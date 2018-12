ENTIDADES DISCUTEM COM DEPUTADOS PROJETOS AÇÕES PARA FOZ DO IGUAÇU

ACIFI, Codefoz e Comtur receberam deputado Fernando Giacobo para alinhar projetos da cidade

O desenvolvimento de Foz do Iguaçu a partir do atendimento de suas principais demandas é a principal proposta de uma série de encontros entre entidades representativas da sociedade e os deputados federais e o estadual eleitos em outubro.

O passo inicial foi dado com uma reunião de trabalho organizada pela ACIFI, Codefoz e Comtur com o deputado federal reeleito Fernando Giacobo. Ele veio à cidade na última sexta-feira (30), oportunidade em que recebeu do presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Mario Camargo, as pautas prioritárias de Foz elencadas conjuntamente pelas entidades.

Camargo destacou que a boa votação obtida na Terra das Cataratas “o credencia a trabalhar em prol do que a sociedade almeja. Vejo que o deputado está comprometido com projetos de Foz e nos trouxe boas notícias em relação à segunda ponte e à perimetral, que dependem de ações da prefeitura que até o final do ano se consegue executar”.

Segundo Camargo, o foco a partir de agora é a duplicação da Rodovia das Cataratas. Para ele, com o aumento dos atrativos naquele corredor turístico, sua duplicação é vital. “Vamos trabalhar com nossos representantes. Temos uma comissão dentro Codefoz para acompanhar os compromissos que eles firmaram conosco. Nossos deputados deixaram seus gabinetes a nossa disposição, e isso é uma grande conquista”, enfatizou.

Condutor do encontro com o parlamentar, o presidente da Associação Comercial e Empresarial, Faisal Ismail, anunciou que as reuniões com os representantes políticos da cidade serão periódicas. “A reunião de trabalho de hoje foi bastante produtiva, focada nas demandas do Codefoz, Comtur, ACIFI e outras entidades. Ela mantém um alinhamento com o deputado e faz com que tenhamos uma linha de trabalho entre sociedade organizada e poder público. Nossa proposta é continuar com essas reuniões para obter as soluções para as demandas da cidade”, informou.

Faisal Ismail ressaltou a confirmação da construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, bem como da Perimetral Leste. O presidente da ACIFI reforçou que o próximo desafio será viabilizar a duplicação da BR-469: “Nossa ideia é somar forçar com os deputados, com o governador Ratinho Junior e com outras autoridades que têm um olhar carinhoso por nossa cidade, para conseguirmos duplicar a Rodovia das Cataratas”.

Essa bandeira também foi defendida pelo presidente do Conselho Municipal de Turismo, Carlos Silva. Ele agradeceu o empenho do deputado Giacobo para a efetivação da segunda ponte e da perimetral, mas salientou a necessidade do trabalho conjunto em busca da duplicação da principal via do corredor turístico iguaçuense.

Silva ainda reivindicou ao parlamentar uma atuação “junto ao novo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, para que destine mais verba à divulgação do turismo interno, com ênfase nos atrativos do Paraná e principalmente de Foz do Iguaçu. Nosso desenvolvimento social e econômico passa necessariamente pelo turismo”.

Obras confirmadas

Fernando Giacobo afirmou que a ponte entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco está garantida. “A licitação foi homologada, existe o ganhador, que é o consórcio Construbase Cidade Paulitec. Na semana que vem deve ser assinado o contrato entre o DNIT e a empresa vencedora da licitação para fiscalizar a obra da ponte”, informou.

Sobre o Contorno Leste, o deputado lembrou que a via terá cerca de 14 km e ligará o acesso à Argentina até a BR-277. Anunciou que a licitação está em fase de apreciação documental do consórcio vencedor e que o passo seguinte será a assinatura do contrato.

“Agora depende da prefeitura assinar convênio com o DNIT para que a Itaipu possa repassar o dinheiro das obras, já aprovado pelo conselho da binacional. À prefeitura caberá pagar as obras da segunda ponte. Em relação à perimetral, licitará a empresa fiscalizadora das obras do contorno e repassar os recursos da binacional.”

Por outro lado, no que diz respeito à duplicação da BR-469, comprometeu-se em colocar a rubrica no orçamento do ano que vem e trabalhar junto com as entidades iguaçuenses para a realização da obra.

O prefeito enfatizou a importância do alinhamento de forças em prol dos projetos para a cidade. “Hoje, Foz tem representação política com três deputados para avançar em seus projetos estratégicos, assim como o papel preponderante da Itaipu em estar à frente para viabilizar a segunda ponte e a perimetral. Toda a sua diretoria está dedicada em prol do desenvolvimento de Foz”, enalteceu.

Autoridades presentes

Estiveram presentes também o presidente da Câmara Municipal, Rogério Quadros; o presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Danilo Vendrusculo; o secretário Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégico, Gilmar Piolla; o secretário de Planejamento, Elsídio Cavalcanti; o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafain; membros diretoria da ACIFI, empresários e o deputado estadual eleito, Soldado Fruet.

