a saída do líder venezuelano.

O chefe de Estado colombiano também disse que seu país não deve fechar as portas aos imigrantes venezuelanos, embora tenha assegurado que precisava de ajuda internacional para poder continuar prestando assistência.

Perguntado se ele se considerava um “fantoche” do ex-presidente Alvaro Uribe, como reivindicado por muitos na oposição disse veementemente que “o presidente da Colômbia de mim.”

Duke disse que não acredita que voltará a ser uma guerra entre o governo colombiano e as FARC, mas insistiu que o acordo de paz assinado por seu antecessor, Juan Manuel Santos, não está funcionando em algumas partes do país, e disse que era necessário alterá-la .

Especificamente, ele afirmou que os líderes das FARC condenados por crimes contra a humanidade não deveriam poder competir nas eleições até que tenham pago suas sentenças.

Então BBC Mundo apresenta um trecho da entrevista, cuja versão completa foi televisionada em 23 de agosto.

Vamos começar com a crise na Venezuela, uma enorme catástrofe humanitária que está causando impacto em toda a região. Há pessoas chamando de a maior crise humanitária que a América Latina experimentou. A Colômbia está tendo dificuldade em lidar com essa situação?

O que está acontecendo na Venezuela é a conseqüência de uma ditadura que descarrilou os poderes independentes, que descarrilou a liberdade de imprensa, que abusou de toda a população e destruiu a economia.

É por isso que há milhares de pessoas tentando encontrar alguma esperança em algum lugar e sua primeira escolha é a Colômbia. Agora temos mais de 800.000 cidadãos venezuelanos na Colômbia e temos que dar-lhes apoio.

Mas precisamos de ações mais fortes de todos os países latino-americanos da OEA para que possamos ter um status de proteção temporária com o qual possamos apoiar essa população.

Volto à pergunta, agora com essas 800 mil pessoas, algumas dizem que já são um milhão e poderiam alcançar um número muito maior. Neste momento, você aceitaria que a Colômbia está tendo dificuldades para lidar com a situação?

Eu acredito que a Colômbia enfrenta uma situação importante com o que está acontecendo. Mas acho que devemos ser muito articulados em termos de política e em termos de solidariedade. Em termos de política, acredito que estamos fazendo a coisa certa, que é fornecer saúde, educação e apoio humanitário.

E em termos de assistência humanitária, precisamos ter mais ação com a ajuda de outros países. Deixe-me dizer uma coisa, a coisa mais importante neste momento é que, se a ditadura não terminar, a migração não pára.

Mas é que, usando todas as abordagens diplomáticas necessárias, temos que isolar o regime e pedir eleições livres para que o povo volte a ter esperança e retornar à Venezuela nos próximos anos.

Você está pedindo uma mudança de regime na Venezuela?

Eu acredito que muitos países estão fazendo isso e nós também estamos pedindo por isso. Nós não reconhecemos as últimas eleições na Venezuela. Por quê? Porque o ditador manipulou o sistema democrático, o aparente sistema democrático, para permanecer no poder.

O governo colombiano não reconheceu este regime e muitos países da América Latina fizeram o mesmo.

Você pode categoricamente me dizer agora que a Colômbia nunca fechará a fronteira para os venezuelanos?

Nós nunca fizemos isso e não devemos fazê-lo, mas devemos encarar o fato de que agora a Colômbia, por si só, não será a solução. Precisamos de apoio de outros países.

Precisamos também de fazer uma chamada para a ação internacional, a ação diplomática internacional, que permite a saída do sistema para que você pode ter eleições livres na Venezuela, e essas eleições retornará ao povo a confiança para voltar a Venezuela.

Quanta intervenção você está disposto a apoiar? E l outro dia você teve uma reunião com o secretário de Defesa dos EUA , Jim Mattis, e também se reuniu com o embaixador dos EUA na ONU, que disse mais tarde que “vai chegar um momento terá que lidar com Maduro” . Você, os americanos e outros falando sobre intervenção direta para se livrar de Maduro?

Eu nunca falei de ações militares. O que eu disse é que temos que usar todas as medidas diplomáticas necessárias. No ano passado denunciei Nicolás Maduro perante o Tribunal Penal Internacional com o apoio de 76 senadores da Colômbia e 50 membros do parlamento chileno.

