EM DEBATE DO PLANO DIRETOR, LEGISLATIVO CHAMA POPULAÇÃO PARA ENVIAR SUGESTÕES E PROPOSTAS ATÉ DIA 17/04

Com o plenário da Câmara Municipal lotado, a Casa de Leis discutiu com Vereadores, Secretários Municipais, representa do governo eleito, estudantes, membros da Unila, entidades e sociedade civil organizada o projeto de lei que institui o plano diretor e orienta o crescimento e desenvolvimento do município para os próximos 10 anos. O Presidente Rogério Quadros (PTB) abriu os trabalhos da audiência e passou a condução do debate ao Vereador Elizeu Liberato (PR), Presidente da Comissão Mista.

“Para exemplificar a importância do plano diretor, por exemplo, é que depois do plano de 1975 foi criada a Avenida Paraná em Foz. Imaginem nossa cidade somente com Avenida JK”, afirmou Ricardo Albuquerque, Coordenador Geral do Plano Diretor. O relator do projeto, Vereador João Miranda (PSD), destacou o problema do sistema viário de Foz do Iguaçu e enfatizou a relevância da população massiva da comunidade.

O representante do governo eleito, Vereador Nilton Bobato (PCdoB), “a Câmara precisa juntar o máximo de elementos possíveis. O Plano diretor é uma peça genérica. Assim que o novo governo começar a trabalhar pretendemos montar uma comissão para trabalhar nisso. Hoje a participação popular é feita de duas maneiras: conselho da cidade, que precisa existir de fato, e audiência pública. A próxima etapa: Câmara aprova o plano diretor com as emendas necessárias e depois devemos criar um calendário para acompanhar a execução. O Plano diretor de maneira global contempla vários aspectos previstos no Estatuto das Cidades”.

“Os prazos legais não inviabilizam que a gente esteja implementando um produto bom para a cidade”, destacou Ricardo Albuquerque, Coordenador Geral do Plano Diretor, que apresentou o projeto à população, juntamente com toda a equipe de planejamento da Prefeitura.

O Presidente da Comissão Mista, Vereador Elizeu Liberato (PR) falou que até dia 17/04 é possível encaminhar sugestões e proposições da Comissão Mista. Ele destacou que haverá um intenso trabalho no projeto do plano diretor e a previsão é que até última sessão de maio o projeto seja aprovado pelo plenário da Casa de Leis.

O Vereador Jeferson Brayner convidou a todos para a audiência pública sobre o transporte coletivo urbano. O evento vai acontecer na próxima quarta-feira, 12 de abril, às 19h.

Política Municipal de regularização Fundiária de Foz



Como representante do governo eleito, o ex-Vereador e vice-prefeito eleito Nilton Bobato (PCdoB), enfatizou que uma Política Municipal de Regularização Fundiária de Foz do Iguaçu será prioridade. “Não podemos continuar vivendo em uma cidade que tem pelo menos 34 loteamentos irregulares e vários bolsões que precisam ser corrigidos no processo de ocupação urbana da cidade. Há questões legais e logísticas. Precisamos criar essa política urgente, isso é compromisso nosso e vamos assumir”, destacou. Nilton Bobato falou, ainda, que há a tarefa de resgatar o princípio do Conselho das Cidades. Precisamos fazer com que a lei seja de fato cumprida e exercida. Ele não pode ser apenas instrumento de planejamento, mais do que fazer as leis, precisamos cumprir”. O Beira Foz é um projeto que discutimos pelo menos desde 2010 e parece que agora tem um formato definido.

CodeFoz

“Foi criada uma Câmara Técnica no Codefoz para o Plano Diretor, tudo isso nos auxiliou para o encaminhamento do projeto. Foram várias reuniões, audiências públicas. O plano está maduro para ser aprovado e virar lei”, afirmou Renato Pena, representante do CodeFoz.

