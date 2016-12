EMPRESÁRIA DE FOZ DO IGUAÇU É MORTA ENQUANTO DORMIA COM MARIDO NO CARRO

Uma empresária de Foz do Iguaçu foi morta com um tiro na cabeça enquanto dormia com o marido em um veículo da papelaria da qual eram donos. O crime foi cometido no início da tarde desta sexta-feira (30), na Vila Portes, bairro vizinho à Ponte Internacional da Amizade, na fronteira com o Paraguai.

À polícia, o marido da vítima assassinada disse que ambos tinham o hábito de descansar no carro no horário do almoço. Ele contou ainda que dormia ao lado da esposa quando acordou com o disparo. Em seguida, o atirador fugiu.

Peritos estiveram no local. O corpo da empresária, que também era advogada, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu. A Polícia Civil investiga o caso.

