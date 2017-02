EN UNA ESCUCHA CON ECHEGARAY, PARRILLI HABLA DE PRESIONAR A OTRO JUEZ

La intervención judicial al teléfono de Oscar Parrilli, jefe del aparato de inteligencia estatal durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, sigue brindando sorpresas. Esta noche, el canal TN reveló dos conversaciones telefónicas de Parrilli de abril del año pasado, más de cuatro meses después de haber dejado el poder, en la que el ex funcionario y sus dos interlocutores vuelven a hablar de presionar a jueces.

En la primera conversación citada por el canal de noticias, Parrilli recibe un llamado de Ricardo Echegaray. El ex titular de la AFIP se mostró preocupado por un rumor de que el juez Sebastián Casanello, que lo había citado para que declare en la investigación sobre La Ruta del Dinero K, tenía intenciones de procesarlo en esa causa.

“Viste que hoy tengo que ir a declarar por el tema de Báez a lo de Casanello (…) me avisan que el juez tiene una versión como para procesarme ¿Vos creés? ¿Puede ser eso?”, le dice Echegaray a Parrilli. La respuesta del ex jefe de la inteligencia K fue: “A este Casanello yo lo conozco una vez que fui, cuando quise hacer la denuncia con Stiuso, viste, lo conocí ahí. No lo conocía yo. La impresión que tengo es que es un flojito, que es presionable, yo le tengo miedo a este hijo de puta. La verdad, no le tengo confianza. El que tenía relación con él era Julián (Álvarez, ex viceministro de Justicia). Lo voy a llamar a Julián a ver qué puede hacer.”

Un rato más tarde, Parrilli habla con Juan Martín Mena, quien fue su segundo en la AFI y se dedicaba a mantener el diálogo del aparato de inteligencia oficial con los jueces federales. Le dice que recibió un llamado de Echegaray por la causa que maneja Casanello.

En esa conversación, Mena le dice que va a “tratar de averiguar”.

-Sí, a ver qué podés ver, porque claro, Julián (Álvarez) sigue teniendo contacto con esto- insiste Parrilli.

Juan Martín Mena: Si, si, si…

Oscar Parrilli: Yo no lo quise llamar a él.

JMM: Justo ayer hubo una reunión donde estuvimos viendo a ver cómo seguíamos los contactos y ese lo quiere mantener él.

OP: Y bueno ¿Por qué?

JMM: Así que le transmito eso a Julián.

OP: Trasmitile esto a Julián, yo no lo quise llamar a él.

JMM: Olvidate, yo se lo trasmito porque el lunes a las 9 de la mañana tenemos una reunión, también, así que yo se lo trasmito en persona.

Esas dos conversaciones fueron difundidas luego de que se conociera una conversación entre Cristina Kirchner y Parrilli, en la que la ex Presidenta le pide “apretar” jueces.

“Hay que terminar con este psicópata, llamalo a Martín (Mena)y que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a [Antonio] Stiuso”, dice Cristina Kirchner, quien luego trata de “traidor hijo de puta” al senador Miguel Ángel Pichetto, quien era en su momento líder del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Alta.

Ese diálogo tiene varios tramos con insultos a figuras importantes del peronismo. En conversación con Parrilli, cuando el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le consulta si iría al Congreso del PJ donde a José Luis Gioja lo habían elegido presidente, la expresidenta fue categórica: “Ni en pedo, que se suturen el orto”.

La difusión de estas transcripciones de escuxchas judiciales completa el panorama de una escucha difundida días atrás, en la que Cristina llamó “pelotudo” a Parrilli.

Com Clarín