ENTIDADES ASSISTENCIAIS, SAÚDE E CULTURA SÃO CONTEMPLADAS COM VERBAS DE EMENDAS DA VEREADORA NANCI

Entre emendas individuais e coletivas, Nanci Rafagnin Andreola assinou apoio financeiro para 13 entidades

A vereadora Nanci Rafagnin Andreola (PDT) resolveu contemplar nas emendas orçamentárias impositivas entidades assistenciais que realizam relevantes serviços de atendimento às famílias mais necessitadas. Obrigatoriamente as verbas serão liberadas pela prefeitura ao longo do ano. Entre emendas individuais e coletivas, Nanci está destinando ajuda financeira para 13 entidades, principalmente da área de assistência à infância. Também há emendas para setores como saúde, cultura, esporte e lazer.

Confira a lista completa das emendas orçamentárias da vereadora Nanci:

– R$ 45 mil para aquisição de 1 (um) carrossel para o Gramadão da Vila A; 1 (um) carrossel e 1 (um) balanço em nível para a Praça da Bíblia e 1 (um) carrossel e 1 (um) balanço em nível para o Parque Remador.

– R$ 20 mil em contribuição à União Iguaçuense de Apoio a Pessoas com Câncer – UNICAN para aquisição de material de consumo. A UNICAN passou a desenvolver ações de apoio e suporte aos pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde (SUS) de Foz de Iguaçu e região no momento pós-hospitalar, através da prestação de serviços e benefícios socioassistenciais com a finalidade de auxiliar na garantia da qualidade de vida destes pacientes apoiando-os social, psicológica e nutricionalmente.

– R$ 15 mil em auxílio à Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu para reforma e manutenção de sua sede.

– R$ 10 mil em contribuição à Associação Viva Bia para aquisição de equipamentos permanentes. A Associação Viva Bia é um projeto que atende 120 pessoas, entre 14 e 78 anos, oferecendo cursos para a capacitação ao mercado de trabalho. O curso de informática é oferecido todos os dias da semana, com o objetivo de capacitá-los e fazer com que interajam com o mundo virtual.

– R$ 10 mil para reforma e manutenção da sede do projeto Anjo Gabriel. O projeto Anjo Gabriel, fundado em 2015, tem como objetivo atender adolescentes grávidas em situação de vulnerabilidade pertencentes à comunidade do Jardim Canadá.

– R$ 50 mil para iluminação no campo de futebol da Associação de Moradores do Jardim São Luiz.

– R$ 50 mil em colaboração com o Projeto Oficinas Culturais Mostra da Cidadania. Com esse investimento, o Projeto pretende manter as oficinas de formação artística e culturais gratuitas promovidas pelo “Teatro Barracão”, que atende 120 crianças e adolescentes da comunidade carente de Foz do Iguaçu.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola, Beni Rodrigues, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Marcelinho Moura, João Sabino, João Miranda e Elizeu Liberato)

– R$ 295 mil em contribuição para o Projeto Escola de Pais – Um Olhar para o Futuro Aldeias Infantis SOS Brasil. Com esse investimento o Projeto pretende realizar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; e melhorar o poder econômico das famílias atendidas por meio de oficinas de geração de renda.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Marcelinho Moura)

– R$ 35 mil em contribuição ao Projeto Aprendendo a Viver para aquisição de materiais permanentes que auxiliam nos cursos, oferecendo uma melhor qualidade a comunidade.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola e João Sabino)

– R$ 40 mil em contribuição à Associação Proteção à Maternidade e Infância – APMI para aquisição de materiais permanentes.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola e Rogério Quadros)

– R$ 450 mil em colaboração com o cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta – TACs relacionados às Unidades Básica de Saúde – UBS.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Jeferson Brayner)

– R$ 117.042,15 para implantação do Pronto Atendimento Infantil – PAI.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola e Rosane Bonho)

– R$ 27.042,15 em contribuição à Guarda Mirim de Foz do Iguaçu para aquisição de materiais permanentes e instrumentos.

– R$ 40 mil destinados ao Centro de Atenção Integral ao Adolescente para reforma geral em sua sede.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola e João Miranda)

– R$ 50 mil em contribuição à entidade Centro de Atenção Integral ao Adolescente, para aquisição de equipamentos desportivos, escritório, informática e pedagógico.

(Emenda coletiva – João Miranda, Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Elizeu Liberato)

– R$ 190 mil para Custeio de diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades-fim da Secretaria Municipal de Trabalho, Juventude e Capacitação.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 388 mil para reforma e ampliação da sede da entidade Núcleo Criança de Valor. Diante da quantidade de funcionários e crianças atendidas, necessitam adequar a estrutura física para que todos possam ter um atendimento digno e uma estrutura física melhor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 62 mil para contratação de educador físico e assistente social para a entidade Núcleo Criança de Valor – A instituição possui uma lista de espera com mais de 100 crianças que desejam ingressar o Núcleo. Diante disso, é de extrema necessidade a contratação urgente de um profissional de educação física e um assistente social.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 862.126,45 em contribuição a Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza para aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção de projetos desenvolvidos na entidade.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcelino Moura, Protetor Jorge, Nanci Rafagnin Andreola, Jeferson Brayner e Inês Weizemann)

– R$ 215 mil em contribuição para a Associação Rainha da Paz e Projeto Esperança e Vida.

(Emenda coletiva – Marcelinho Moura, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Nanci Rafagnin Andreola, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Rogério Quadros, Jeferson Brayner e João Miranda)

– R$ 1,65 milhão para aquisição de 15 kits de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Andrade Anderson, Beni Rodrigues, Rogério Quadros, Celino Fertrin, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, João Miranda, João Sabino, Kako, Marcelinho Moura e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 300 mil destinados à construção de alojamentos na pista de atletismo do Ginásio de Esportes Costa Cavalcante. A construção do alojamento é uma demanda da comunidade esportiva que visa aumentar as competições no município.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Anderson Andrade, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Beni Rodrigues, João Sabino, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Marcelinho Moura)

(Com CMFI)