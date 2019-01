EMPREENDIMENTO DE MULTIPRORPIEDADE EM HOTELARIA SERÁ LANÇADO DIA 22 EM FOZ

Foz do Iguaçu vai ganhar um novo conceito em empreendimento hoteleiro

A Prime Vacation programou, para a próxima terça-feira (22), o lançamento do Aquan Prime Vacation, hotel de multipropriedade que será construído às margens da Avenida das Cataratas, próximo à entrada do Aeroporto Internacional e a poucos quilômetros do Parque Nacional do Iguaçu. A solenidade está programada para às 19h30, no Complexo Dreamland. A estrutura em Foz do Iguaçu faz parte do programa de expansão da empresa, que inaugurou em dezembro de 2018, duas salas de vendas no Rio de Janeiro, localizadas em dois pontos estratégicos – Bondinho Pão de Açúcar e Parque Nacional da Tijuca, para venda de apartamentos no hotel que será construído em Gramado (RS). Nos locais, também serão comercializados os espaços do Aquan Prime Vacation.

“Prepare-se para o lançamento do mais novo empreendimento que busca conforto, qualidade e momentos de bem-estar”, destaca o convite para o lançamento do mais novo empreendimento hoteleiro. “O mercado de imóveis multipropriedade está aquecido e Foz do Iguaçu é o destino turístico perfeito para esse tipo de empreendimento, pois fideliza clientes e consolida o turismo de lazer em família”, afirmou o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

(Com GDia)