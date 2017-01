EM OITO ANOS, PRIMEIRO PRESIDENTE NEGRO DOS EUA RECUPEROU A ECONOMIA E MELHOROU A IMAGEM DO PAÍS; AUMENTO DA DESIGUALDADE E OMISSÃO NA SÍRIA ESTÃO ENTRE FRACASSOS

Em junho de 2014, conversando com jornalistas no avião presidencial, o Air Force One, o presidente Barack Obama resumiu sua estratégia para a política externa dos Estados Unidos: “Não faça besteira”.

Ao assumir em 2009, Obama havia herdado de George W. Bush um caminhão de “besteiras”: os conflitos no Iraque e no Afeganistão, duas guerras intermináveis e altamente impopulares.

Obama se elegeu com a promessa de tirar os EUA dessas guerras e não se enfiar em nenhuma outra.

“Desde a Segunda Guerra, alguns dos nossos erros mais caros não vieram do nosso comedimento, mas sim da nossa precipitação ao mergulharmos em aventuras militares sem pesar as consequências”, resumiu Obama em um discurso na academia militar de West Point, em 2014.

Segundo a “doutrina Obama”, os EUA não fariam intervenções militares em nações que não representassem uma ameaça direta à segurança do país. O governo americano trabalharia em conjunto com aliados, usaria “proxies” (outros países ou milícias) para combater os inimigos, como os soldados curdos no Iraque, ou faria ataques “cirúrgicos” com drones.

Mas essa mesma cautela no uso do poder militar americano, bem-vinda após anos de excessos de Bush, pode comprometer o legado de Obama na política externa americana.

“Inação pode ser uma besteira trágica”, disse à Folha Scott Lucas, professor de política internacional da Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Lucas se refere à omissão de Obama no conflito da Síria, que já matou quase 500 mil pessoas desde seu início, em 2011, e levou 4,8 milhões a deixarem o país.

A recente queda de Aleppo —os rebeldes, muitos deles apoiados pelos EUA, foram derrotados pelas forças do ditador Bashar al-Assad apoiadas pela Rússia e pelo Irã— pode ter manchado de forma irreversível a “doutrina Obama”.

Em 2012, o presidente americano advertiu Assad, com palavras duras, de que o uso de armas químicas seria “uma linha vermelha” que desencadearia mudança de ação por parte dos EUA.

Um ano depois, foram divulgados fortes indícios de que Assad havia usado armas químicas contra civis em Ghouta. Mesmo assim, Obama resolveu não intervir.

Para muitos, isso minou a credibilidade de Obama e a reputação dos EUA, embora seja difícil prever se uma intervenção naquela época teria feito diferença.

“A Síria é a Ruanda de Obama”, disse à Folha Dennis Jett, ex-embaixador dos EUA em Moçambique e no Peru e professor de relações internacionais na Pennsylvania State University. Quando houve o genocídio de 800 mil pessoas em Ruanda em 1994, os EUA decidiram não intervir e isso passou para a história como um dos grandes erros do governo Bill Clinton.

“Por que nós não derrubamos os aviões do regime sírio que estavam jogando bombas de barril nos civis e nos hospitais? Em Ruanda, pelo menos havia a desculpa de que não se sabia o que estava acontecendo; com a Síria, Obama não pode dizer que não sabe do massacre.”

Obama também é criticado por não ter fornecido armas suficientes para a oposição a Assad.

O presidente insiste que uma intervenção militar americana não teria impedido a carnificina nem abreviado a guerra. E que apoiar a oposição moderada a Assad e buscar soluções diplomáticas foi o melhor caminho.

“Eu sempre me sinto responsável e me pergunto todos os dias: há alguma coisa que eu possa fazer que irá salvar vidas?”, disse Obama, em sua última entrevista coletiva. “Mas não dava para resolver essa crise facilmente sem mandar para lá um grande número de soldados americanos”, disse.

“O que levou o conflito sírio a se estender e o tornou tão sangrento não foi a decisão do presidente Obama de não intervir, foi a decisão dos russos e dos iranianos de intervir”, afirmou à Folha o subsecretário de Estado para Assuntos Políticos, Thomas Shannon.

