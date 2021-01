Educação: AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE FOZ VOLTAM DIA 1º DE MARÇO

Investimento. Prefeitura entregará quatro novos CMEIs ainda neste ano.

O retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino de Foz do Iguaçu foi confirmado para o 1º de março pela Secretaria Municipal de Educação. Poderão voltar alunos de quatro e cinco anos da Educação Infantil e alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Para retomar as atividades, todas as 50 escolas e 41 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) devem seguir o Protocolo Sanitário, Administrativo e Pedagógico. O documento, elaborado pelo Comitê Municipal de Gerenciamento e Retorno às Aulas Presenciais (CMGRAP) considera como medidas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus ea necessidade de cumprimento das 800 horas letivas esperado, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB n ° 9.394 / 1996.

O protocolo determina, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) para professores e funcionários, incluindo jaleco, máscara e protetor facial; o uso obrigatório de máscaras para todos os alunos, devendo ser trocadas a cada 2 horas; espaçamento de 1,5 metros entre as carteiras; revezamento dos horários de entrada, saída, recreação e alimentação; higienização e aferição de temperatura na entrada da escola; e implantação de tapetes sanitizantes para limpeza dos calçados antes de adentrar a escola.

Rotinas de higienização e desinfecção dos espaços escolares e de seus acessos (maçanetas, teclados, corrimãos, maçanetas, mesas, cadeiras, etc.) também serão uma pessoa, assim como a disponibilidade de álcool em gel para a lavagem das mãos.

A higienização das mãos com água e sabão também deve ser incentivada com frequência pelos educadores. Os bebedouros com disparo para boca serão desativados e os alunos incentivados a utilizar garrafinhas individuais. A Secretaria de Educação irá disponibilizar garrafinhas e máscaras para aqueles alunos que por ventura não puderem dispor.

Orientação

A Diretoria de Saúde Ocupacional e a Diretoria de Comunicação Social da Prefeitura desenvolver vídeos sobre as medidas preventivas para enviar aos pais, professores e funcionários. Cartazes orientativos também serão fixados nas unidades escolares. No dia 04 de fevereiro estão previstos reuniões em todas as unidades escolares para reforçar as determinações do Protocolo Sanitário e definir grupos de trabalhos, que ficarão responsáveis ​​pelas adequações dos espaços e verificação do cumprimento das medidas.

Decisão

Os pais ou escolhidos escolhidos em enviar ou não os filhos às escolas e CMEIs. Aqueles que defendem pela não retomada das aulas presenciais devem assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se em manter as atividades remotas, que continuarão a ser entregues. Eles também devem levar a criança em dados específicos para avaliação presencial.

Retomarão as atividades apenas estudando a partir de quatro anos. Crianças de seis meses a três anos ainda não voltarão aos CMEIs, devido ao risco de transmissão do coronavírus. A Educação Especial ainda aguarda orientação do Núcleo Regional de Educação e da Federação das Apaes sobre o retorno às aulas. Foz tem hoje 17.850 alunos do Ensino Fundamental e 7.686 crianças matriculadas na Educação Infantil.

_____________________________________________________

Quatro novos CMEIs serão entregues este ano pela Prefeitura de Foz

CMEI Celeste Sottomaior, no Jardim Paraná, será entregue em fevereiro; outros dois na região sul da cidade em março; e um no Jardim Jupira até o final do ano.

A Secretaria Municipal de Educação deve entregar, até o final de fevereiro, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Celeste Sottomaior, no Jardim Paraná. A unidade pode atender até 260 crianças de seis meses a cinco anos, em período integral e parcial. Este é o primeiro dos quatro CMEIS que serão entregues este ano pela administração municipal.

Os CMEIs Rosa Cirilo de Castro, no Profilurb II e o CMEI do Jardim Buenos Aires, ambos na região sul da cidade, podem atender cerca de 400 crianças e devem ser entregues até o março.

Os CMEIs têm modernas salas de aulas, bibliotecas, playgrounds, fraldários, lactários, salas dos professores e salas administrativas, entre outros espaços de convivência. O investimento três obras passa de R $ 8 milhões. Também está em construção o CMEI do Jardim Jupira, que deve ser entregue no final deste ano.

Celeste Sottomaior

O CMEI Celeste Sottomaior conta com dez salas de aula para turmas de berçário I e II, materno I e II, Infantil 4 e 5, sala de amamentação, lactário, banheiros adaptados, refeitório, salas administrativas, cozinha com depósitos e lavanderia. Cada sala de aula também possui um lavatório para higienização das mãos das crianças. A unidade dispõe ainda de brinquedoteca e playground. O investimento foi de R $ 3,2 milhões.

Estruturas

Nos últimos quatro anos, a Prefeitura Municipal entregou seis novos CMEIs em diversas regiões da cidade. Em 2017, foi inaugurado o primeiro polo de atendimento integral – CMEI Rubem Alves, no Jardim São Paulo. Em 2019, foram entregues os CMEIs Professora Heley de Abreu (Três Lagoas), Professora Nidia Benitez (Cidade Nova), Professora Vanderli Moreira (Porto Meira) e Professora Onira Caprini (São Roque) e, em 2020, foi entregue ao CMEI Simone Grignet (Nova Andradina).

Duas grandes reformas e ampliações também foram feitas nos CMEI Claudio da Silva Lourenço (Sol de Maio) e Flor de Acácia (Jardim Califórnia). Todas as unidades receberam novos parquinhos e equipamentos.

Volta às Aulas

O ano letivo presencial correspondente no dia 1º de março somente para alunos de quatro e cinco anos – fase obrigatória da escolaridade. Crianças de seis meses a três anos não devem retornar ao CMEIS, tendo em vista que essa etapa não é obrigatória e também devido ao risco de transmissão do coronavírus, já que nesta faixa etária não é indicado o uso de máscara.

Os pais que defendem por não mandar os filhos para as unidades escolares assinarão um termo de responsabilidade comprometendo-se em manter as atividades remotas, que continuarão a ser entregues.

(Da Redação com AMN)