Encontro nacional reúne centenas de motociclistas em Foz do Iguaçu

Centenas de motociclistas estão reunidos em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, desde quinta-feira (7) para a 5ª edição do National H.O.G Rally. E, até este sábado (9) percorrem os principais pontos turísticos da fronteira como o Parque Nacional do Iguaçu e a Hidrelétrica de Itaipu.

De acordo com a organização, o tema do encontro deste ano é “Guerreiros e guerreiras do asfalto: é hora de desbravar novas fronteiras”. No total, cerca de 800 motociclistas e 1,2 mil pessoas de todo o país participam do evento.

Motociclistas de todo o país estão reunidos em Foz do Iguaçu (PR) desde quinta-feira (7) (Foto: Adenésio Zanella/Itaipu Binacional)

Na sexta-feira (8), o grupo visitou as Cataratas do Iguaçu e na manhã deste sábado esteve na usina de Itaipu, por onde passou pelos mirantes e os 7 quilômetros da barragem no Rio Paraná.

Com G1