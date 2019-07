ENTIDADE EM FOZ PROMOVE BAZAR DE MERCADORIAS APREENDIDAS PELA RF NESTE SÁBADO, 13

A preço baixos, serão ofertados eletrônicos, roupas, brinquedos, eletrodomésticos e produtos para a casa

O Centro de Educação Infantil (CEI) Mãe Maria realizará neste sábado, 13, das 8h às 17h, o bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal do Brasil (RFB). A entidade funciona na Vila Padre Monti, no Porto Meira, junto ao Poliambulatório da Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida e ao CAIA.

Serão comercializados produtos eletrônicos, roupas, maquiagens, tapetes, mochilas, materiais de pesca, eletrodomésticos, cosméticos, brinquedos e relógios de pulso. Os preços serão acessíveis, a partir de R$ 0,35.

Entre os eletrônicos estão celulares, PS-4, câmeras fotográficas, roteadores e extensores de wi-fi, impressoras, evaporadores de ar, entre outros.

Os produtos foram doados pela Receita Federal, e os recursos arrecadados com o bazar serão aplicados nas atividades mantidas pelo centro educacional. O CEI Mãe Maria atende atualmente 240 crianças com idade entre 3 e 5 anos.

Qualquer pessoa maior de idade pode adquirir os produtos. É necessário apresentar documento de identidade (RG) e CPF. O limite de compras por pessoa é de até R$ 700. Se determinado item custar R$ 1 mil, excedendo o limite individual de compras, será possível levar somente esse item.

Bazar do CEI Mãe Maria

Data: 13 de julho (sábado), das 8h às 17h

Endereço: Avenida Morenitas, 2.195, Vila Padre Monti, Porto Meira – Foz

(Com Click Foz)