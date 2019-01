EMPRESA É AUTUADA POR DESCARTE DE ENTULHOS ÀS MARGENS DE RIO DE CURITIBA

Em ação de fiscalização na tarde deste sábado (12/1), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente autuou uma empresa responsável pelo despejo irregular de entulhos provenientes de construção civil na margem do Rio Belém

O local utilizado para o descarte fica no final da Rua Waldemar Loureiro de Campos, no cruzamento com a Rua Canal Belém, no bairro Boqueirão.

A denúncia foi feita por cidadãos que fotografaram caminhões despejando caçambas de entulhos no rio, o que é considerado crime ambiental.

A operação teve início já na noite de sexta-feira (11/1). Na manhã deste sábado, fiscais foram ao local para constatar a irregularidade. A autuação foi feita nesta tarde na sede da empresa, também no bairro Boqueirão, com apoio da Guarda Municipal.

“Além da multa, a empresa foi notificada a fazer o recolhimento dos resíduos e destinar em local adequado”, explicou a secretária do Meio Ambiente, Marilza de Oliveira Dias.

Empresas de aluguel de caçambas devem ter licenciamento da Secretaria do Meio Ambiente e destinar os resíduos coletados em áreas também licenciadas para a atividade. Os locais não podem ser próximos a áreas de preservação, ou seja, à beira de rios.

A população pode denunciar este tipo de atividade ilegal pela Central 156, da Prefeitura de Curitiba.

(Com Bem Paraná)