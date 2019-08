EM CONSULTA PÚBLICA NO SENADO, MAIORIA DIZ NÃO À REABERTURA DA ESTRADA DO COLONO

56% dos que se manifestaram são contra a criação da Estrada-Parque. A consulta ainda está aberta

O Senado Federal está discutindo o Projeto de Lei Complementar (PLC) 61/2013 que altera a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, para criar a categoria de Unidade de Conservação denominada Estrada-Parque e institui a Estrada-Parque Caminho do Colono no Parque Nacional do Iguaçu. O PLC de autoria do ex-deputado federal Assis do Couto tem como objetivo reabrir a antiga Estrada do Colono, rodovia que liga Serranópolis do Iguaçu, no Oeste do estado do Paraná, à Capanema, no Sudoeste, cortando o Parque Nacional do Iguaçu.

O caminho foi fechado de forma oficial na década de 80 por questões ambientais. A estrada chegou a ser reaberta de forma ilegal no fim dos anos 90, sendo fechada definitivamente em 2001. Desde então políticos e comunidade buscam formas legais de reabrir a rodovia, que tem 17,5 Km, considerada importante para o desenvolvimento econômico das duas regiões. O objetivo é criar um caminho turístico, e por isso o projeto do ex-deputado Assis do Couto propõe a criação de uma Estrada-Parque, com a preocupação da preservação ambiental ao mesmo tempo que a ligação possa ser utilizada pela população.

O projeto havia sido arquivado no Senado, no entanto, em fevereiro desse ano o senador Álvaro Dias desarquivou o PLC que voltou a ser discutido pelas comissões, No mês passado o relator da Comissão de Serviços de Infraestrutura (Secretaria de Apoio à Comissão de Serviços de Infraestrutura), Senador Élmano Férrer deu parecer favorável ao projeto. Neste momento a matéria aguarda a análise dos demais membros da Comissão. O senador Álvaro Dias disse, em entrevista à Rádio Cultura, que pretende que esta análise seja feita no mês de agosto.

Como é de praxe, o Senado disponibiliza projetos para consulta pública. No site do Senado, é disponibilizada uma votação online onde a população pode se manifestar se é a favor ou não ao projeto. Sobre o PLC 61/2013, que cria a Estrada-Parque, até o momento a vontade popular é de que ela não seja criada. De acordo com a votação, cerca de 56% não querem que a estrada seja reaberta. Outros 44% votaram pela reabertura. Até agora 6.892 pessoas se manifestaram na página do Senado. A consulta ainda está aberta.

Neste momento são dois projetos de reabertura da Estrada sendo discutidos. Além do projeto que é analisado pelo Senado, o deputado Vermelho apresentou outro projeto que está sendo analisado pela Câmara Federal. De acordo com Vermelho, o novo projeto é mais simples que o anterior e mais fácil de ser implantado.

O projeto também está sendo analisado pela Assembleia Legislativa do Paraná, que marcou duas audiências públicas a fim de discutir com a população. A primeira deve acontecer no dia 15 deste mês (agosto) em Capanema e a outra no dia 16 em Medianeira.

