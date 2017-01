A prefeita de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann (PSD) vai apresentar a nova equipe de governo nesta quarta-feira, 11. Na primeira reunião de trabalho com o novo secretariado, a prefeita afirmou que o primeiro passo para recuperar a credibilidade da prefeitura é o corte de gastos e a retomada de obras e serviços.

“O momento é de união. E o que pedimos ao novo secretariado é que leve esse espirito de trabalho conjunto para colocar novamente a cidade no rumo certo. Vamos analisar os contratos, preços praticados por fornecedores, gastos de cada secretaria e redução de cargos. A população espera isso do nosso mandato’’, explicou a prefeita.

Para mudar a imagem dos agentes públicos e falta de credibilidade na prefeitura nos últimos meses, Inês apostou na valorização do quadro técnico de servidores públicos. Segundo ela, os secretários darão andamento ao trabalho de levantamento da situação financeira de cada área. A ideia é ter um raio-x de cada pasta com o quadro de funcionários, contratos e despesas.

Outro pedido da prefeita aos novos secretários foi a retomada de obras e serviços na cidade. Em função de investigações da Policia Federal e do Ministério Público Federal, o município foi atingido por uma paralisia econômica.

“A cidade não pode parar. Vamos analisar as obras paradas e se for o caso o contrato do prestador será rompido por descumprimento. Qualquer irregularidade descoberta será levada para conhecimento das autoridades competentes e as medidas punitivas por parte do Município serão executadas”, garantiu.

Com Boca Maldita