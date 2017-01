EM ESTREIA, PARANÁ GOLEIA FOZ DO IGUAÇU NA VILA CAPANEMA

Ao natural, o Paraná venceu o Foz do Iguaçu por 5 a 0 neste domingo, na Vila Capanema, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. O time paranaense, novamente, já fez quase todo o resultado na primeira etapa, mesmo mexendo bastante no time titular.

Assim como aconteceu no meio da semana, diante do Avaí, pela Primeira Liga, o Tricolor começou em cima e abriu o placar cedo. Igor aproveitou cobrança de escanteio de Zezinho, aos 2, e cabeceou para as redes. 1×0.

O Azulão sentiu o gol e não conseguiu se encaixar em campo. A equipe paranista tocava bem a bola, com a marcação encaixada, esperando abrir espaços para criar chances. Após errar alguns passes no terço final, o encaixe deu certo.

Aos 37, Guga recebeu da esquerda, cortou o defensor e foi derrubado. Zezinho cobrou, o goleiro rebateu e o próprio meia completou. 2×0. Nos momentos finais do primeiro tempo ainda deu tempo de mais um. Com 42, novo escanteio, após desvio dentro da área, Alex Santana – em posição legal – aproveitou para cabecear na saída do arqueiro. 3×0.

O segundo tempo iniciou com o adversário voltando melhor e o Paraná demorando para entrar novamente no ritmo. O técnico Wagner Lopes, então, colocou Renatinho e Diego Tavares, titulares na estreia da temporada, para voltar a controlar o duelo.

Com 16, virou goleada. Em falta da direita cobrada por Tavares, Rayan apareceu sozinho e cabeceou no canto esquerdo. 4×0. Antes, no lance que originou a bola parada, Ítalo deu uma lambreta no defensor, perto da bandeira de escanteio, que fez a torcida o aplaudir de pé.

A enorme vantagem fez com que o time paranista só administrasse a partir daí, errando no passe final para marcar mais vezes. Mas deu tempo de fazer mais um. Com 46, Bruno Catanhede recebeu na área e chutou cruzado para fechar o grande resultado. 5×0.

O placar elástico deixou o Tricolor na liderança do Estadual, com três pontos, enquanto o Foz é o lanterna. Na próxima rodada, o Paraná recebe o Cianorte na quinta-feira, às 20h, na Vila, enquanto o Azulão encara o J. Malucelli na quarta-feira, às 20h, no Estádio ABC.

Com Terra