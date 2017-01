EMPRESÁRIO DIZ QUE DESCARTOU BATATAS IRREGULARMENTE PORQUE PREÇO É BAIXO

O empresário que descartou irregularmente várias toneladas de batatas disse que jogou fora os tubérculos porque o preço no mercado está muito baixo. As batatas foram jogadas em um terreno, na área rural de Guarapuava, no interior do Paraná.

Segundo o empresário, há muitas batatas no mercado, o que derrubou o preço do produto para a revenda. Questionado sobre porque não doou as batatas, ele disse que isso geraria um custo muito alto.

A cena das batatas descartadas foi flagrada pela reportagem do jornal da RPC, filiada da Rede Globo. Nas imagens é possível ver uma caçamba descarregando o produto no tereno, sem qualquer cuidado.

Várias pessoas foram ao local para buscar as batatas. No entanto, a Vigilância Sanitária diz que há risco, pois o produto não passou pelo processo de beneficiamento.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o descarte foi feito de forma irregular e pode gerar danos ao solo, por contaminação, devido à decomposição das batatas. O dono da área foi notificado e pode receber uma multa.

Com G1