ELETRÔNICOS DE ALTO VALOR SÃO RETIDOS DURANTE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO MURALHA

Na última quarta-feira (31), na barreira de fiscalização instalada ao lado da praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu/PR, durante abordagens no âmbito da Operação Muralha, servidores da Receita Federal em conjunto com policiais do BPFron, Polícia Civil, PRF e fiscais da ANTT realizaram retenções de eletrônicos de alto valor.

A primeira ação ocorreu por volta das 13h, quando os servidores abordaram um casal em um veículo com placas de Medianeira/PR. No início, o motorista não obedeceu a ordem de parada dos servidores, porém os policiais seguiram o veículo e o encaminharam até a barreira de fiscalização. Durante a vistoria, os fiscais encontraram eletrônicos oriundos do Paraguai sem importação regular. O motorista do veículo alegou que não era o dono das mercadorias e que receberia dinheiro para atravessar a barreira de fiscalização com elas.

Mais tarde, um ônibus de linha que saiu de Foz e seguiu para São Paulo/SP foi abordado na barreira de fiscalização. No bagageiro do veículo, os servidores encontraram videogames e acessórios para videogames que pertenciam a um passageiro.

Na sequência, 16 Iphones, 13 relógios Apple, 1 Macbook, 6 máquinas fotográficas, medicamentos e suplementos foram encontrados pelos servidores em Medianeira/PR e Santa Helena/PR em veículos de passeio e, inclusive, no corpo de alguns dos passageiros destes veículos.

Todas as mercadorias foram retidas e os passageiros foram liberados, porém serão enviadas Representações Fiscais para fins penais ao Ministério Público. Estima-se que os itens apreendidos contabilizem aproximadamente R$ 45 mil.

A Operação Muralha, desenvolvida na região de Foz do Iguaçu, iniciou sua segunda fase no ano em 30/10/18. As ações serão desenvolvidas na barreira fixa montada próxima ao pedágio de São Miguel do Iguaçu/PR, com revezamento de equipes nas 24h do dia, e nas estradas vicinais, lago do reservatório de Itaipu e Rio Paraná através de incursões das equipes volantes de prontidão.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.

A Operação Muralha é coordenada pela Receita Federal em parceria com Justiça Federal de Foz do Iguaçu, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil e Departamento de Inteligência do Estado do Paraná – DIEP), Justiça Estadual e Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

(Com Receita Federal)