EMBAIXADOR DA GRÉCIA ESTÁ DESAPARECIDO NO RIO

Polícia fluminense inicia buscas pelo diplomata, que foi visto pela última vez há três dias em Nova Iguaçu. Ele mora em Brasília e está no Rio para as festas de fim de ano.

O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, está desaparecido há três dias no Rio de Janeiro, comunicou nesta quinta-feira (29/12) a Polícia Civil do estado.

As autoridades iniciaram uma operação de busca para tentar localizar o diplomata de 59 anos, que foi visto pela última vez na segunda-feira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde moram familiares de sua esposa. As buscas estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios dessa região, apesar de o motivo do sumiço não estar claro.

Amiridis mora em Brasília, onde fica a embaixada da Grécia, e está em férias até 9 de janeiro, disseram diplomatas ao jornal Folha de S. Paulo. Ele viajou ao Rio para as festas de fim de ano.

Um diplomata grego disse que se comunicou com o embaixador pela última vez na segunda-feira, por meio de uma mensagem de celular. A representação resolveu informar a polícia sobre o desaparecimento por ele não ter mais se manifestado desde então.

