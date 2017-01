ENEM 2016: NOTAS INDIVIDUAIS JÁ ESTÃO NO AR; SAIBA COMO CONSULTAR

O Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) liberou nesta quarta-feira (18) o acesso às notas individuais dos candidatos que fizeram as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016.

A consulta deve ser realizada no site do Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pela aplicação do exame.

Para acessar os resultados, o estudante precisa informar seu CPF e a senha cadastrada durante o período de inscrição. Caso tenha perdido a senha, é possível recuperá-la no sistema. O boletim apresenta o desempenho do candidato nas quatro provas objetivas: linguagens, matemática, ciências humanas e da natureza.

Com os resultados do Enem, os inscritos podem concorrer a vagas nas universidades federais que integram o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), a bolsas do Prouni (Programa Universidade para Todos) e a financiamentos do Fies (Programa de Financiamento Estudantil).

A nota também pode ser utilizada para participação em diversos processos seletivos e para obter a certificação do ensino médio.

Sisu 2017

O calendário do Sisu também foi divulgado nesta quarta (18). As inscrições poderão ser feitas entre os dias 24 e 27 de janeiro. Para participar do processo, o candidato deve ter feito o Enem 2016 e não ter zerado a redação. É possível se inscrever em até duas opções de vagas.

Ao todo, serão disponibilizadas 238.397 vagas em 131 instituições. As inscrições deverão ser feitas somente pela internet, pelo endereço http://sisu.mec.gov.br.

Além do Sisu, com a nota os inscritos podem concorrer a bolsas do Prouni (Programa Universidade para Todos) e a financiamentos do Fies (Programa de Financiamento Estudantil). As inscrições para o Prouni acontecerão de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, enquanto as do Fies poderão ser feitas entre 6 e 9 de fevereiro.

Consulta pública

Uma consulta pública sobre o Enem também foi aberta na manhã de hoje –o formulário se encontra neste link.

Para participar, basta fazer um cadastro com o número do CPF. A consulta traz três perguntas objetivas, que abordam a possibilidade de aplicação do exame por computadores e a mudança na quantidade de dias de prova. Também é possível enviar um texto com sugestões de aprimoramento do exame.

Entenda a nota do Enem

A metodologia utilizada para correção do Enem é a TRI (Teoria de Resposta ao Item), modelo estatístico que permite comparar o desempenho em diferentes edições da prova. Na TRI, leva-se em conta para o cálculo da nota não apenas o número de acertos do candidato, mas o nível de dificuldade de cada item.

Na TRI, leva-se em conta a coerência das respostas do participante diante do conjunto das questões que formam a prova. Por isso, o número de acertos não tem correspondência direta com a pontuação final.

Não é possível comparar o número de acertos nas provas de diferentes áreas do conhecimento. Se um aluno acerta a mesma quantidade de itens nas provas de matemática e ciências humanas, por exemplo, não significa que a pontuação obtida será igual. Isso porque o nível de dificuldade de cada prova e dos diferentes itens que a compõe afetam esse cálculo final.

