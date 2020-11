Eleições: PROMISCUIDADE POLÍTICA. PT E PSL MONTAM CHAPA ÚNICA PARA DISPUTAR PREFEITURA

Se conseguir apenas um voto válido teremos, no Paraná, uma cidade administrada por um prefeito do PT e um vice do PSL. No Brasil, ao todo, são 136 casos similares desta “parceria” paranaense…



Símbolos da polarização política que o Brasil vivencia desde as eleições gerais de 2018, PT e PSL são os principais representantes dos dois extremos do atual cenário político nacional. Em 20 municípios do Paraná, no entanto, os partidos deixaram o antagonismo que representam de lado e disputam a prefeitura pela mesma coligação.

Levantamento mostra que há, no Brasil, 136 municípios em que PT e PSL estão na mesma chapa. O Paraná, ao lado de Minas Gerais, é o estado em que a aliança inusitada mais aconteceu.

Na maioria dos casos PT e PSL apoiam candidatos a prefeito de outros partidos, mas há, nas 20 coligações, uma chapa em que o candidato a vice-prefeito é do PSL, com o apoio do PT, e cinco cidades em que um candidato a vice-prefeito do PT concorre com o apoio do PSL.

A situação mais curiosa acontece em Santana do Itararé. No município de pouco mais de 5 mil habitantes, no Norte Pioneiro do estado, o candidato a prefeito Zé Izac (PT) tem como candidato a vice Joaquim do Venerando (PSL).

A chapa foi a única registrada para as eleições municipais da cidade e, se conseguir apenas um voto válido teremos, no Paraná, uma cidade administrada por um prefeito do PT e um vice do PSL.

(Da Redação com Gazeta do Povo)