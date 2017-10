Entidades se unem para apoiar o futebol profissional

Acabou a dúvida. O Foz do Iguaçu FC jogará a partida decisiva pelas quartas-de-final da Taça Federação diante de sua torcida no Estádio ABC. A decisão foi tomada depois da direção do clube reunir-se com os presidentes das quatro maiores entidades que coordenam o futebol amador na tríplice fronteira: Liga Iguaçuense de Futebol, AREVEFI, LDA e Copa 3 Fronteiras.

Na última quarta-feira (27) Arif Osman (Foz do Iguaçu FC), Alekssandro Fogagnoli (Liga Iguaçuense de Futebol), Claudemir Brites (Associação Esportiva e Recreativa de Futebol Veteranos), Emanuel dos Santos (Super Liga do Desporte Amador) e Vanderlei Varela ( Copa 3 Fronteiras), firmaram a parceria em torno do futebol profissional da cidade e a rodada das competições amadoras organizadas pelas entidades envolvidas não serão mais disputadas em horários que possam vir a influenciar no acesso do torcedor as partidas do Foz do Iguaçu FC.

“Foi uma união pelo bem do futebol. Todos os envolvidos são apaixonados pelo esporte e entenderam a importância de viabilizar que seus mais de 3 mil atletas e familiares envolvidos nas competições organizadas por suas entidades possam estar apoiando o Azulão da Fronteira dentro do estádio ABC”, explica Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC, concluindo “é uma parceria que renderá frutos para todos e será duradoura. Só temos a agradecer aos dirigentes das quatro importantes entidades e os atletas envolvidos”.

Neste final de semana o Foz do Iguaçu FC viaja para Toledo, onde no Domingo (1), às 11h05, faz a partida de ida das quartas-de-final da Taça Federação. O elenco comandado pelo técnico Allan Aal viaja completo para este importante confronto.

Já, o jogo de volta, será no Domingo (8), às 11h05, no Estádio ABC. Os ingressos para a partida que define a vaga nas semifinais da competição estarão a venda a partir da próxima semana pelo valor promocional de R$ 10,00 mais 1 kg de alimentos.