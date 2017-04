Em Foz do Iguaçu, Doria pede apoio às reformas

Nesta sexta-feira, 21, em Foz do Iguaçu, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), pediu o apoio de políticos, empresários e da sociedade civil para a aprovação das reformas previdenciária e trabalhista – atualmente em curso no Congresso Nacional – para acelerar o desenvolvimento social e econômico do Brasil.

“Não é possível imaginar que a força empresarial, que é o que move este país, que gera empregos, que paga impostos, que assume riscos, seja menor do que a república sindicalista, com todo o respeito aos sindicalistas. Não é possível imaginar que a força e a pressão dos sindicatos junto ao Congresso Nacional, se sobreponha à força, a palavra, a voz e a determinação do empresariado”, disse Doria..

O tucano pediu coragem e mobilização às forças produtivas do país. “Tenham coragem, se mobilizem, telefonem, visitem, enviem mensagem, compareçam ao Congresso Nacional, busquem o exemplo daquilo que vocês querem de melhor para o seu país”, disse Doria.



Doria alertou ao empresariado de que “silêncio pode ser fatal”. “A falta de apoio pode ser o remorso de amanhã. Apoiem as reforças, esta é a melhor forma de apoiar o Brasil. São necessárias, são importantes. As reformas feitas melhoram a avaliação do Brasil com os investidores internacionais”, disse.

O prefeito disse ainda que há um represamento de recursos de investidores nacionais e internacionais que não o fazem enquanto não vem as reformas aprovadas. “As reformas são uma demonstração clara de uma mudança de rumo no país”.

“E o que mais precisamos agora é gerar empregos, é gerar oportunidades, é gerar renda, é melhorar a arrecadação de impostos para permitir que prefeituras e governos, o próprio governo federal, tenham mais recursos para as políticas públicas, sociais. Perder esta oportunidade por inanição, por inibição ou por omissão, não. É fundamental que esta mobilização seja feita”, completou.