Agora peço a outros presidentes da América Latina que apoiem a queixa que o secretário-geral da OEA apresentou contra Maduro.

Eu também acredito que temos que discutir perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas para que possamos mostrar que Maduro está abrigando grupos terroristas colombianos.

As pessoas querem saber o que você vai fazer sobre o acordo de paz com as FARC que seu antecessor chegou (o ex-presidente Juan Manuel Santos). Você se opôs a esse acordo e as pessoas agora se perguntam se você vai rejeitar esse acordo. O fará?

Eu sempre disse que não ia destruir o acordo, que temos que fazer as emendas apropriadas para que tenhamos uma paz duradoura na Colômbia.

O que significa isso? Que podemos pôr fim à expansão de cultivos ilícitos, que podemos punir pessoas que têm armas escondidas ou bens escondidos que deveriam ser entregues para cuidar das vítimas.

E algo que também é necessário é que as pessoas condenadas por crimes contra a humanidade tenham que deixar seus cargos no Congresso enquanto cumprem pena, mas o partido (das FARC) pode substituir essas pessoas para que não percam as cadeiras parlamentares que ocupam. eles já têm; isso é coerência.

Seu esforço para mudar a natureza do acordo, modificá-lo, suponho, reflete o que seus críticos descrevem como sua dependência do apoio e apoio do ex-presidente Álvaro Uribe. Ele odiava esse acordo, ele continua odiando esse acordo e alguns na Colômbia vêem você como seu fantoche.

O presidente da Colômbia sou eu. Fui eleito com a mais alta participação eleitoral na história da Colômbia e quero servir todo o povo colombiano.

E o que todo o povo colombiano quer é uma paz duradoura. E para ter uma paz duradoura, precisamos ter justiça e a justiça precisa de legalidade.

O International Crisis Group, um grupo respeitado de consultores internacionais , diz que se você seguir os seus esforços para modificar o acordo, “poderia desencadear mais violência poderia dificultar a extensão da autoridade do Estado e da atividade econômica legal nessas regiões rurais abandonado há muito tempo e poderia alimentar o crescimento de grupos armados ilegais “. Ou seja, a Colômbia poderia mergulhar na violência que vimos antes.

Infelizmente, um ano e meio desde que o acordo foi assinado, temos visto um crescimento exponencial nas colheitas ilícitas, temos visto a violência aumentar no território e criar uma ameaça para a população colombiana …

Você está dizendo que o acordo de paz não está funcionando?

Em algumas partes do país, não. Isso foi reconhecido até mesmo por pessoas que apoiaram antes …

Vamos olhar para os fatos …

Deixe-me terminar o argumento. Quando vemos o que está acontecendo na Colômbia hoje, o que todos queremos desesperadamente é ter uma paz duradoura e, para isso, temos que corrigir as coisas que não estão funcionando bem.

O que você acha que é a probabilidade de a Colômbia afundar novamente em uma guerra entre o Estado e as guerrilhas das FARC?

Não vejo que isso vai acontecer, porque na verdade eu disse desde o primeiro dia do meu governo, todos os membros da FARC que fazem parte da base das FARC, que foram desmobilizados, que foram reinseridos (na legalidade ), vamos dar-lhes apoio, vamos ajudá-los a encontrar uma atividade produtiva, vamos dar assistência psicológica, investimento social e queremos continuar indo para as regiões que foram afetadas pela violência. E nós temos que manter essas promessas.

Você é o presidente mais recente que chega ao cargo declarando que enfrentará os traficantes de drogas. Ele diz que vai exigir mais erradicação manual das colheitas, que retornarão à pulverização aérea. Mas tudo isso já foi proposto e nunca funciona na Colômbia.

O que precisamos ter é coerência na política. Isso significa ter uma política de Estado.

Entre 1999 e 2012, reduzimos cultivos ilícitos de 180.000 para 50.000. Hoje temos mais de 200.000. Que devemos fazer? Ter um programa abrangente que inclui erradicação e substituição, mas também tem a ver com a promoção do empreendedorismo e a busca de atividades produtivas.

(Com BBC News)