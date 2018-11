ELIÇÕES NOS EUA: 4 CORRIDAS QUE AINDA NÃO VENCERAM

Contagem de votos, demandas legais e denúncias de roubo eleitoral

A incerteza sobre quem ganhou em algumas das eleições realizadas na última terça-feira nos Estados Unidos deixou os democratas e os republicanos em suspense.

E o presidente do país, Donald Trump, está indignado, como demonstrado nesta última sexta-feira em uma série de tweets em que ele criticou duramente o que está acontecendo em estados como Flórida e Geórgia.

Estas são algumas das principais batalhas que não estão resolvidas.

1. Eleição para o Senado na Flórida

O governador cessante da Flórida e republicano candidato ao Senado Rick Scott anunciou sua vitória sobre o democrata Bill Nelson na terça-feira à noite e foi mesmo felicitou por telefone pelo presidente Trump, mas Nelson não reconheceu a derrota no momento.

Na manhã seguinte, Nelson, que é senador da Flórida há 18 anos, disse em um comunicado: “Estamos a caminho de uma recontagem” .

Desde a equipe de Scott avaliado a relutância Democrática a admitir a derrota como “uma forma triste para Bill Nelson de encerrar sua carreira.”

Mas, como a margem entre os dois foi reduzida para cerca de 15.000 votos (0,18%), que foi lançado uma recontagem no estado , de acordo com a lei eleitoral na Flórida.

Scott prometeu não ficar de braços cruzados:

” Todos os dias desde a eleição, Broward County já apareceu mais e mais cédulas para fora do nada. Nós todos sabemos o que está acontecendo em . Eu não vou ficar ocioso enquanto liberal unethically tentar roubar esta eleição o povo da Flórida .”

Scott entrou com uma ação contra dois condado supervisores eleitorais Brenda Snipes, Broward e Susan Bucher, a Palm Beach- acusando-os de não obedecer a lei eleitoral.

Nesta sexta-feira, a juíza estadual Carol-Lisa Phillips deu a Scott algumas das razões e ordenou que os republicanos tivessem acesso imediato a todas as informações necessárias sobre as cédulas no condado de Broward.

Campanhas para o Senado na Flórida estavam entre as mais caras nessas eleições, com mais de US $ 96 milhões gastos no total .

2. Eleição do governador na Flórida

A disputa entre o republicano Ron DeSantis e o democrata Andrew Gillum por ser o novo governador da Flórida também terá uma contagem de votos.

A equipe de Gillum teve que corrigir depois que o democrata reconheceu a vitória de DeSantis na terça-feira.

“Está claro que há muitas mais cédulas sem contar o que foi originalmente pensado”, escreveu sua equipe de campanha em um comunicado.

DeSantis supera a Gillum em mais de 35.000 votos , menos de 0,5% de diferença, que cai dentro da margem de contagem.

Este fato indignou o presidente Trump:

“O prefeito Gillum reconheceu a derrota no dia da eleição e agora o condado de Broward o colocou de volta em campo, Bill Nelson concedeu a eleição e agora está de volta à luta? Isso é uma vergonha para nosso país e para a democracia! “

Gillum não hesitou em responder:

” O que é uma vergonha para a democracia é não contar todos os votos – e você, claro, conta todos os votos. “

Relata na Flórida trazer de volta memórias das eleições presidenciais de 2000 em que o republicano George W Bush venceu o democrata Al Gore por 537 votos no “Sunshine State”, depois de uma recontagem parcial de votos foi parado pelo Supremo Tribunal.

Foi um mês de drama entre Novembro e Dezembro de 2000, na qual os olhos do país inteiro foram colocados na Flórida e Broward County , precisamente o mesmo que agora poderia ser a chave para decidir sobre estas duas disputas eleitorais.

Em entrevista à BBC Mundo, o professor de Ciência Política da Universidade de San Jose (Califórnia), James Brent, diz que “o problema com essas situações é que, qualquer que seja o resultado final, 50% da população acreditará que eles têm houve fraude ” .

3. Eleição do governador na Geórgia

Enquanto isso, na Geórgia, o republicano Brian Kemp renunciou ao cargo de secretário de Estado na quinta-feira depois de declarar vitória na disputa por ser o próximo governador.

Mas ainda há para ser contado mais de 20.000 votos em uma disputa acirrada com o candidato democrata Stacey Abrams, que ainda não reconheceu a derrota.

Kemp lidera a corrida com 50,3% dos votos contra 48,7% de Abrams, mas a contagem de todos os votos pode ser prolongada até a próxima semana.

Se Abrams reduzir a vantagem e nenhum dos candidatos atingir 50% dos votos, a lei da Geórgia exige uma segunda rodada em dezembro .

Kemp enfrentou sérias críticas por ter permanecido como a autoridade eleitoral mais alta em sua posição como Secretário de Estado, apesar de ser um candidato em uma disputa acirrada.

Ao anunciar sua renúncia, Kemp afirmou que isso garantiria “confiança pública” nos resultados finais, ao mesmo tempo em que o libertaria para se concentrar em preparar seu novo papel como governador.

Para a equipe Abrams, a renúncia de Kemp não é suficiente. “Estaremos nesta corrida até estarmos convencidos de que todos os votos foram contados” , declarou o presidente da campanha, Allegra Lawrence.

Desde a campanha de Kemp, eles acusam Abrams de querer “roubar” a eleição.

“Stacey Abrams não pode aceitar o fato de que os georgianos rejeitou sua agenda radical nas urnas, então agora tentando desesperadamente para roubar esta eleição no tribunal , ” disse o porta-voz da campanha Ryan Mahoney disse em um comunicado.

4. Eleição do Senado no Arizona

No Arizona, outra batalha interessante é disputada, na qual houve uma reviravolta surpreendente nos últimos dias.

O democrata Kyrsten Sinema lidera a republicana Martha McSally por mais de 20 mil votos depois que McSally estava na frente desde a última terça-feira.

Há centenas de milhares de votos deixados pelo correio sem contar , um processo que pode durar dias.

O Arizona é um dos estados que dependem fortemente de votos postais, que permitem que os residentes votem antecipadamente ou deixem as cédulas em certos lugares no dia da eleição.

Eles são mais convenientes para eleitores e trabalham em 27 estados, mas leva mais tempo para fazer o escrutínio.

(Com BBC News)