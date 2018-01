ELEIÇÕES E COPA DO MUNDO SÃO ALGUNS DOS DESAFIOS DO BRASIL PARA 2018

O Brasil inicia o ano de 2018 com alguns importantes desafios a serem enfrentados.

Na política, a população vai às urnas em outubro para escolher o novo presidente da República, depois dos conturbados anos vividos no país após o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e a chegada de Michel Temer ao poder. Com índice recorde de rejeição, Temer lutará para aprovar suas reformas no último ano de governo. Já o técnico Tite comandará, com a pressão de outros milhões de brasileiros técnicos, a busca do hexacampeonato da Seleção na Copa do Mundo da Rússia.

Eleições presidenciais

O pleito nacional, contudo, promete ser um dos mais disputados e polarizados. Já em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) julgará se mantém a condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Copa do Mundo na Rússia

Após vencer as Eliminatórias Sulamericanas com uma campanha impecável desde o momento em que o técnico Tite assumiu, a Seleção Brasileira chega à Rússia como uma das grandes favoritas. Embaladas pela empolgação da torcida, a equipe confia na inspiração e no talento do craque Neymar.

(Com Jornal do Brasil)