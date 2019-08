EM ATO DE RECONDUÇÃO, PRESIDENTE DA CÂAMRA PEDE UNIÃO DE TODOS PELA CIDADE

Apesar das recentes mudanças, Legislativo mantém intenso ritmo de trabalho

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu reconduziu aos cargos na manhã desta quinta-feira, 08 de agosto, os vereadores Edílio Dall´Agnol (PSC) e Darci Siqueira DRM (sem partido). O ato atende decisão judicial determinando a recondução dos parlamentares.

Após a leitura do termo de recondução, feita pela 1ª secretária da Casa, Vereadora Rosane Bonho, os parlamentares reconduzidos fizeram pronunciamentos. “Volto à Câmara por ser meu direito. Estou aqui para trabalhar pelos projetos que vierem contribuir para o desenvolvimento da cidade”, afirmou o Vereador Darci DRM.

No mesmo sentido, o vereado Edílio Dall´Agnol (PSC) destacou que o que é importante para a cidade terá seu apoio. “Devo satisfação ao povo que me elegeu e à minha família, então vou trabalhar em prol da nossa cidade”.

O Presidente da Câmara, Beni Rodrigues (PSB), agradeceu ao trabalho dos suplentes Anderson Andrade (PSC) e Adenildo Rodrigues Kako (Podemos) que deixaram as atividades. “Eles fizeram um ótimo trabalho na casa”, declarou.

Beni aproveitou a oportunidade para pedir a união de todos para que trabalhem em prol das necessidades mais urgentes do município, sejam nas áreas de saúde, educação, obras, atendendo às reivindicações de quem mora na cidade e todos os dias vive problemas e impasses. “Então defendemos essa nossa união pelo trabalho em benefício do desenvolvimento do município”, afirmou o presidente.

Após o ato administrativo, Edílio e Darci já participaram das sessões ordinária e extraordinária.

Legislativo intensifica os trabalhos

Tem sido intenso o trabalho dos vereadores em plenário ou no atendimento à população, fiscalização de serviços públicos e também nas comissões permanentes. De janeiro até agora foram 120 projetos apresentados, incluindo os enviados pelo Poder Executivo, além de 251 requerimentos apresentados. Desde o início da atual legislatura foram mais de 300 leis aprovadas e em vigor.

Neste ano já somam 1.126 indicações com destaque para reivindicações em área de infraestrutura como pavimentação e recomposição de asfalto em vias públicas e as referentes aos serviços de saúde como demora para consultas e exames. Além disso, houve também grande atuação em audiências públicas. No momento estão em tramitação 39 projetos de lei, 8 projetos de lei complementar, 2 projetos de resolução, 2 substitutivos e 2 projetos de decreto legislativo.

Neste ano, no tocante ao trabalho das comissões, até agora já aconteceram 106 reuniões das comissões para discutir projetos, tanto os propostos pela Casa, quanto os enviados pelo Poder Executivo. São discussões que acontecem ao menos duas vezes por semana para debater as proposições e formular os pareceres, a fim de que os projetos possam ir a plenário para votação.

A atuação das comissões não se resume a analisar e conferir parecer apenas, mas também a estar in loco nas mais diversas regiões da cidade pelas quais tramitam projetos na Casa, a fim de verificar a situação a qual se propõe alguma mudança ou conferir se qualquer alteração na lei não interfere em áreas de preservação permanente.

Situações nesse sentido já motivaram que os Vereadores visitassem diversas locais da cidade antes de liberar os projetos para deliberação do plenário.

Resolução de área para Colégio J.K

Na sessão desta quinta-feira, o projeto que trata de afetação e desafetação de área (PL 11/2019), auxiliando em uma demanda antiga do Colégio JK, no bairro Porto Meira, recebeu aprovação dos Vereadores em 1ª e 2ª discussões e segue para sanção do Prefeito. “Verificamos que muitas áreas precisam ser regulamentadas. É um projeto de vital importância, principalmente para o colégio estadual JK”, destacou o Rogério Quadros (PTB).

“Até hoje não conseguiram fazer a instalação do padrão de energia na escola porque havia essa questão da necessidade de regulamentação da área que era do município para o Governo do Estado, assim tanto a Copel, quanto Sanepar e qualquer outro órgão podem atender as reivindicações. Então esse projeto vai ao encontro das necessidades do colégio, para que possam fazer as melhorias necessárias e funcionar normalmente, atendendo cerca de 1.200 alunos da região”, contribuiu o Vereador João Miranda (PSD).

(Com Câmara Foz)