Em fuga, dupla atropela pessoas e bate em quiosque

Ladrões em fuga na madrugada de sexta-feira (1) destruíram e assustaram pessoas que estavam em uma barraca de lanches na Avenida Gramado, esquina com Rua Salvador, no Conjunto Residencial Imperatriz. A dupla havia assalto e feito pai e filha de refém em uma casa próxima a Avenida das Cataratas.

Os suspeitos haviam roubado uma camionete Mitsubishi L200 Triton e seguiam pela BR 277 em direção à Santa Terezinha de Itaipu, quando uma equipe do pelotão de choque da Polícia Militar foi acionada e avistou o veículo em frente.

Os policiais deram ordem de parada, mas os criminosos iniciaram uma fuga por cerca de aproximadamente 15 minutos. A dupla que estava na camionete só parou depois de atropelar pessoas que estavam em frente da lancheria. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves.

Os fugitivos foram detidos pelos policiais e identificados, como Josué Antônio dos Santos, de 19 anos, e um adolescente de 16 anos, que dirigia a caminhonete. Os dois são moradores de Santa Terezinha de Itaipu.

Os policiais encontraram com a dupla um revólver com seis munições. No carro ainda estavam dois televisores que foram roubados na casa, onde pai e filha foram feitas de refém e levadas até uma mata.

A dupla de assaltantes foi detida e levada até a Delegacia da Polícia Civil em Foz do Iguaçu. O maior usavam tornozeleira eletrônica, após ser preso por tráfico de drogas.