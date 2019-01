EM 9º SÁBADO DE PROTESTOS DOS COLETES AMARELOS NA FRANÇA, 32 MIL VÃO ÀS RUAS

Manifestações contra o governo do presidente Emmanuel Macron ocorreram em várias cidades. Em Paris, manifestantes entraram em confronto com a polícia

A polícia de Paris disparou jatos de água e gás lacrimogêneo para afastar coletes amarelos dos arredores do Arco do Triunfo neste sábado (12), o nono de protestos contra o governo de Emmanuel Macron. Confrontos com a polícia já haviam sido registrados nos últimos protestos na capital francesa.

Os protestos começaram de forma pacífica, em meio a uma forte mobilização policial, com manifestantes cantando o hino nacional e carregando cartazes com palavras de ordem como “o poder ao povo”, ou “Fora, Macron!”.

Testemunhas relataram à Reuters que a tropa de choque reagiu após ser alvo de pedras e tinta lançadas por manifestantes.

A avenida Champs Élysées, palco de distúrbios nas últimas semanas, foi bloqueada para a circulação de veículos. Pontes sobre o rio Sena foram fechadas preventivamente e edifícios oficiais como o parlamento e o palácio presidencial do Eliseu foram protegidos por barreiras policiais.

Por volta das 14h locais, pelo menos 32.000 manifestantes tinham ido às ruas em todo país, incluindo 8.000 em Paris, segundo números do Ministério do Interior. Nesse mesmo horário, foram 26.000 pessoas na semana passada.

Com medo de novos episódios de violência, o Ministério do Interior voltou a aumentar o dispositivo policial, com 80 mil agentes mobilizados em todo o país — 5 mil deles em Paris, onde 59 pessoas tinham sido detidas esta manhã.

O vice-ministro do Interior, Laurent Nunez, prometeu “tolerância zero” contra os desordeiros, em mensagem do Twitter. “Se houver confusão, aqui como em toda a França, daremos uma resposta extremamente firme”, afirmou Nunez, que está em Rouen (a cerca de 150 km de Paris).

Apesar do incidente no tradicional cartão postal parisiense, não houve registro de grandes confrontos, ao contrário das semanas anteriores. Em Paris, mais de 50 pessoas foram presas, algumas por transportar objetos que poderiam ser usados como armas.

Vários manifestantes se concentraram em frente ao Ministério de Economia, em Bercy. Milhares também manifestaram pacificamente pela área comercial de Grands Boulevards, perto da região da padaria onde aconteceu uma explosão no início da manhã, deixando mortos e quase 50 feridos.

Outras cidades

Houve também milhares de manifestantes nas cidades de Estrasburgo (no leste), Bourges (no centro) e de Bordeaux e Toulon (no sul da França).

Em Estrasburgo, cerca de 2 mil manifestantes se reuniram em frente ao prédio do Parlamento Europeu e depois marcharam para o centro da cidade, na fronteira do rio Reno com a Alemanha. Os manifestantes atearam fogo nas lixeiras e a polícia disparou algumas granadas de gás lacrimogêneo, mas nenhuma violência ou saques foram relatados.

Autoridades de Bourges disseram que cerca de 5mil coletes amarelos ficaram presos na área de manifestação designada, mas outros 500 caminharam para o centro da cidade que estava fora dos limites para os manifestantes.

Muitas empresas em Bourges haviam se alojado para evitar danos de manifestantes e as autoridades removeram móveis de rua e materiais de construção que poderiam ser usados para barricadas.

Contra a imprensa

De acordo com a Rádio França Internacional (RFI), manifestantes barraram o depósito do diário “La Voix du Nord”, em Anzin, e impediram que 20 mil exemplares do dia fossem distribuídos. Cerca de 30 “coletes amarelos” ameaçaram incendiar o caminhão que havia recuperado os exemplares na gráfica e faria a entrega do jornal, conforme o diretor da publicação, Gabriel d’Harcourt. A publicação anunciou que entraria com queixa contra os manifestantes. Em dezembro, 180 mil exemplares do jornal “Ouest-France” foram bloqueados pelos manifestantes, em uma ação semelhante.

Manifestações

O primeiro protesto, em 17 de novembro, reuniu cerca de 290 mil pessoas. Muitas portavam o colete amarelo fluorescente – item de segurança obrigatório nos veículos franceses –, que acabou virando símbolo da nova onda de protestos.

Desde então, a França enfrentou uma série de bloqueios de rodovias, protestos de motoristas de ambulâncias e manifestações de estudantes secundaristas.

(Com G1)