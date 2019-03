EM UMA SEMANA, CASOS DE DENGUE SOBEM 27% NO PARANÁ; OITO CIDADES ESTÃO EM EPIDEMIA

O boletim epidemiológico de dengue da Secretaria de Saúde do Paraná (SESA) de ontem mostra que os casos positivos da doença aumetaram 27% em relação ao boletim da semana anterior

O total de casos do estado é de 1.522, contra 1.197 na semana passada, ou seja, uma diferença de 325.

A secretaria alerta para o número de municípios que estão em situação de epidemia. Além de Lupionópolis, Uraí, Itambé e Santa Mariana, também entraram nesta lista Rancho Alegre, Japurá, Cafeara e Santo Antonio do Paraíso. “Nós estamos acompanhando com atenção esses caso.

O Paraná teve um aumento significativo de uma semana para a outra e isso vem acontecendo em vários estados. Precisamos continuar atuando para acabar com os criadouros do Aedes aegypti. É missão nossa e também da população”, alerta o secretário da saúde do Paraná, Beto Preto.

Mesmo com oi aumento de casos o Paraná não está em situação de epidemia. “A caracterização de epidemia se dá pela relação entre o número de casos e de habitantes. Quando o município atinge a incidência de 300 casos por 100 mil habitantes ele entra em epidemia. O mesmo vale para o Estado”, explica Ivana Belmonte, médica veterinária da Vigilância Ambiental, da Secretaria de Saúde do Paraná.

Outra preocupação é com relação ao clima, que ainda é propício para a profileração do mosquito. “Calor e chuva preocupam. Até o meio do outono ainda vamos continuar com o número de casos em crescimento.

Hoje estão em investigação 6.124 casos, o que corresponde a 33% das notificações ”, fala o secretário. O Brasil possui uma incidência de 109,9 por 100 mil habitantes, desde janeiro, segundo o Ministério da Saúde. Já a incidência da dengue no Paraná é de12,94 no período.