Em 2011, Obama tinha sido compelido por alguns de seus assessores, pelo Reino Unido e pela França a fazer uma intervenção na Líbia. Ele se arrependeu e prometeu não mais ser sugado para conflitos.

Após a derrubada do ditador Muammar Gaddafi, houve um breve período de paz e a Líbia mergulhou no caos. Hoje, tem três governos, guerra civil, fronteiras sem fiscalização e impunidade para os traficantes de pessoas e armas.

“Fica uma imagem de um líder muito avesso a riscos e que não se dispunha a exercer o poder americano; de que os EUA deixaram de ser a potência indispensável”, aponta Aaron Miller, pesquisador do Woodrow Wilson Center que foi assessor de seis secretários de Estado em assuntos de Oriente Médio.

“Mas isso não é totalmente verdadeiro —ele recebeu um legado muito ruim e fez o que era possível.”

PAZ E GUERRA

Para muitos, a Síria não vai impedir Obama de entrar para a história como um grande líder que deixou sua marca no cenário global.

Em seu discurso inaugural, ele afirmou aos “inimigos” dos EUA: “Se vocês estiverem dispostos a se abrir, nós estenderemos a mão”.

Foi exatamente isso que ele fez ao reaproximar o país de Cuba e assinar o acordo nuclear com o Irã, dois feitos históricos.

Em dezembro de 2014, Obama anunciou a reaproximação entre Cuba e EUA, 53 anos após os dois países terem rompido relações diplomáticas. Oito meses depois, foi reaberta a embaixada americana em Havana e no final deste ano, pousou na capital cubana o primeiro voo comercial regular entre os dois países.

Já o acordo nuclear entre EUA, Reino Unido, Rússia, França, China e Alemanha, de um lado, e o Irã, foi anunciado em 2015.

Após uma série de sanções, o Irã concordou em aceitar inspeções em suas instalações nucleares, reduzir seu estoque de combustível nuclear e limitar o enriquecimento de urânio. Em troca, conseguiu “descongelar” bilhões de dólares em receita de exportação de petróleo e outros bens. O acordo pelo menos adiou o momento em que o país poderá ter suas armas nucleares, abrindo uma corrida armamentista na região.

Além de tirar os EUA do Iraque —e em grande parte do Afeganistão, onde restam poucas tropas–-, Obama ordenou a arriscada operação que resultou na morte de Osama bin Laden no Paquistão.

Não se pode dizer que o Nobel da Paz de 2009 foi um pacifista, como provocam os “falcões” americanos: bombardeou ao menos sete países usando drones.

Só em 2016, segundo relatório do Council on Foreign Relations, os EUA despejaram 26 mil bombas pelo mundo.

Sob Obama, o terrorismo cresceu. Cada vez mais ousado e letal, o Estado Islâmico nasceu e prosperou a partir do caos deixado pelos EUA no Iraque.

GUANTÁNAMO E TRUMP

Mesmo tarefas inacabadas tiveram grande impacto.

Ao assumir, em 2009, Obama prometeu fechar a prisão na base de Guantánamo, em Cuba, onde os EUA mantêm desde 2002 detentos acusados de participar de atividades terroristas, muitos deles sem acusação formal ou direito a julgamento.

O democrata tentou várias vezes acabar com a prisão, mas sempre foi bloqueado pelo Congresso americano. Mesmo assim, foi fechando Guantánamo a conta-gotas, ao acelerar a transferência de presos para países dispostos a recebê-los. Quando assumiu, herdou de Bush 242 detentos na prisão. Deve deixar o cargo com apenas 42.

O enigma é saber se Trump irá reverter essas iniciativas. Ele prometeu “encher” Guantánamo “com uns caras maus” e reinstituir a tortura como forma de interrogar suspeitos.

Grande parte da aproximação dos EUA com Cuba se deu a partir de decretos presidenciais de Obama —as medidas não seriam aprovadas pelo Congresso, de maioria republicana. Esses decretos podem ser desfeitos por Trump.

O acordo com o Irã é mais complexo, porque teve a participação de outros países. Mesmo assim, Trump pode lentamente deixar o acordo definhar e voltar a aplicar sanções contra o país.

Com Folha de São Paulo