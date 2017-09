Encargado de Negocios de embajada EEUU en Paraguay: “ABC no tiene razón”

El Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Hugo Rodríguez, señaló desde su cuenta en Twitter que el medio ABC Color falta a la razón al afirmar que la citada legación diplomática haya confirmado la existencia de una investigación federal hacia el presidente Horacio Cartes.

“ABC Color no tiene razón en decir que la Embajada de EEUU confirmó una investigación federal contra el Presidente Cartes. Para aclarar, la embajada conoce el artículo del New York Times acerca de un caso civil en EEUU. No existen partes paraguayas en ese caso”, sostuvo el mencionado funcionario.

“El Departamento de Justicia no realizó comentarios sobre investigaciones, ni casos en litigio. La Embajada NO confirmó a ABC Color que el Presidente Cartes es sujeto de una investigación federal”, reiteró Rodríguez.

Un tuitero respondió a los tuits de Rodríguez con una ironía: “Esperando ansioso el RT de @ABC_color.”

