EMBAIXADAS E CONSULADOS RECEBEM PACOTES SUSPEITOS NA AUSTRÁLIA

Polícia investiga envio de ‘material perigoso’ a prédios em Camberra e Melbourne, nesta quarta-feira (9). Consulados dos EUA, Índia e França estão entre os destinatários

A polícia da Austrália investiga o envio de vários pacotes suspeitos para diversas embaixadas e consulados em Camberra e Melbourne, nesta quarta-feira (9), segundo informações de fontes oficiais.

“Os pacotes estão sendo examinados pelos serviços de emergência que atenderam as chamadas. As circunstâncias em torno dos incidentes estão sendo investigados”, disse a Polícia Federal australiana, através de um comunicado.

O portal de emergência do estado de Victoria, cuja capital é Melbourne, informou pelo menos dez alertas sobre a possível presença de “material perigoso” nesta cidade no sudeste do país.

As embaixadas que teriam recebido estes pacotes com potenciais substâncias perigosas são os consulados dos Estados Unidos, Índia, França, Hong Kong, Nova Zelândia, Itália, Suíça, Paquistão, Grécia, entre outros, informou a emissora local “ABC”.

A consulesa honorária da Suíça em Melbourne, Manuela Erb, disse à “ABC” que seu gabinete recebeu um pacote suspeito de que “acredita-se que não seja perigoso, mas está sendo considerado (o pacote) como perigoso.

Na última segunda-feira, autoridades retiraram um pacote suspeito do consulado argentino em Sydney, que acabou sendo inofensivo, depois de receber um alerta de um membro daquela delegação.

(Com G1)