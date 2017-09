Empresa de Foz cara a cara com tubarões do Canal Sony

Agora é a vez da Miss Laura buscar investidores no Shark Thank Brasil. Os empreendedores vão ficar cara a cara com os tubarões no dia 14 de setembro, às 20h, no Canal Sony.

A primeira empresa de Foz do Iguaçu a participar do programa foi a Bubble Mix, que vendeu 25% das participações por R$ 300 mil para João Apolinário, fundador e proprietário da Polishop.

Em sua segunda temporada, o reality show é um programa que mostra empreendedores que vão apresentar as suas ideias de negócio a potenciais investidores a fim de obter recursos.

No final de cada apresentação, os tubarões expõem o seu veredito e colocam as questões que considerem relevantes para a tomada de decisão. Posteriormente, os investidores decidem se se retiram do projeto ou se entram com uma oferta de investimento ao empreendedor.

A Miss Laura é um restaurante e confeitaria que trabalha com produtos sem glúten e sem lactose, além de oferecer um cardápio para vegetarianos e veganos. A loja está instalada na Rua Tarobá, no centro da cidade.