EM FOZ DO IGUAÇU, NOMEAÇÕES SEM CONCURSO PODERÃO SER FEITAS COM DESPESAS EM PERÍODO DE RECESSO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO

Sem anúncio oficial, nomeações de Cargos Comissionados poderão ser feitas com nomeados recebendo salário sem ter que trabalhar.

O ano começa com falta de transparência em Foz do Iguaçu. Sem publicação do Diário Oficial do Município ou pronunciamento oficial, não se sabe sequer como serão os dias e horários de expedientes nos Poderes Executivo e Legislativo no município e, muito menos, quais as milionárias despesas que poderão ocorrer em caso de nomeações de Cargos Comissionados (de “livre” escolha do prefeito e do presidente da Câmara Municipal).

Ante tanta desinformação, torna-se quase impossível o Controle Social e o acompanhamento da imprensa e da sociedade iguaçuense como um todo, sobre quem, onde e quando de tais nomeações, dificultando saber se pessoas nomeadas estão ou não trabalhando para fazer jus a salários mensais que variam de R$ 3 Mil a mais de R$ 10 Mil, os quais, somente neste mês de janeiro, podem impactar resultar em vários milhões de reais para o contribuinte pagar.

Prefeitura

No Poder Executivo, cerca de 50% das secretarias municipais (dentre elas Educação, Saúde e Fazenda), além das autarquias Foztrans e Fozhabita, são de funcionamento essenciais a população neste mês de janeiro. Porém, são várias as secretarias que podem permanecer em recesso e/ou meio expediente no mês de janeiro (e, assim, poupar o dinheiro do contribuinte), tais como as secretarias da Juventude, a do Esporte, de Direitos Humanos, de Planejamento, da Agricultura e a Fundação Cultural, por exemplos.

Com o funcionamento das atividades essenciais da prefeitura, certamente serão poupados vários milhões de reais, principalmente se a grande maioria dos mais de 300 Cargos Comissionados não forem nomeados pelo prefeito Chico Brasileiro. Além da folha de pagamento, poderá haver economia de gastos com despesas permanentes como água, luz e telefone, caso não hajam nomeações desnecessárias.

Câmara Municipal

No Legislativo local, uma coisa é certa, mesmo que não haja o contumaz recesso geral de janeiro, as atividades na “Casa de Leis” dos iguaçuenses serão muito reduzidas, pois, não haverão Sessões Legislativa e, assim, acredita-se que o presidente Ney Patrício – PSD (foto ao lado), caso venha a nomear Cargos Comissionados, o faça estritamente de acordo com as reais necessidades para o funcionamento administrativo da Câmara, que já conta com um eficiente e expressivo quadro funcional próprio para tanto.

Caso se faça, por alguma razão, necessário o funcionamento de gabinetes de vereadores, que não terão Sessões Plenárias em janeiro, isso pode muito bem ser atendido com apenas um Assessor Parlamentar, além do próprio edil, em cada gabinete.

Somente no Legislativo, a nomeação de Cargos Comissionados poderá impactar em gastos superiores a R$ 1,2 Milhão, em salários e encargos sociais no mês de janeiro.

Crise econômica e perdularismo com o erário

Ante a escassez de recursos nos cofres públicos de Foz do Iguaçu, que em 2020 arcou com grandes despesas imprevistas com a Pandemia (e em 2021 não deverá ser muito diferente…), é inadmissível qualquer perdularismo com o dinheiro do contribuinte. São muitos os investimentos necessários nas mais diversas áreas no município e os muitos milhões que poderão ser gastos com nomeações desnecessárias no Executivo e no Legislativo são vitais para esses investimentos.

Dúvida Leg al na Câmara

Ainda não foi explicado também, se o atual presidente da Câmara, Ney Patrício (que também é advogado), manterá o ato de nomeação feita, sem concurso público, pelo ex-presidente e ex-vereador Beni Rodrigues (PSB), de um Assessor Parlamentar para a vereadora “Protetora” Carol Dedonatti do PP (foto ao lado), nomeação para valer a partir de 01/01/2021 (mês em que não há sessões na Câmara).

A nomeação do assessor para a edil “Protetora” Carol foi feita sem que antes houvesse a necessária exoneração do assessor que já era, na época de tal nomeação, nomeado Assessor Parlamentar na Câmara. A exoneração do assessor acabou sendo feita por Beni Rodrigues, após denúncia em matéria do O IGUASSU, mas a data de exoneração foi feita em data e publicada no Diário Oficial do Município, após a data da tal nomeação feita para vigorar a partir do primeiro dia deste ano de 2021.

A nomeação do assessor para a “Protetora” Carol no ano passado, conforme consta na respectiva portaria e nas declarações dela em redes sociais, foi feita “a pedido” da citada edil. Resta saber se o novo presidente da Câmara Municipal manterá tal situação, a qual, tudo indica, parece ser nula de direito.

(Da Redação do O IGUASSU)