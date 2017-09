Eleições da APP-Sindicato acontecem nesta terça-feira

Professores e funcionários de escolas participam das eleições gerais da APP-Sindicato, nesta terça-feira (19). A votação acontece nas instituições públicas de ensino, no horário das 9 às 20 horas. A categoria elege as direções regional e estadual do sindicato, o Conselho Fiscal e os representantes dos municípios da região.

Duas chapas concorrem para a direção da APP-Sindicato/Foz, entidade que representa educadores de nove municípios da microrregião Oeste. A Chapa 1 tem como candidato a presidente o professor Ari Jarczewski, do município de São Miguel do Iguaçu. A professora Cátia Castro, de Foz do Iguaçu, é candidata a presidente pela Chapa 2.

Para a direção estadual da APP-Sindicato, os candidatos a presidente são Hermes Leão (Chapa 1), Luiz Paixão (Chapa 2), Isabele Pereira (Chapa 3) e Gilson Mezarrobba (Chapa 4). Dois educadores iguaçuenses participam das composições que competem à instância diretiva estadual. A professora Madalena Ames é candidata pela Chapa 1, o professor Silvio Borges integra a Chapa 2.

O presidente da APP-Sindicato/Foz, Diego Valdez, ressalta a importância da participação da categoria. “As eleições são uma das formas de deliberação disponíveis para a nossa categoria”, aponta. “Participar do processo eleitoral é exercer um direito, mas também significa o comprometimento dos educadores com o fortalecimento do sindicato”, reflete.

Projetos

Conforme Valdez, as eleições permitem a cada educador refletir, avaliar e optar pelos seus representantes sindicais a partir de diferentes propostas e projetos apresentados durante o debate eleitoral. Ele destaca que a escolha das direções determina a forma de funcionamento e os rumos do sindicato nos próximos quatro anos.

“Ao votar, nossa categoria está escolhendo um projeto, uma forma de atuação do sindicato”, enfatiza Diego Valdez. “As direções têm um importante papel na definição das pautas, na orientação das reivindicações e na condução das lutas. A ação do sindicato nos próximos anos está diretamente ligada à eleição dos dirigentes da entidade”, avalia.

Votação

Participam das eleições os educadores sindicalizados até 21 de junho. Além dos servidores das escolas da rede pública estadual, estão habilitados a participar do processo os profissionais que trabalham em instituições de educação especial, professores e funcionários da rede municipal de Itaipulândia, categoria representada pela APP-Sindicato/Foz.

As eleições ocorrem por sistema eletrônico, em que os servidores votam por meio de um netbook disponível nos estabelecimentos de ensino. A Comissão Eleitoral Regional, em conjunto com os representantes das chapas concorrentes, instituiu 56 urnas fixas e volantes. Para votar, é obrigatória a apresentação documento de identidade (RG) ou outro documento oficial com foto.

Abrangência

A APP-Sindicato/Foz é um dos 29 núcleos organizados no Paraná. A entidade representa professores, pedagogos e funcionários de escolas públicas situadas nas cidades de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.