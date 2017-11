Em 10 meses, Paraná recebe mais de 800 novas viaturas policiais

Desde o início de 2017, as polícias Civil e Militar do Paraná receberam 852 novos veículos, parte de um lote de 1,2 mil unidades que serão entregues às unidades. Mais 45 viaturas foram entregues pelo governador Beto Richa à Polícia Militar. Na cerimônia, o governador também disponibilizou dez novas vans à Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e enfatizou que os investimentos em novos equipamentos continuam devido à boa situação financeira do Estado.

“O Paraná é o único estado que adquiriu viaturas novas neste ano. Esses veículos vão dar mais agilidade no enfrentamento ao crime no Estado, aparelhando melhor as nossas polícias”, afirmou. Ele acrescentou que a área social é uma das prioridades do governo. “É preciso ajudar e estar mais próximo daqueles que mais precisam das ações do poder público para ter uma vida melhor.”

Desde 2011, o Governo do Paraná adquiriu três mil viaturas policiais, sendo que a maior parte foi comprada com recursos do Tesouro (2,6 mil unidades), outras em parceria com órgãos estaduais e federais e também 250 unidades locadas para reforçar policiamento em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

MOBILIDADE – Do total de novas viaturas entregues nesta terça-feira, 20 vão reforçar o 2º CRPM, com sede em Londrina, 12 vão para o 3º CRPM, em Maringá, sete para o 4º CRPM, em Ponta Grossa, e seis para o 5º CRPM, com sede em Cascavel. A distribuição das viaturas pelo Estado é feita a partir de um planejamento estratégico elaborado pelas próprias instituições, tendo como base os índices de criminalidade registrados nos municípios paranaenses, procurando atender todas as regiões do Estado.

“Essas viaturas serão distribuídas para reforçar a segurança nos grandes centros urbanos e, também, para fazer o primeiro reforço na Operação Verão. A reestruturação da frota vai contribuir para a deflagração de operações sistemáticas, preventiva e repressivamente”, disse o secretário estadual de Segurança Pública, Wagner Mesquita.

Para o subcomandante geral da Polícia Militar do Paraná, Arildo Luis Dias, essas viaturas ajudam no trabalho dos policiais e aumentam a sensação de segurança da população. “Os veículos dão maior mobilidade para que as equipes possam atender de maneira mais rápida e na hora em que as pessoas mais precisam”, destacou.

INVESTIMENTOS – Para reforçar a segurança pública no Estado, o Governo do Paraná contratou, desde 2011, mais de 11 mil policiais. Investiu também na aquisição de aparelhos e equipamentos especializados para as tropas, como cerca de 1.000 pistolas calibre 9 milímetros da marca Glock (utilizadas pelo FBI e pela Polícia Federal), além do reforço com a compra de novas viaturas.

“Proporcionamos aos nossos policiais melhores condições de trabalho, mais agilidade no enfrentamento ao crime no Paraná, aparelhamos nossas equipes de segurança e contratamos mais policias”, afirmou Beto Richa.

PROTEÇÃO SOCIAL – As dez vans entregues pelo governador vão reforçar as ações da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social nos municípios de São Jerônimo da Serra, Cerro Azul, Cruzmaltina, Formosa do Oeste, Guaíra, Nova Tebas, Palmeira, Peabiru, Rebouças e Sulina.

“É uma excelente ajuda. O município é grande em extensão de terra e essa van vai facilitar o atendimento à população que têm mais dificuldade em se deslocar até a sede do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)”, disse a prefeita de Cruzmaltina, Luciana Bueno.

De acordo com o prefeito de Sulina, Paulo Horn, o veículo é fundamental para atender as comunidades distantes. “O município é carente e precisa muito desse tipo de veículo para atender principalmente as famílias que moram em locais de difícil acesso”, destaca.

Ele vai ajudar a fortalecer os vínculos e relacionamento entre as equipes de assistência social e as famílias atendidas.

Com a entrega desta terça-feira, já são 28 veículos Master adaptados pela Renault e um não adaptado (micro ônibus). Cada van tem custo de aproximado de R$ 170 mil, totalizando mais de R$ 5 milhões. Em troca de incentivos recebidos pelo programa Paraná Competitivo, a Renault doa veículos para o Governo.

A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, disse que essa é uma demonstração do respeito que o Governo do Paraná tem pela população que mais precisa.

“Tudo isso é pra humanizar o governo, atender essa população que nem sempre é ouvida, mas que nesta gestão está sendo. Isso é para aproximar as pessoas dos programas e levá-los às comunidades mais distantes, para dar facilidade ao usuário”, afirma.

PRESENÇAS– Participaram da entrega os secretários da Comunicação Social, Deonilson Roldo; da Justiça, Artagão Júnior, da Casa Civil, Valdir Rossoni e do Cerimonial, Ezequias Moreira; os deputados Luiz Claudio Romanelli, Alexandre Curi, Cobra Repórter, Stephanes Jr, Elio Rush, Bernardo Carli, Jonas Guimarães, Claudia Pereira, Alexandre Guimarães, Tião Medeiros, Plauto Miró e Márcio Pauliki; o sub-comandante da PM, coronel Arildo Luis Dias; a chefe do Estado-Maior, coronel Audilene da Rosa, oficiais militares e representantes da Renault do Brasil.

Com AEN