Ligação com a Ilha do Bananal



“Temos de ter um foco na ilha do Bananal para manter e consolidar questão dos royalties que são importantes para o município. Temos uma dispersão da nossa mancha urbana. Entre 1970 a 1990 houve um crescimento população enorme de Foz do Iguaçu, o Ipardes mostra que atualmente há uma certa estabilidade da população. Precisamos resolver a questão de renda da população iguaçuense, temos 42% classe da nossa população na classe E (quem recebe até 2 salários mínimos).

Vazios Urbanos

Ocupar as áreas dos grandes vazios urbanos é uma meta do Plano Diretor e assim reduzir o custo da infraestrutura para a cidade. “A cidade foi deixando grandes vazios no centro. Nossa Três Lagoas é um exemplo. Devemos fazer com que se ocupem esses vazios. Áreas acima de 1000 m² devem ter IPTU progressivo. Em dois anos o proprietário pode fazer o parcelamento do solo e se ele não fizer nada começa a incidir o IPTU progressivo e devemos ter condições de melhorar”, enfatizou Ricardo Albuquerque.

“Temos regiões distantes do centro, faz-se necessário até um estudo para aproximar os serviços da população”, destacou o Vereador Marcio Rosa (PSD), Vice-Presidente da Comissão Mista.

Beira Rio/Beira Foz

Operações consorciadas e instrumentos que podem desenvolver projeto do Beira Foz para consolidar isso na cidade.

Definições política habitacional

– Reestruturação do Fozhabita e programas habitacionais e criação de áreas prioritárias.

– Humanização dos espaços urbanos.

– Ocupações irregulares em beiradas dos rios.

– Mobilidade urbana, sistema viário e transporte coletivo.

– Melhorar uso e ocupação do solo e transporte

Sistema viário e propostas



– Distribuir terminais urbanos, trabalhar acessibilidade da região.

– Avenida importantes que não têm conexões com os bairros da

– Muitas sobreposições de linhas urbanas e linhas dispersas no transporte coletivo urbano.

– Chegar a implantação do BRT e ter linha seletiva do transporte urbano do aeroporto para a cidade.

– Criar linhas exclusivas para os ônibus em avenidas importantes como a Av. Felipe Wandscheer.

– Implantação e conexão de malhas ferroviárias e ciclovia integrada ao Parque Linear do M´Boicy.

– Implementação da perimetral leste com eixo verde, 2ª ponte, portos intermodais.

– Porto seco

Tribuna Livre



João Paulo Angeli, Representando Parlamento Nacional da Juventude, indagou “a custo de que e de quem estamos propondo o desenvolvimento da nossa cidade? O Plano cita uma única vez o jovem em sua estruturação. É preciso ter consciência que diante de um plano em que a juventude compõe quase um 1/3 do nosso plano, é preciso ter consciência. É preciso pensar que não somos só uma cidade urbana, em um plano em que se fala de agricultura não se fala em sucessão rural, precisamos fortalecer a agricultura familiar”.

Nilso Rafagnin, da Fundação Iguassu, destacou “a 2ª ponte, levar o trânsito de caminhões para uma zona turística é complicada. Temos de pensar de maneira holística, envolvendo os países vizinhos. Nós questionamos o uso de caminhões para o Parque das Três Fronteiras”.

Marcelinho Moura, representando o Gabinete do Vereador Tenente-coronel Jahnke falou da importância do IPTU progressivo para preencher os vazios urbanos do município.

“No plano diretor não está inscrito e destrinchado a questão democrática e participativa, está faltando um pouco de afinamento metodológico. A mim não ficou claro qual a agenda que a gente vai percorrer”, Jéssica Marques.

“Progressividade do IPTU pode dar operacionalização do plano diretor. Sugiro que além da dimensão do imóvel, seja considerado também o domínio. A questão da desafetação das áreas públicas é outro ponto importante a ser considerado”, enfatizou a advogada Beatriz Alves.

Plano Diretor

O Plano Diretor é determinação da constituição de 1988 e a principal importância do Plano é fazer com que a propriedade cumpra sua função social. O Estatuto das Cidades é uma Lei Federal, aprovada em 2001. O último plano diretor é de 2006. O executivo realizou mais de 10 audiências públicas nos centros e bairros.

Com Câmara Municipal de Foz do Iguaçu