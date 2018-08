ELTON MUSK DECIDE MANTER TESLA NA BOLSA DE VALORES

Após anunciar possibilidade de fechar capital da montadora de carros elétricos, CEO volta atrás e diz que “melhor caminho é manter Tesla na Bolsa”. Empresa passa por momento decisivo em sua história

O fundador e presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, anunciou nesta sexta-feira (24/08) que os investidores da montadora de carros elétricos o convenceram a não fechar o capital da empresa, o que a retiraria da Bolsa de Valores.

Em comunicado publicado na conta do Twitter da empresa, Musk afirmou que “o melhor caminho para a Tesla é continuar na Bolsa.”

Ele disse ainda que tomou a decisão se baseando nos comentários dos acionistas, incluindo investidores institucionais, que argumentaram que têm regras internas que limitam o quanto podem investir numa empresa de capital fechado.

“Embora a maioria dos acionistas com quem falei disseram que permaneceriam com a Tesla se nós fechássemos o capital da empresa, o sentimento, em poucas palavras, era ‘por favor, não faça isto'”, disse Musk, em comunicado.

Momento decisivo

No início deste mês, Musk postou nas redes sociais a possibilidade de retirar a companhia da Bolsa. Analistas de mercado disseram que tirar a Tesla da bolsa livraria a companhia de algumas pressões, como a de divulgar a cada trimestre seus resultados.

Recentemente, investidores mostraram preocupação com os gastos da montadora endividada e dúvidas sobre se seria capaz de reunir financiamento suficiente para bancar seus projetos.

A companhia baseada no Vale do Silício vive um momento decisivo em seus oito anos de história como empresa de capital aberto, já que a concorrência com montadoras europeias deve se intensificar com o lançamento de novos modelos elétricos da Audi e da Jaguar. Mais rivais devem chegar ao mercado no ano que vem.

Sob pressão para aumentar a produção do sedan Model 3, a Tesla anunciou planos de construir uma fábrica em Xangai, na China, e outra na Europa, mas detalhes ainda não foram revelados, e não se sabe quem financiaria os projetos.

Fechar o capital é uma forma de evitar uma análise minuciosa por parte do mercado nesse momento desafiador.

(Com DW)