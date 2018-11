ENTENDA O PROJETO QUE ENFRAQUECE A LEI DA FICHA LIMPA

Reduz inelegibilidade de condenado; Texto contraria decisão do Supremo; Pode ser votado nesta 3ª (20.nov)

O PL (projeto de lei) que contraria decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e restringe o alcance da Lei da Ficha Limpa está na pauta do Senado nesta 3ª feira (20.nov.2018).

O PLS 396/2017, do senador Dalírio Beber (PSDB-SC), foi apresentado em outubro de 2017, logo após o STF determinar que políticos condenados antes de 2010 teriam de cumprir a pena de 8 anos de inelegibilidade e não 3.

A Corte debatia se a punição determinada pela Lei da Ficha Limpa seria retroativa –a legislação entrou em vigor em 2010. Pelo texto do senador, os políticos que cumpriram os 3 anos de inelegibilidade estariam aptos a concorrer.

Segundo o texto, “não parece razoável que o aumento de prazos de inelegibilidade, sejam os já encerrados ou aqueles ainda em curso, e já objeto de sentenças judiciais, possa conviver em paz com os postulados do estado de direito.”

Beber acrescenta: “Um tal aumento configura, de modo inequívoco, um claro exemplo de retroatividade de lei nova para conferir efeitos mais gravosos a fatos já consumados. Não existe nada mais gravoso para o cidadão do que a perda, mesmo que parcial, de sua cidadania. Portanto, isto revela uma cara e danosa forma de sanção a todo aquele que pretenda participar da vida política nacional.”

O objetivo principal é acabar com a inelegibilidade de 8 anos imposta aos condenados pela Lei da Ficha Limpa antes de 2010. Apenas sentenciados a partir deste ano seriam enquadrados na legislação.

Ou seja, quem praticou e foi condenado por crimes investigados, por exemplo, na Lava Jato –cujo esquema de corrupção se estabeleceu a partir do início de 2000, com a articulação que reuniu partidos como PP, PT e PMDB, estaria “perdoado“.

No final de 2017, líderes partidários do Senado apresentaram 1 requerimento para que o projeto tivesse urgência e fosse votado antes dos outros. Agora, em novembro de 2018, o pedido foi aprovado e colocado em pauta para votação.

Beber afirma que considera injusto 1 condenado que cumpriu os 3 anos não poder ocupar novo cargo.

“Não existe nada no projeto de lei que apresentei que vise alterar o projeto de Ficha Limpa que existe no Brasil e que deve continuar vigorando para tornar a política muito mais limpa e permitir que todos sejam bem representados”, afirmou o tucano.

O que é a Lei da Ficha Limpa

A Lei da Ficha Limpa entrou em vigor em 2010 e determina a inelegibilidade por 1 período de 8 anos de políticos cassados, condenados em processos criminais em 2ª instância.

É o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso no âmbito da operação Lava Jato, ou de políticos que tenham renunciado para evitar a cassação.

Antes da Ficha Limpa, existia a Lei de Inelegibilidade, que vetava candidaturas de condenados pela Justiça Eleitoral quando não existia mais recursos. Entre as principais críticas ao modelo anterior, estava a de que poderia levar muito tempo para que apenas 1 caso fosse encerrado pelos tribunais. Dessa maneira, era comum que crimes prescrevessem e o político acusado continuasse atuando no cargo.

Com a alteração, a Ficha Limpa permitiu que 1 condenado em 2ª instância tenha sua candidatura barrada, mesmo que os recursos em tribunais superiores não tenham esgotado.

A nova diretriz permitiu vetar a candidatura de pessoas envolvidas em crimes como:

– Eleitorais;

– Compra de votos;

– Abuso de autoridade;

– Tráfico;

– Contra a administração pública, o patrimônio privado, o sistema financeiro e o mercado de capitais;

– Tortura;

– Doações ilegais;

– Prática e organização criminosa, bando ou quadrilha;

– Lavagem de dinheiro e ocultação de bens;

– Crimes hediondos;

– Terrorismo;

– Direitos e valores.

A medida, que pode sofrer alterações no Senado, serve para presidentes, governadores, prefeitos, servidores públicos, magistrados e integrantes do Ministério Público. Surgiu de iniciativa popular que contou com 1.604.815 assinaturas em apoio ao projeto.

Derrubada da urgência

Em oposição ao projeto, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) tem recolhido assinaturas para que o projeto seja retirado da pauta. O congressista precisa de 41 para evitar a discussão da proposta pelo menos nesta semana.

Ana Amélia Lemos, senadora gaúcha pelo PP, assinou o requerimento de retirada e publicou em suas redes sociais que “a sociedade não aceitará qualquer manobra para flexibilizar a lei da Ficha Limpa“.

Randolfe Rodrigues afirma que as negociações para conseguir mais assinaturas continuará nesta 3ª –data em que o projeto pode ser votado em Plenário.

“Nós conseguimos a assinatura da [senadora] Ana Amélia. Nós temos que conseguir 41 assinaturas correspondentes a senadores ou líderes que correspondem a esse número de senadores. Pelas assinaturas que nós conseguimos, temos o correspondente a 6 senadores”, disse o senador.

(Com Poder 360)