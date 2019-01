EM OPOSIÇÃO AOS ‘COLETES AMARELOS’, LENÇOS VERMELHOS’ PROTESTAM NA FRANÇA

Integrantes do movimento afirmam protestar ‘contra violência’ e ‘à favor da República’. Aliados de Emmanuel Macron participaram da passeata

Um protesto em oposição ao grupo conhecido como “coletes amarelos” reuniu cerca de 10,5 mil manifestantes neste domingo (27) em Paris, na França. Os “lenços vermelhos” – chamados assim por causa de peças de roupa como cachecóis, echarpes ou outros tecidos com essa cor – afirmavam protestar “contra a violência” e “a favor da democracia”.

Além das peças de roupa vermelhas, os manifestantes usavam camisetas com dizeres como “Eu gosto da minha república” e “Pare com a violência”. Ouvia-se também gritos de “Sim à democracia, não à revolução”, segundo a agência France Presse.

Uma faixa erguida na frente da passeata dizia: “A França é uma república indivisível, laica, democrática e social”. Também era possível ver, além das bandeiras francesas, símbolos da União Europeia.

Não havia nenhum sinal explícito de apoio ao presidente da França, Emmanuel Macron – alvo dos “coletes amarelos”. No entanto, cerca de 20 deputados e seis senadores filiados ao partido governista participaram da manifestação deste domingo, segundo a AFP.

‘Coletes amarelos’

As faixas erguidas na linha de frente dos protestos também evitaram criticar diretamente os “coletes amarelos”. Porém, manifestantes contaram à AFP que o movimento dos “lenços vermelhos” se opõe às cenas de violência vistas nas manifestações que ocorrem desde o fim do ano passado.

Um dos organizadores da marcha deste domingo, Laurent Soulié, de 51 anos, afirmou que os “lenços vermelhos” representam “a maioria silenciosa que está escondida em casa há 10 semanas”.

Marie-Line, de 62 anos, enfermeira dos arredores de Paris, afirmou à AFP que “não é contra a ideia original [dos “coletes amarelos”] de protestar um pouco”, mas que é preciso por fim à “da violência verbal ou física”.

Os “coletes amarelos” nasceram como uma mobilização contra o aumento do preço dos combustíveis. Macron, então, suspendeu a medida, mas o movimento abraçou o descontentamento da população do interior e passou a ter reivindicações variadas. Os protestos ocorrem a cada sábado – uma nova passeata desse grupo ocorreu ontem.

Cenas de violência e confrontos com a polícia, no entanto, esvaziaram algumas manifestações a partir de dezembro. No auge do movimento, os “coletes amarelos” reuniram quase 300 mil pessoas pela França. No último sábado, porém, o número de manifestantes não passou de 70 mil.

